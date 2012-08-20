Çeşme’den seçtiklerim

Beach

Marrakech On The Beach Club

Çeşmenin eşsiz Aya Yorgi koyunda ki en gözde Beach Club’ı Marrakech. Fas dekorasyonu ve Osmanlı motiflerinin modern krom detaylarla birleştiği mistik atmosferi ile gündüzleri beach olarak geceleri club olarak hizmet veriyor. Futbolculardan tutun, dizi oyuncularına, şarkıcılara kadar yolu Çeşmeye düşen her ünlüyü burada görebilirsiniz. Kapıdan başlayıp kapıda biten, en az hatayı yapmaya gayret eden hizmet anlayışları var. Giriş 30 TL. Otopark ücretsiz.

Fun Beach Club

Huzurlu ve sakin bir plaj hayal edenlerin tercihi burası. Çeşme deki en iyi deniz burası dedirtecek kadar güzel bir denizi ve uzun bir sahili var. Locaları, çim alanı ve kum alanı mevcut. Su sporları da yapılabiliyor. Giriş 30 TL. Otopark ücretsiz. www.funbeachclub.com

Bobou Beach Çeşme

Bu sene eski Seaside’in olduğu bölgeye açılan, 1500 kişi kapasiteli tamamen yeni teknolojiyle donatılmış, kışkırtıcı partilerin yaşandığı bir gece kulübü Bobou. Muhteşem sahil şeridiyle de eğlence sever bohem burjuvaların buluşma noktası olmuş durumda. İçinde bir de Levendiz Rum Meyhanesi yer alıyor. “Full Moon Party”leri düzenleniyor. Giriş hafta sonu 50 TL, ilk içki ücretsiz.

Aqua Şifne

Çeşme’nin en farklı ve en yeni gözde mekanı olma yolunda ilerliyor. İçeriye adımınızı attığınız dakikada kendinizi sanki Mykonos da ya da Santorini de gibi hissediyorsunuz. Müzikler muhteşem. Denizin üzerine kurulu, doğayla iç içe, bembeyaz, 2 adet sıcak su havuzu var. Ayrıca bünyesinde İzmir’in en meşhur restoranlarında biri olan Balıkçı Hasan yer alıyor. AQUA Beach Club sabah 10:00’dan gece 04:00’e kadar açık. Partiler akşam üzeri havuzda başlıyor, gece yarısı gene havuzda bitiyor. Giriş ücretsiz. Otopark 20 TL www.aquasifne.com

Restoran

Tapu Restoran

(Yenilikçi Akdeniz Mutfağı) Son 2 senedir Çeşme’nin en popüler restoranı Tapu. Alaçtı da yer alan eski Kilisenin bahçesindeki tarihi Papaz evi ve avlusu Tapu Restoran’a dönüştürülmüş. Menü konseptini yerel ürünlerden oluşmuş olsalar da yenilikçi bir meze ve ızgara kültürü geliştirmişler. Tarihi taş duvar mahzeninde yedi yüzün üzerinde şarap mevcut. Özellikle buz üstü karidesini, enginarlı dana bonfilesini, bebek ahtapotunu, Şili şaraplarını, Fransız roze şaraplarını ve son olarak ise donmuş yoğurt tatlısı ile cheesecake tempurasını denemenizi tavsiye ederim. www.tapualacati.com

Barbun Alaçatı

(Ege,Akdeniz ve Dünya Mutfağı) Yerel üreticinin özenle yetiştirdiği ve Ege mutfağına sunduğu yöresel malzemeleri, klasik yöntemlerin üzerine yaratıcı gastronomik yöntemleri de ilave ederek geliştirdikleri, bu kırsal mutfağın ve malzemelerin sınırlarını modernleştirerek sunan bir fine dining mutfağı. Bahçeden, Karadan ve Denizden olmak üzere 3 ayrı hikayeden oluşan menüdeki tüm lezzetler tütsüleme, dinlendirme, marinasyon ve sos oluşturma safhalarına önem verilerek hazırlanmış. www.barbunalacati.com

Meyhane Şerefe

(Ege ve Akdeniz mezeleri işliğinde Rakı Balık) Alaçatı da bu sene hizmete giren meyhane naif ve doğal ortamı ile adına yakışan bir yer. Ege ve Akdeniz mezeleri eşliğinde balık yiyebileceğiniz salaş bir balıkçı havasında.

Tokoğlu Mahallesi,

Antika Pazarı

Meydanı Alaçatı

T.0232 716 05 08

Asma Yaprağı

(Ege Mutfağı) Alaçatı’nın en popüler mekanlarından bir tanesi. Alaçatı Merkeze oldukça yakın, Köşe Kahve’den içeri girince 100 metre ileride solda Hacı Memiş Mahallesinde. Eski bir Alaçatı evi, ev ortamı bozulmadan restorana çevrilmiş Giriş kat mutfak, günün yemekleri tezgahta duruyor. Menü Ege lezzetlerinden oluşturulmuş. Zeytinyağlılar, sebze yemekleri çeşit çeşit. Fırında pişen sarımsaklı kuzu kol ise spesiyali. www.asmayapragi.com.tr

Kültür Sanat

Hacı Memiş Mahallesi

Alaçatı’nın bilinen birkaç sokağının dışındaki, henüz turist akınına uğramamış keşfedilmeyi bekleyen diğer yüzü Hacı Memiş Mahallesi. Kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle göze çarpan, tasarım ofislerinin, marangozhanelerin, tasarım butiklerinin, cam atölyelerinin ve antikacıların yer aldığı, sakinliğini ve huzurunu koruyabilmiş bir mahalle. . Kendi ocaklarında ürettikleri cam objeleri hem de dünyanın ve Anadolu’nun farklı köşelerinden toplanmış antika parçaların satıldığı “Camgeran Cam Atölyesi.” TRT’in eski spikeri Oktay Durna’nın, Anadolu’dan toplanmış, bazıları Osmanlı dönemine ait objelerin satıldığı “Eskiden Antika” Yaşanmışlığı olan eşyalarla tasarlanıp kendi desenlerini uyguladığı tekstil ürünleri satıldığı “Be-Dest” gibi orijinal dükkanlar bu sokakta. 1950 model otomobil parçaları ile 1950-1980 arasında yoğunlaşan eski fotoğraf makinelerinden buzdolaplarına, rengarenk telefonlardan tasarım ödüllü televizyonlara, kadar pek çok özel objeyi bulabileceğiniz “Pop” isimli Koleksiyon Mağazası ise sokağın en çok dikkat çeken dükkanı.

Otel

7800

Çeşme’nin en popüler otellerinden biri 7800, sahibi Gökhan Çarmıklı. Gündüzleri beach ve restoran olarak da olarak da hizmet veren otel akşam saatlerinde de 7801 ismi ile restoran bar olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. www.7800cesme.com

Kurabiye Otel



Büyük kalabalıklarda kaybolmak yerine kendinizi evinizde gibi hissettiğiniz bir yerde olmayı yanı zamanda Alaçatı dokusunu yaşamak istiyorsanız en doğru adres Kurabiye Otel. Akşamüzeri Kurabiye otelin kurabiyeleri ile çay saati keyfini yaşamak da bonusu. www.kurabiyeotel.com



Mavi Ev Alaçatı



1850 yılında inşa edilen, günümüze kadar bozulmadan gelen taş otelin Alaçatı’nın mahalle isimleri almış 4 odası var sadece. Sörf plajına yakınlığı nedeniyle de tatilini butik otelde geçirmek isteyenlerin tercih ettiği şirin bir otel. www.alacatimaviev.com