Dünyanın bin sanat günü var!

Geçtiğimiz hafta Sevgili Bedri Baykam‘ı sanat galerisinde ziyarete gittiğimde artık dünyanın bir sanat günü olduğunu öğrendim. Üstelik anlamı büyük olan, bugüne kadar neden kutlanmadığına şaşırdığım bu önemli günün Bedri Baykam‘ın da içinde yer aldığı Türkiye’yi temsil eden Ulusal Komite olan Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD)‘nin önerisi ile kabul edilip bu sene ilk defa kutlanacak olmasına hem şaşırdım hem de sevindim. Düşünsenize sanata bizlerden çok çok daha önem veren, kıymetini bilen bunca ülke, dünyaca ünlü birçok sanatçı varken “Dünya Sanat Günü” önerisini getirmek ve bunun kutlanmasını sağlamak biz Türklere nasip oldu. Bununla gurur duymak ve en iyi şekilde kutlamaya çalışmakta biz sanatseverlere düşüyor artık.

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği olarak önemli bir misyon üstlenmişler. Laf olsun, dostlar alışverişte görsün derneği olmadıklarını bir kez daha gözler önüne serdiler. Önemli hedefler koymuşlar ve bunları tüm ciddiyetleri ile bir bir gerçekleştiriyorlar. “Dünya Sanat Günü” olarak da dünyada “tartışılmaz bir değer olan “Leonardo Da Vinci’nin doğum günü” 15 Nisan’ı seçmişler. Bu önergeyi sunup kabul ettirmiş olmakla ne kazandırdıklarına gelince; Artık dünyanın “Kadınlar Günü”, “İşçi Hakları Günü”, “Barış Günü”, ”Tiyatro Günü”, “Sevgililer Günü”, “Anneler Günü”, “Babalar Günü”nden sonra bir de sanatçıların kararıyla “Sanat Günü” oldu. Umarım sayelerinde kazandığımız bu günü hakkını vererek kutlarız.

Yeniden Sanat’ın dayanışmasına ihtiyacı olan şu günlerde “Dünya Sanat Günü” etkinliğinin nasıl kutlanacağına gelince; Tabii ki sıfırdan başlayarak, büyük bütçe imkanları olmayan bir dünya sivil toplum örgütünün gayretleriyle bir anda ses getirmeyecek olduğunun farkındalar. Ama Meksika’dan İsveç’e, Slovakya’dan Hollanda’ya, Panama’dan Fransa’ya dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle bu yılki ilk kutlamalar gerçekleşecek.

Türkiye’de ise etkinliklere birçok Belediye, Müze, Sanat ve Eğitim Kurumu katılıyor. Çeşitli Müzeler o gün giriş ücreti almıyor ve birçok galeri gece 23.00 kadar açık. 9 Nisan gününden itibaren Şişli Belediyesi ile beraber hazırladıkları “Vitrin Sergileri” 95 mağazanın katılımıyla Nişantaşı’nda başlayacak ve 22 Nisan’a kadar devam edecek.

Ankara’da Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler, çeşitli kurumların katılımıyla sokak şenliklerine dönüşmesi hedefleniyor. Ayrıca İzmir, Alanya, Çanakkale başta olmak üzere birçok il ve Üniversite’de “Dünya Sanat Günü” çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.

Dünya’ya bu hediyenin bir Türk sivil toplum örgütünün girişimiyle verilmiş olmasını da göz önünde bulundurup çifte sevinç yaşayarak “Dünya Sanat Günü”nüzü kutlarım. Atatürk ‘un dediği gibi “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” Gelin hayat damarlarınızdan biri olan sanata hayatımızda daha çok yer verelim bu anlamlı günü ruhumuzu sanatla besleyerek kutlayalım.

Sanat neden önemli?

Bilim sayesinde uygarlıklar ilerleme gösterir, yaşam kalitesi yükselir. Eğitim seviyesi, yaşam kalitesi yükselen toplumun bilinç seviyesi ve algılama düzeyi de yükseleceğinden; sanata ihtiyaç duyar ve bu alanında da gelişme kaydetmeye başlar. İnsanoğlu sadece yemek, içmek, uyumak ve üremek için değil yaşamak için var olmaya başlamıştır. Bilimin desteklemediği, temel ihtiyaçların karşılanmadığı, uygarca yaşanılmayan bir toplumda sanatının gelişmesi söz konusu değildir. Bilimin ilerlediği ama sanatta bir gelişme kaydetmeyen bir toplum, henüz evrimini tamamlamamış demektir. Sanata da bilime de şiddetle ihtiyacımız var. Sanat hayal eder, bilim gerçekleştirir ikisi arasındaki fark da budur.

