En güzel ve en anlamlı Sevgililer Günü partisi







14 Şubat’ta unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşadık. Kültürpark Rotary; IDEA Yapı ve Arkas Otomotiv Peugeot desteğiyle engelliler için kullanılacak bir projeye kaynak yaratmak amacıyla “Her Yerde Aşk Var” isimli Sevgililer Günü partisi düzenledi. Geceye 200 civarında İzmirli seçkin davetli katıldı.

Parti, alışılagelmişin dışında bir mekanda “VIP Plato” isimli film stüdyosunda yapıldı. Kırmızılarla giydirilmiş, kalplerle abartılmadan süslenmiş yüksek tavanlı mekan partiye gelenler tarafından çok beğenildi. Grup Voice’nin eşlik ettiği Nükhet Yalçın ile Renan Bilek’in birbirinden güzel yerli ve yabancı şarkılarıyla doyasıya eğlenildi.



Birinci çifte şampanya

Gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan karaoke yarışması çok eğlenceliydi. Tüm davetliler hep bir ağızdan şarkı söyleyerek yarışmacılara destek oldular. Karaoke yarışmasında birinci gelen çifte, onlar için hazırlanmış olan özel kırmızı koltuklu locada şampanya ikram edildi.

Aşk kurabiyeleri ile çekilişler yapıldı, hediyeler dağıtıldı. Katılımcılar arasından seçilen çiftlere “Aşk Oscarları” verildi. “Tüm Zamanların En İyi İlişkisi Ödülü”nü Sel-Aziz Peker çifti, “Tüm Zamanların En Güzel Özür Oskarı”nı Gülşah-Alp Limoncuoğlu çifti, “Tüm Zamanların En Güzel Hediyesi Oskarı”nı Banu-Taner Aksoy çifti, “Tüm Zamanların Balayı Macerası Oskarı”nı Seden-Murat Balcı çifti, “Tüm Zamanların En Yeni Evlisi Oskarı”nı Jale Türkmen Üzrek-Mehmet Üzrek çifti aldı.

İzmir’de uzun süre unutulmayacak ve çok konuşulacak bir Sevgililer Günü “Her Yerde Aşk Ver Gecesi” yaşandı. Kültürpark Rotary yönetiminde, bir yardım organizasyonuna kaynak yaratmak adına organize edilen bu gecenin geleneksel hale getirilmesi talep edildi.





Akademililer’in Karma Sergisi

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar mezunu ressamların eserlerini bir arada bulabileceğiniz “Akademililer Grup Sergisi” 23 Şubat’ta Kedi Kültür Sanat Merkezi’nde açılıyor. Yedi değerli akademisyenin eserlerinden oluşan karma sergiyi 3 Mart’a kadar pazar hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arası gezebilirsiniz.

AYSEL ÇIRPANLI: 1967’de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü, Zeki Faik İzer Atölyesi’nden mezun. Salzburg Uluslararası Yaz Akademisi’nde Oscar Kokoscka ile de çalışan sanatçı, eserlerinde daha çok suluboya ve yağlıboya tekniklerini benimsemiştir.

GÜNER AYLAN: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü mezunu. Ankara Televizyonu ve İzmir Radyosu’nda çalıştı. TRT’den emekli oldu. İş Bankası İzmir Sanat Galerisi’nde yöneticilik yaptı.

GÜZEN SELEK POSTALCI: 1962 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Prof. Zeki Faik İzer ve heykeltıraş Prof. Zühtü Mürüdoğlu Atölyesi’nde çalışmalarına başladı. 1965 Paris Ecole National de Beaux-Art’ta 2 yıl, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde 3 yıl çalıştı.

MİNE ÖZBAŞLI: 2001’de, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun. Tuval resimlerinin dışında özgün baskı çalışmaları da bulunmaktadır.

ÖĞÜN BAKIR: 1969 yılında, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim Bölümü, Bedri Rahmi Eyuboğlu ve Neşet Günal Atölyelerinden mezun. Resim öğretmenliği, Türkiye ve Almanya’da arkeolojik çalışmalarda ressamlık yapmış, öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

TÜLİN GÖKSAYAR: 1968’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. Kısa bir süre sanat tarihi öğretmenliği ve devlet memurluğu yaptı. 1977’de DYO Resim Yarışması Ödülü’nü aldı.

YURDAKUL SEZEN: 1939’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim Bölümü’nden mezun. Öğretim üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sanat Danışmanlığı yapmıştır. Resim, heykel ve seramik üzerine çalışmaktadır.

Kedi Kültür Sanat Merkezi: Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak/İzmir Tel: 0232 464 99 35-464 98 35 E-Posta: info@kedikültürsanat.org-kedikultursanat@ gmail.com www.kedikultursanat.org





Haydi oy verin, İzmir Monopoly’de yer alsın

Charles B. Darrow isimli işsiz bir Amerikalı buhran döneminde “Herkesin lüks bir yaşamın tadını çıkarmasına olanak verecek” bir oyun olarak Monopoly’yi tasarlamış. Oyun, zamanla çok ilgi görmüş 106 ülkede satılan ve 40 dilde üretilen dünyanın en popüler kutu oyunu haline gelmiş. Şimdilerde ise Türkiye için üretilecek Monopoly’nin hazırlıklarına başlanmış. Bu yepyeni Monopoly’de hangi şehirlerimizin yer alacağı ise internetten yapılan oylama ile belirleniyor. 28 Şubat’a dek sürecek bu çetin mücadelede her oy altın değerinde. İzmir’i, Monopoly Türkiye’de yer alacak 22 şehir arasında görmek istemez misiniz? Bir yandan şehrinizi üst sıralara taşırken bir yandan da Monopoly Türkiye’ye herkesten önce sahip olacak 100 kişiden biri olma şansına ulaşabilirsiniz. www.turkiyeoyveriyor.com