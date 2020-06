En iyi iki modelin belirleneceği final 11 Aralık’ta Mövenpick’te

Model Akademi’de9 haftadır eğitim gören 19 gençten ikisinin seçileceğimuhteşem final Ege TV’den naklen yayınlanacak





Uğurhan Akdeniz Ajans, Ege TV ve Mövenpick Hotel İzmir işbirliğinde gerçekleştirilen Model Akademi heyecanının finali 11 Aralık’ta Mövenpick Otel’de gerçekleştirilecek muhteşem bir geceyle noktalanacak. Merakla beklenen final, Ege TV ekranlarından naklen yayınlanacak .

Adından da anlayacağınız gibi Model Akademi bir yarışma değil, manken olmak isteyen gençler için bir nevi eğitim fırsatı, eğitim süreci. Eylül başında düzenlenen benim de izleme fırsatı bulduğum eleme ile toplam 337 başvuru arasından 10 bayan ve 9 bay model adayı seçilmişti. Bu gençler 9 haftalık yoğun bir eğitim programı ile final gecesine hazırlandılar. Ünlü model Ceylan Saner denetiminde modellik, Dr. Yasemin Amato denetiminde güzellik, Diyetisyen Mehlika Öktem denetiminde sağlıklı beslenme ve diyet, Dans Eğitmeni Hüseyin Ayaz denetiminde dans, Make Up Artist Tuğberk Yılmaz denetiminde makyaj, Moda Fotoğrafçısı Tolga Yurdaer denetiminde fotomodellik eğitimi alarak hem fiziksel olarak hem de estetik açıdan kendilerini geliştirme imkanı buldular. Eğitimlerinin her aşaması 9 hafta Ege TV ekranlarında yayınlandı.



Jüride ünlü isimler var

Sıra, Model Akademi’nin heyecanla beklenen, model adayları arasından 1 bayan ve 1 bay modelin en iyi performans sergileyen modeller olarak seçileceği final gecesine geldi. Bu projenin mimarı Uğurhan Akdeniz’e göre final gecesinin asıl amacı yeni modellerin ilk profesyonel defilelerine çıkmaları ve bu geceye davetli moda tasarımcıları, firma yetkilileri, moda fotoğrafçıları, sektörel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile cemiyet hayatının önde gelen kişileri ile tanışma imkanı sağlamak.

Final gecesinin jürisi şöyle: Moda editörü Sedat Doğan, sanatçı Işın Karaca, koreograf Uğurkan Erez, modacı Ertan Kayıtken, model ve oyuncu Korel Kubilay, model ve sunucu Ceylan Saner, gazeteci Gülengül Uslu, model Özge Ulusoy, model Sema Simşek Hakkı.

Final gecesinin sunucuları ise ünlü modeller Duygu Akdeniz ve Burak Gacemer.

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri de final gecesi sahne alacak olan Türk Pop Müziği’nin en başarılı seslerinden biri Işın Karaca...

Elemeleri izlediğim, seçilen 19 model adayının heyecanını yakından gördüğüm için mi bilmiyorum ama ben bu gece için sabırsızlanıyorum ve final gecesinde orada olacağım. Siz de televizyonlarınızın karşısında olun lütfen.





Sıla, Bornova Ooze Venu’de



İlk solo albümü ile “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ödülü”nü alan, 2. albümü “İmza”daki “Sevişmeden Uyumayalım” şarkısı ile ortalığı kasıp kavuran Sıla, 11 Aralık gecesi İzmir’in alternatif mekanlarından biri olan Ooze Venue’de sahne alacak.

Tarih : 11.12.2009, 23:00

Mekan : Ooze Venue

Ayakta: 28.50 TL





‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’

En sevdiğim filmin yönetmeni Ahmet Uluçay’ı kaybettik. Çok değil daha bir hafta önce Twitter’da sanki içime doğmuş gibi “En sevdiğim film Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” yazmıştım. Tavşanlı Köyü’nde yaşayan kendisine ‘deli’ gözüyle bakılmasına aldırmadan, tamamen kendi olanaklarıyla ve içindeki sinema tutkusuyla filmler yapan Ahmet Uluçay’ın ilk uzun metraj filmiydi. “Karpuz kabuğundan gemi değil, Titanic bile yaparsın. Para değil, yürek meselesi” diyordu. 9-10 yaşlarında köye gelen bir seyyar sinemacı sayesinde sinemayla tanışmış, sinema makinesi yapmak için üç yıl uğraşmış, Sinema çöplüklerinden topladığı film karelerini birbirine ekleyerek ahırda köylülere film izletmiş ve sonra bu yaşadıklarını, kendi çocukluğunu film yaparak ödüller almış bir sinemacıydı. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ı çekerken geçimini sağlamak için yem fabrikasında hamallık da yapmıştı.

Her izlediğimde bana inanılmaz duygular yaşatan, izlemekten hiç bıkmayacağım, sinema arşivimin en önemli filmlerinden biri Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak. En kısa sürede DVD’sini almanızı ve izlemenizi öneririm.

İyi seyirler...





İzmir’de ünlü konuklar



“Eğer ben cuma gecemi evde TV karşısında geçirmek istemiyorum” diyorsanız sizler için iki muhteşem önerim olacak.

Dünyaca ünlü müzisyenimiz perküsyon ustası Ayhan Sicimoğlu, Celia Cruz “La Reina de la Salsa” yani “Salsa’nın Kraliçesi” anısına üç ünlü müzisyen misafirini de alarak bir dizi konser düzenliyor. “Salsa’nın Kraliçesi”nin bir zamanlar beraber sahne aldığı grup Mercado Negro’nun iki sıkı adamı Cesar Correa ve Rodrigo Rodriguez, Kübalı müthiş şarkıcı Lenia Diaz ve Latin All Stars elemanları ile Türkiye’de mini konserler dizisi yapılacak. Bu konserlerin İzmir ayağı 11 Aralık’ta Swiss Otel sponsorluğun da İzmir Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi nde. Ayhan Sicimoğlu - Celia Cruz Revisited.

Tarih : 11.12.2009, 20:30

Mekan : Tepekule Kültür Merkezi Balkon: 45.00 TL Salon: 56.00 TL



Kadınlarımızın öykülerini okuyun

“Kadın Öykülerinde İzmir” isimli kitap aslında “Kadın Öykülerinde...” dizisinin dördüncü serisi, çok kültürlü bir coğrafyaya sahip İzmir’imizde İzmir kadınlarının kaleminden çıkmış öykülerden oluşuyor. İnci Aral’dan Feyza Hepçilingirler’e, Jale Sancak’tan Mine Söğüt’e kadar farklı kuşaklardan İzmir kadınlarının, gerek İzmir’de yaşadıkları zamandan onlara kalanları, gerek yollarının geçtiği bu şehirde tanık olduklarını anlattıkları öykülerden derlenmiş. Toplam 22 öykünün yer aldığı kitap, İzmir’in Türk edebiyatına hoş bir izdüşümü. 1 Kasım’da kitapçı raflarındaki yerini alan “Kadın Öykülerinde İzmir” kitabını ben de henüz yeni aldım. Gelin kökenleri gerçekten de büyük açılardan farklılık gösteren İzmirli kadınların hikâyelerini birlikte okumaya başlayalım... Okudukça bana görüşlerinizi yazın, paylaşmak isterseniz kendinizden neler buldunuz onları anlatın...