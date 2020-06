Romalı filozof, devlet adamı, oyun yazarı, Lucius Annaeus Seneca’nın birçok sözünü sevmeme rağmen “Fakir insan, malı az olan değil, arzusu çok olandır!”ı okuduğumda hep karşı çıkıyorum. İçimden bir ses eğer öyleyse ben fakirim, bitmek bilmeyen arzularım var, bunun için üzgün de değilim diyor her seferinde. Arzularımız değil mi bizi bu zorlu hayat şartlarına karşı dimdik ayakta tutan. O arzuların kurbanı olmadıkça bir sorun yok. Tam aksine hayatta her zaman hedeflerinin peşinde olmak yaşama sevinci veriyor insana. Ne kadarının gerçekleşip gerçekleş-mediği ile de ilgilenmi-yorum. Her arzum yeni bir şeyler katıyor bana, yeni bir şeyler öğreniyorum.

Nereden mi aklıma geldi bunları yazmak... 2010’a girdiğimiz bu ilk günlerde pek çok yerde karşıma çıkan “Yeni yıldan neler bekliyoruz?” sorusunun bir sonucu diyebilirim. Öyle ya da böyle geçirdiğimiz bir senenin ardından yeni bir yıla umutla bakmak, bir sürü hayal kurmak ve pek çok şeyi gerçekleştirmek istiyorum. Başarmak için önce istemek gerekirmiş, bir şeyler isteyecek kadar yaşama sevincim olsun, yaşama sevinciniz olsun gerisi gelecektir.



Bu kez gerçekten teğet geçsin

2010’dan neler beklediğime gelince; karamsar bir bakış açısı ile 2009’dan daha kötü olmasın istiyorum, hatta mümkünse malum kriz bu sefer gerçekten de teğet geçsin istiyorum... İyimser yaklaştığımda ise 2010, ben senden korkacağıma sen benden kork, bitmek bilmeyen arzularım var diyorum.





Avrupa’nın en büyük açık hava Tren Müzesi



Avrupa’nın en büyük açık hava Tren Müzesi geçmişe yolculuk için Selçuk Çamlık Köyü’nde sizleri bekliyor. Dünyanın farklı yerlerinde imal edilmiş Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan, İsveç ve Çekoslovak yapımı 30 buharlı lokomotif ile dünyada sadece 2 tane bulunan ve odunla çalışan İngiliz yapımı bir lokomotifin de yer aldığı müze, emsallerinde görülmeyen bir zenginliğe sahip. Vakti zamanında iri cüsseleriyle ulaşım araçlarının vazgeçilmezi olmuş, görevlerini tamamlayıp hurdaya çıkarılacakken tutkuyla, sevgiyle onarılmış, tarihin izlerini tüm ihtişamı ile üzerlerinde taşıyan bu trenler dünyadaki meraklıları tarafından ziyaret edilmeyi bekliyorlar. Selçuk-Aydın karayolunun 7. kilometresinde bulunan Tren Müzesi’ni gezip, zaman içinde yolculuğa çıkmayı ihmal etmeyin.





Sadece size ait bir bowling salonu



İster tek başınıza, ister arkadaşlarınızla, isterseniz ailenizle size özel ayrılmış salonda ‘VIP Bowling Keyfi’ yaşamaya ne dersiniz? İzmir Hilton Oteli’ndeki Planet Bowling Game Park ailelerin çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirip, eğlenecekleri, restoran ve kafede çeşitli lezzetleri tadabilecekleri bir eğlence merkezi. Oyunlar, şu an dünyada bulunan diğer merkezlerde de kullanılan en yeni oyunlardan oluşmakta. Bowling salonu ise son sistem teknolojiye sahip. Planet Bowling Game Park’ın içinde 3 ayrı bowling alanı bulunuyor. Çocukların da bowling oynayabildiği “Highway 66” Türkiye için bir yenilik. Restoran katındaki bowling salonundan başka, özel localı ve özel garsonların hizmet edeceği gruplar tarafından kullanılacak “VIP Bowling” bölümü bulunuyor. Özel dizaynı, ışık-ses düzeni, plazma TV’si bulunan ve yiyecek içecek servisi alabileceğiniz VIP salonunu saati hafta içi 100, hafta sonu 150 TL ödeyerek kiralayabilirsiniz. Adres : Gaziosmanpaşa Bulvarı 1-49/A Hilton Center B Blok Kat : 1 Web sitesi : http://www.planetbow.com/gamepark.aspx





“Google Alerts” artık sizin için araştırıyor

Sık sık kullandığım ve çok işime yarayan Google’ın bir servisinden bahsetmek istiyorum. İlgilendiğiniz belli başlı konular hakkında internetteki yeni bilgilere anında ulaşmak istiyorsanız, her defasında güncel haberlere ulaşmak için özel çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Güncel bilgi ihtiyacınızı “Google Alerts” servisleriyle karşılayabilirsiniz.

Aslında buna arama motoru mantığında çalışan bir haber servisi de diyebiliriz. Bir konu hakkında bilgi sahibi olmak istediğinizde Google, Msn, Yahoo gibi arama motorlarına girip araştırma yapmak istediğiniz konu hakkındaki kelimeleri yazar, çıkan sonuçlara tıklayıp aradığınızı bulmaya çalışırsınız. Google Alerts ise bunu sizin yerinize yapıyor. Siz sadece araştırmak istediğiniz şeyi yazıyorsunuz ve Google Alerts tüm dünyadaki bilgi servislerini, haber sitelerini, blogları, web sayfalarını tek tek inceliyor, arıyor filtreden geçiriyor ve size e-mail olarak aradığınız şeyi yazan bloglar, televizyonlar, dergiler, gazeler ve diğer web sayfalarındaki yazıları mail atıyor, haber veriyor. Tek yapmanız gereken http://www.google.com/alerts adresini ziyaret edip konu başlıkları yazmanız...