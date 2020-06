Gelmiş geçmiş en büyük siyasi lider ATATÜRK

Sadece biz Türkler değil tüm dünya Atatürk ’ün, en büyük siyasi lider olduğu kanısına varmış durumda. Nereden mi biliyorum? The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD’li profesör Ludwig ’in “Çağın Kralı: Siyasi Liderliğin Doğası” adlı kitabında, son yüzyıla damgasını vurmuş 377 büyük devlet adamı incelenmiş ve sadece tek bir lider ; bizim liderimiz Atatürk 31 puanla ilk sırayı almış. Atatürk, gelmiş geçmiş tüm devlet adamları arasında yapılan “siyasi büyüklük sıralamasında ” birinci gelmiş...

Kentucky Üniversitesi’nden psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Arnold Ludwig “KING of the MOUNTAIN ” isimli bir kitap yazmış 20. yüz yılda. Dünya liderleri ile ilgili bir seri araştırmayı kapsayan bir kitap bu. ABD’li profesör dünyadaki liderler arasında yer alan iki bin kişiyi, belli ama aynı ölçütlere göre değerlendirmiş. Ülkeleri yönetmiş, Saddam’dan Kaddafi ‘ye, Mao ‘dan Roosevelt ‘e, De Gaulle’den Nehru’ya, Churchill ‘den Hitler ‘e, Mussolini ‘den Mandela ‘ya, Stalin’den Nasır ‘a ve Arafat‘a kadar son yüzyıla damgasını vurmuş 377 büyük devlet adamı incelemiş. Devlet adamlarının liderlik vasıflarını bilimsel bir objektiflikle ölçme amacıyla kaleme aldığı kitap için tam tamına 18 yıl çalışmış.

Prof. Ludwig , siyasi liderleri değerlendirirken; bir ülkeyi kurtarmak ya da yeniden bir araya getirmek, savaş kazanmak, toprak kazanmak, ekonomiyi düzeltmek, yeni bir ideoloji ortaya atmak, iktidarda kalma süresi ve moral açıdan örnek oluşturmak gibi özellikleri göz önünde tutarak puanlar vermiş. Öne çıkan liderlerin hepsine aynı olmak üzere 200 kadar değişik kıstas uygulamış, bu kıstaslara göre, 1’den 31’e kadar değişken puanlar verip değerlendirmiş ve bir sıralama yapmış. Bir liderin en fazla 37 puan alabileceği puanlamada, bu kriterlerin, liderlerin başarılarını değerlendirmede güvenilir ve tarafsız bir yöntem olmasına özen göstermiş. Puanlar, liderlerin dünya çapındaki etkileri dikkate alınarak verilmiş ve kişisel faziletleri hesaba katılmamış .

Atatürk ilk sırayı almış

Prof. Ludwig’in uyguladığı testin tam adı da “Political Greatness Scale” (PGS) olarak tanımlamış. Buna göre bir sıralama yapmış. Bu sıralamaya göre de Atatürk 31 puanla ilk sırayı almış. Franklin D. Roosevelt ve Mao 30 puanla ikinci, Stalin 29 puanla üçüncü, Mussolini 26 puanla dördüncü, Hitler 25 puanla beşinci, Yaser Arafat da 17 puanla altıncı sırada yer almışlar. Ve tüm bu lider de “Visionary” sıfatıyla, 20. yy’ın gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı unvanına layık görülmüşler.

Eğer okumak isterseniz kitabın adını bir kez daha hatırlatayım; “King of the Mountain, The nature of political leadership” ve yazarı Arnold M. LUDWIG (University Press of Kentucky). Bu kitabı hepimizin okuması ve kütüphanelerimizde gururla bulundurması gerektiği kanısındayım. Atatürk’ü en büyük siyasi lider yapan özelliklerini biliyor olmanın hem bize hem politikacılarımıza oldukça katkı sağlayacağını düşünüyorum.

En büyük bayramımız

Bugün bu yazıyı yazmamın sebebi tabi ki hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak hem de Cumhuriyetimizin kurucusu son yüzyıla damgasını vurmuş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak.

Atatürk olmasaydı ve Cumhuriyeti ilan etmeseydi şimdiki ben asla olamazdım. Ülkemde demokrasi olmazdı. Özgürlüklerim sınırlı, düşüncelerim kısıtlandırılmış dolasıyla hayatım, hayatlarımız asla istemeyeceğimiz bir şekilde şimdikinden çok başka olurdu. Şimdiki yaşamımızı, Cumhuriyetin ilan edilmiş olmasına borçlu olduğumuz için bayramlarımızın içinde en önemli, 10 numara 5 yıldızlı bayram, benim için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.

Zaten Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk de Cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku’nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmişti. 10 numara bayram bu bayram. En büyük bayramımız. Kıymetini bilelim ve sahip çıkalım. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.