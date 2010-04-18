İspanyol Sagaza İzmir’de

Düğün, davet ve mezuniyet sezonu açılmadan Alsancak, gelinlik ve abiye satan, kaliteli ithal ürünler getiren pek çok yeni mağazaya kavuştu. İzmirlilerin artık alışveriş için İstanbul’a akın etmesine gerek kalmayacak nitelikteki mağazalar peşi sıra açılmaya başladı. Bunlardan biri de, dünyaca tanınmış ünlüleri ve TV yıldızlarını giydiren İspanyol markası Sagaza Madrid. Türkiye pazarına Nişantaşı’nda giren Sagaza; kısa zamanda adını Cansu Dere, Ziynet Sali, Burcu Güneş gibi pop starları, Hande Ataizi, Sinem Kobal gibi ünlü oyuncu ve sunucuları giydirerek duyurdu.



Koleksiyon Zelia Kaçar’dan

İzmirli işadamı Ahmet Çiftçi’nin İzmir’e getirdiği marka, Couture Mağaza konsepti üzerine kurulu şık ve farklı olmayı seven daha çok genç bayanların tercih edeceği gece kıyafetleri tasarlıyor. Merkezi Madrid’de bulunan Sagaza’nın, Türkiye koleksiyonu Madrid’de İED İstituto Europeo di Design moda eğitimini almış olan Zelia Kaçar tarafından tasarlanıyor. 30 Nisan’da Swissôtel’de Uğurhan Akdeniz’in koreografisini yapacağı defile ile İzmirlilere merhaba demeye hazırlanan Sagaza koleksiyonunu podyumlarda pek sık görmediğimiz Demet Şener Kutluay, Nefise Karatay ve Ece Şukan, Hande Subaşı, Selma Ergeç, Özge Ulusoy, Duygu Akdeniz, Bürde Aslan gibi ünlü modellerle tanıtacak. Modacılar ve Türkiye’nin önde gelen moda dergi editörleri ve yazarları tarafından izlenecek olan defilenin ardından DJ Ece Toprak’ın müzikleri eşliğinde bir de “After Party” yapılacak.

Bu gidişle küçük Nişantaşı Alsancak’ta, daha pek çok dünya markasının açılmasını izleyeceğiz gibi.





Bu hafta ne yapsak?

-Anadolu Ateşi’nin yeni versiyonu “Evolution” İzmir’de. Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı, sürekli kendini yenileyen Anadolu Ateşi, Semah’ın hümanist içeriğiyle Mevlana’nın hoşgörü felsefesinin bir yansıması olan Sema gösterisini birleştirerek bir ilke imza attı. Tarih: 21 Nisan 20.30 Bilet fiyatları: 40, 50, 60 TL. Tel: 0232 482 04 86

-70 sanatçıdan EÇEV’e 15. yaş günü hediyesi. Kedi Sanat Galerisi’nin sponsorluğunda, 70 sanatçının resim ve seramiklerinin yer aldığı EÇEV (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı) yararına gerçekleştirilen “Çocuklar İçin Su Toprak İle Boya Tuval İle Buluşuyor” isimli sergiyi gezebilirsiniz. Yer: Kedi Sanat Galerisi (Atatürk Caddesi 386/A,Alsancak) Tel: 0232 464 99 35

- 17-25 Nisan tarihleri arasında, Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen 15. İzmir Kitap Fuarı’na mutlaka uğrayın. Yeni kitaplar, yazarlarla buluşma ve sergiler sizleri bekliyor.





TÜYAP’ta?‘23 Nisan Çocuklar Buluşması’

1935’ten itibaren kutlanan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı, çocuklarımızla 15. İzmir Kitap Fuarı TÜYAP Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen, 23 Nisan Çocuklar Buluşması Etkinlikleri ile kutlamak hem eğitici hem eğlenceli olacaktır. Yarın başlayıp 23 Nisan Cuma’ya kadar devam edecek olan etkinlikleri kaçırmayın.

19 Nisan Pazartesi

-Hamdullah Köseoğlu ile Çocuklarla Söyleşi saat:12.00-12.45

20 Nisan Salı

-“Bizimle Oynar mısınız?” isimli Yaratıcı Drama saat:11.00-11.45:

-Ferda İzbudak Akıncı ile “Rüzgâr Masalları” isimli Çocuklarla Söyleşi saat:12.00-13.00

-Savaş Ünlü yönetiminde Efes Koleji Öğrencileri Nilgün Ilgaz ve Kitaplarını Anlatıyor”paneli saat:13.15-14.15

-Hacer Kılcıoğlu’nun “Hacer Kılcıoğlu Çocuklarla Buluşuyor” söyleşisi saat:14.30-15.30

21 Nisan Çarşamba

-Doğan Egmont’tan Disney Masalları Etkinliği saat:12.00-13.00

-“İsmet Bertan Çocuklarla Buluşuyor”

Söyleşisi saat:13.15-14.15

-Zeliha Akçagüner ile “Çocuklarla Söyleşi” saat:14.30-15.30

-Fidan Ç. Kaplan ile “Maskeli Kıraça”

Söyleşisi ve Özel Çamlaraltı Koleji gösterisi saat:15.45-16.45

22 Nisan Perşembe

-Müzikli Dünya Masalları Etkinliği

saat:12.00-13.00

-Özel Çamlaraltı Koleji sunumu ile “Kurbağa Prens” Kukla Gösterisi saat:13.15-14.15

Ekrem Güneş ile “Çocuklarla Söyleşi” saat:14.30-15.30

l “Dünyayı Verelim Çocuklar...” isimli söyleşi. Konuk Şairler: Ahmet Günbaş, Hidayet Karakuş, Mavisel Yener, Mehmet Atilla, Nursel Çetin saat:15.30-16.30

22 Nisan Perşembe

-Gülten Dayıoğlu ile “Yaşadıklarım ve Düşlediklerim: Yetmiş İki Kitap Bir Hayat”

isimli söyleşi saat:13.15-14.15

23 Nisan Cuma

- Disney Masalları Etkinliği saat:12.00-13.00