İzmir’de Fransız esintisi

Adını şöminelerdeasılı durandöküm bir kazandan almış

Fransız Kültür Merkezi’nin arka bahçesinde Alyans Küçük Kulüp’ün içine geçtiğimiz Mayıs’ta Bora Tanık ve Sarıket Türkay ortaklığında açılmış olan Fransız mutfağı ile iddialı bir restoran “La Marmite”... İsmini ise, Fransızların yüzyıllardır yemeklerini pişirdikleri büyük mutfak şömineleri içinde asılı olan döküm kazandan almış.

La Marmite’in dekorasyonunda kullanılan antika tabaklar ve aksesuvarlar Fransa’dan getirilmiş. Servis tabaklarının tamamı da Fransa’dan. Çatal bıçaklar özel olarak Fransız tarzlarını anımsatacak şekilde yaptırılmış. Karşıma çıkan şaşırtıcı bir ayrıntı ise et bıçağı olarak Fransızların kullandığı orijinal Laguiole markasının servis edilmesi. La Marmite’in şöminesinin içine dahi Fransa’da bit pazarından alınmış gerçek bir “Marmite” yerleştirilmiş. Duvarları ise ünlü bir art galerinin tabloları süslüyor. İsteyen tabloları satın alabiliyor.



Catering hizmeti

La Marmite, açıldığı günden itibaren İzmir’de yaşayan Fransızların vazgeçilmez mekanı olmuş... Fransız Kültür Merkezi’nin Müdürü Mr. Maizo ve Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak’ı sık sık La Marmite’de yemek yerken, ya da konuklarını ağırlarken görmeniz mümkün. NATO’da görevli Fransızların da uğrak yeri burası. La Marmite’den evlerine catering hizmeti almış olanların sayısı da oldukça fazla. Örneğin Özgörkey Ailesi ve NATO’daki görevliler bu servisi kullananların başında geliyorlar.

Akşam yemeklerine alternatif olarak öğlen yemekleri için snack tarzından oluşan bir mönü hazırlamışlar. Bu alternatif mönü, kulüpte spor yapanların da vazgeçilmezi olmuş. Öğlen yemekleri Alyans Küçük Kulüp’ün üyelerinin yanı sıra iş adamları ve bankacılar tarafından tercih ediliyor.



Üye olmayan da girebiliyor

Turnuvalar sırasında özellikle bahçesi çok keyifli ve eğlenceli. Üstelik havalar güzel olduğunda keyifle oturabileceğiniz tenis kortlarına bakan bir bahçeye sahip. Bir de özel günlerinizde ya da iş yemeklerinizde kullanabileceğiniz güzel ve rahat bir mekan. Burası aslında Alyans Küçük Kulüp’ün bünyesinde olmasında rağmen rezervasyon yaptırdığınız sürece, Küçük Kulüp’e üye olmasanız da gelip yemek yemeniz mümkün. 75 kişilik yemek salonunun yanı sıra 25 kişilik özel bir odaya sahip. Dileyen özel organizasyonları için burayı tutabilir. İzmir için yenilik sayılabilecek olan bu güzel Fransız yemeklerini İngiltere’de mutfak ve gastronomi eğitimi almış, on yıl boyunca Londra, İstanbul Changa ve İzmir Hilton’da çalışmış deneyimli Şef Murat Çalbenk hazırlıyor. ‘Moules MariniËres’ adlı yemek, kuzey Fransa usulü beyaz şarap soslu taze siyah midyeden yapılmış, tadı gerçekten çok etkileyici. ‘Pot au feu la Marmite’ marmite içinde sebzeli, kemikli dana Osso Buco’nun hoş bir yorumu. Hele Yorkshire Pudding ile sunulan kuzu incik damak tadımıza çok uygun olmuş. Fransız usulü ördek, bıldırcın ve fener balığının ise şimdiden tutkunları oluşmuş. Antre, salata ve tatlılar, zengin seçenekleri ile bu güzel yemekleri tamamlıyor. Şarap uzmanı ‘sommelier’ler eşliğinde, Fransız, İtalyan, Türk ve Şili şarapları ile oluşturulan kav ise tüm bu lezzetli yemekler ile birebir uyum içerisinde bulunuyor.



Makul fiyatlar

Fiyatlara gelince... Yeni açıldıkları ve İzmirlilerin La Marmite Restoranı tanımaları amacıyla gayet makul tutmuşlar. Yemeklerin yanı sıra şarap ve içecek mönüsündeki içkilerin fiyatları da diğer restoranlara göre oldukça uygun. Umut ediyorum ki ilerleyen zamanlarda yemek kalitesi ve fiyat politikalarından ödün vermezler. Bu kalitedeki yemekleri gene bu fiyatlara yemeğe devam eder, bir şaraba, market fiyatının 3 katı ücret ödemeyiz.

Akşam yemeklerinde 1 kadeh şarap eşliğinde yiyeceğiniz steak yemeği üzerine içeceğiniz kahvenizle birlikte ödeyeceğiniz hesap 45 TL civarında. Öğle yemeklerinde Snack Mönüsünü 25-30 TL arasında alabilirsiniz.

Ne yemeli?

Başlangıçlardan Fransız soğan çorbası, Japon usulü kızartılmış kalamar ve sebzeli tempura ile yapılan Tempura Mixte en çok tercih edilenler. Salatalardan, yeşil elma ve mevsim yeşilliklerinden yapılan Fransız Vinegret Soslu Salata ile makarna ve risottolardan Porçini Mantarlı Kremalı Penne ve Portakallı Ördekli Risotto denemeye değer. Klasik Fransız tatları ismi ile adlandırdıkları yemeklerden ise Yorkshire Puding ekmeği ile servis yapılan Kuzu İncik ve Kuzey Fransa usulü beyaz şarap soslu taze Siyah Midye muhteşem. Izgaralardan 400 gram üzerinde olan Izgara Dana Pirzola ise çok iddialı. Yemeklerin yanı sıra ekmekleri de özel olsun istemişler. Fransa’nın klasik baget ekmeğini yaptırmışlar.

Akşam mönüsüne alternatif hazırlanmış snack mönüde; Tavuklu Baget Sandviç, Tavuk Şinitzel ve ‘Pizza Yap’ sloganı ile sunulan, kendi tercihinize göre şekillendireceğiniz pizzalar en çok rağbet gören yemeklerden. Tatlılar konusunda hiç yorum yapmıyorum. Sürpriz olsun. Mutlaka denemelisiniz!

En çok tercih edildiği zamanlar

Haftasonları, gündüz tenis oynamaya gelenler ve turnuvaların olduğu zamanlar.

Şehir dışından gelen yabancı misafirleri ağırlamak ve iş yemekleri için.

Haftasonları akşam yemeklerinde.

Kimler geliyor?

Meral Şimson, Beliz Baran, Özlem-Cüneyt Sayıner, Bahar-Haluk Özyavuz, Banu-Mehmet Tantürk

Fiyatlar

Başlangıçlar: 7.5-22 TL

Salatalar: 11-17 TL

Makarna ve Risotto’lar: 16-26 TL

“Marmite”de klasik Fransız tatları 24-27 TL

Izgaralar: 19-32 TL

Pizzalar: 12-24 TL

Tatlılar: 3.5-11 TL

Aperatifler: 10-15 TL

Digestivler: 10-22 TL

Şaraplar şişe: 34-99 TL

Yılbaşı yemeği fiyatı: 110 TL