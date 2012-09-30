İzmir’den bir marka

Ekonomist Dergisi bu yıl ikinci kez “Türkiye’nin 50 Konut Markası” araştırması düzenlemiş. Konut alanında markalaşmayı özendirmek için yapılan anket 2 binin üzerinde CEO ve üst düzey yöneticiye gönderilmiş. Gelen 463 yanıtla “Türkiye’nin 50 Konut Markası” belirlenmiş. İzmir’den yine ve sadece Folkart Yapı, ilk 50’nin içine girmiş. İzmir’de A+ Proje eksikliğini görerek yola çıkan ve İzmirliler bile İzmir’e yatırım yapmaz iken Folkart Narlıdere ve Folkart Mavişehir projeleri ile İzmir’e yatırım yapan Folkart Yapı bu listeye girmeyi fazlasıyla hak ediyordu.

Bu listeye girmenin bize ne faydası var diye düşünebilirsiniz. Öncelikle bu tür projeler şehirlerin prestiji ve kentsel dönüşümünde önem rol oynuyorlar. Sonrasında yapılan, arkasından gelen küçük inşaatlar, daha ekonomik siteler bile bu projelere benzetilmeye çalışılıyor. Böylelikle insanların yaşam gustosu artıyor. Şehrin çehresi değişiyor.

Folkart yeni bir proje ile İzmir’in önemli bir ihtiyacını daha hayata geçirmek üzere. 2013 yılı sonunda tamamlanması planlanan Avrupa’nın en yüksek 5’inci ikiz kulelerinin inşasına Bayraklı’da devam ediyorlar. İzmir’deki 3’üncü projeleri olan Folkart Towers ile de gözlerin İzmir’e dikilmesine vesile olacaklar.

Ara ara iş adamlarından “İzmir de iş yapmak zordur, yatırım yapmak zordur” cümlelerini sizlerde duymuşsunuzdur.

Demek ki isteyince ve doğru projeye yatırım yapınca olabiliyormuş.



Neşet Ertaş’ın türkülerini duymamış olanımız yoktur. Kendisini kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Neşet Ertaş Türkiye için neyin simgesi idi düşündüğümde; Kardeşlik ve barış başta olmak üzere pek çok şeyindi. Herkesin kendine göre algıladığı, dinlediği, dinledikçe iç dünyasında anlamlandırdığı bir Neşet Ertaş var. Kendisine verilen “devlet sanatçısı” unvanını “halkın sanatçısı” olmayı tercih ederim diyerek reddetmiş gerçek bir sanatçıdan bahsediyoruz. Devlet sanatçısı sıfatını, “ayrımcılık” olarak algılayan bir halk bilgesinden!

Son yıllarını İzmir’de yaşamış Ertaş. Karabağlar’daki evinin kültür sanat merkezi olması için çalışma başlatılacakmış. Sağ iken yeterince kıymetini bilemedik bari ardından bir şeyler yapma çabası içindeyiz şimdi.

Pardon’lu yasalarımız

Hayvanları Koruma Kanunu mu, katliam mı? belli olmayan bir yasa tasarısı çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; sahipsiz hayvanların henüz kurulmamış olan, ormanlık alanlarda kurulması planlanan “doğal yaşam parklarına” bırakılması gibi gerçekleştirilmesi güç maddeler içeriyor. Tasarıda ki maddeleri okuduğunuz da kimisine gülüp geçiyorsunuz. Kimisinden ise resmen vahşet akıyor, bu bir tasarı olamaz diyorsunuz. İnsanlar ile evcil hayvanların bir arada yaşamalarının şeklini belirlemekten uzak, hayvansız sokakların tasarlandığı bir yasa görüyorsunuz. Bu kültürümüze ve doğamıza aykırı bir durum. Tasarıyı protesto etmek için rekor sayıda imza toplandı. Bugün de eylem planlanıyor. İzmir de içlerinde olmak üzere pek çok şehirde saat 14.00 da kitlesel eylemler yapılacak.

Belli ki bu tasarı aceleye gelmiş. Sanırım gelen şikayetler doğrultusunda, etraflıca düşünmeden hazırlamışlar. Oysa yasanın “pardon”u olmaz! Olmamalı... Ama bizde böyle değil tabi. Tasarı hazırlanır, ortalık karışır, sesler yükselir, kavgalar çıkar. Zamanla tasarının yürütülemeyecek yönleri, yanlışları keşfedilir. Pardon derler, yeni düzenlemeler gelir. Öyle tek seferde, “pardon”suz bir yasanın çıktığına pek rastlamadım. Belediyeler de genelde böyle çalışır. Yaparlar, pardon şunu unutmuşuz derler bir daha kazarlar vs vs.

Haftanın Karnesi

SınıfI GEÇENLER

Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay, EXPO’yu alsak da almasak da, İzmir’de dünyanın sayılı, Avrupa’nın en büyük yeşil alanlarını kazandıracaklarının müjdesini verdi. İzmir’e 370 hektar yeşil alan yapılacak olması gerçekten sevindirici bir haber.

SınıfTA KALANLAR

ÖTV Zammı sonrası benzine yeniden zam geldi. Artık Türkiye en pahallı benzin ile dünya birincisi. Bu sayede “Zam Oscar”ını almış bulunuyoruz. Bu Oscar ile ülke ekonomimizi, ekonomi politikalarımızı sınıfta bırakıyorum.