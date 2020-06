İzmir’e yakışır şık bir cafe-restoran %100 Rest Cafe& More

İzmir’in göz bebeği Konak Pier’de bulunan % 100 Rest Cafe & More henüz 1.5 aylık bir mekan. 146 yıllık benzersiz bir binada, Türkiye’nin en ünlü mekan tasarımcılarından Levent Penso’nun çizgileri ile yaratılmış otantik, country tarzında İzmir’e yakışır bir cafe-restoran. Gündüzleri ev rahatlığında hoş bir cafe, geceleri ise şık bir restoran havasında. Yerdeki karoların dokusundan taş duvarların yapısına kadar her şeyi ile büyüleyici ve baştan çıkarıcı bir ortam. Girişte sizi karşılayan kocaman salonun yanı sıra özel anlarınız, toplantılarınız için düşünülmüş müstakil odacıklar da yapmışlar. Hemen barın önündeki duvarı annelerinin evlerinden getirdikleri antika tabaklarla süslemişler. Antika tabakların yanı sıra antika küplerle süslenmiş oturma grubu, değerli objeler ve çok özel kitaplardan oluşan bir kütüphane yer alıyor. Üstelik havalar güzel olduğunda gökyüzündeki martıları, denize dalan balıkları ve geçen vapurları seyrederek keyif yapabileceğiniz deniz kenarına açılan kocaman bir bahçeye sahip.



Neden % 100?

Yedi sene önce sandviç yemek isteyip İzmir’de damak tadına uygun, güzel sandviç bulamayınca babalarının Mandolin Cafe’yi açmasıyla yemek sektörüne girmişler. Daha sonra Levent Penso ile Konak Pier’de, Home Store Mağaza ve Cafe’yi açmışlar. Beş yıl sonra Levent Penso’nun Home Store’u satmasıyla kendi markalarını yaratmaya karar vermişler. Gurme derecesinde gelişmiş bir damak tadına sahip babalarının yemek konusundaki becerisi ve titizliği ile Home Store’dan edindikleri tecrübeleri birleştirerek hayallerindeki cafe-restoranı kurmuşlar. Her şeyi ile dört dörtlük bir mekan tasarladıkları için adını da % 100 koymuşlar. Pizzadan makarnaya, dekorasyona kadar her şeyin mükemmel derecede güzel olmasına özen gösteriyorlar.

% 100 lezzetli % 100 İtalyan %100 Fransız %100 Japon % 100 tatlı

Yemek-lerde, gurme otoritelerin et sihirbazları olarak tanımladıkları Dükkan-İstanbul tarafından “Dry Aged” sistemiyle üretilmiş benzersiz kalitede etler kullanılıyor. Özel üretim makarnalar, taş fırında pişirilen dinlendirilmiş hamurla üretilen değişik pizzalar yapıyorlar. Ben bir restoranın iyi olup olmadığını en kolay Cafe de Paris soslu yemeklerini deneyerek anlıyorum. Bu güne kadar yediğim en güzel Cafe de Paris soslu eti yedim diyebilirim. Bir de yine kendi markaları Red Point Sushi var; Uzakdoğu lezzetlerine de yer vermişler. Tatlılı alternatifleri gayet bol; Çikolata Föndü ve Bademli Çikolatalı Turta bir harika. Pazar günleri canınız şehir dışına çıkmak istemiyorsa kahvaltı için İzmir’in göbeğinde daha hoş, şık bir mekan bulamayacağınıza eminim.





Baştan çıkarıcı bir mönü

Şarap ve içecek mönüsü ise yemek mönüsü kadar baştan çıkarıcı. Doğal çaylar, aromalı kahveler, Bailey’s Coffee gibi alkollü kahveler, taze meyve suları, kokteyller, Milkshake ve Frozen çeşitleri mevcut. Şarap mönüsünde yerli Kavaklıdere, Conchay Toro Şili ve Antinori gibi İtalyan şarapları yer almakta. Özel gecelerinizde tercih edebileceğiniz menüde yer almayan ender bulunan İtalyan ve Fransız şaraplarını da bulunduruyorlar.

Fiyatlara gelince ne yediğinize ve hangi şarabı içtiğine göre oldukça değişkenlik gösterebilir. Hoş bir cafede yemek yemiş gibi normal hesap da ödeyebilirsiniz, şık bir restoranda özel yemekler yemiş gibi bir hesap da gelebilir. Mönüleri gayet açıklayıcı, tercih sizin. Özel lezzetleri denemek çok da ucuz olmasa gerek. İster basit bir makarna yiyin, isterseniz özel bir yemek hepsinden de memnun kalacağınız kesin. Öğle yemeklerinde bir kadeh şarap eşliğinde yiyeceğiniz Steak yemeği üzerine içeceğiniz kahvenizle birlikte ödeyeceğiniz hesap 35-40 TL arasında değişiyor. Henüz yeni açılmış olmasına rağmen İzmir’in tanıdık simaları burayı keşfetmişler bile. Konak Pier’de alışveriş yapan bayanların ise soluklanma noktası olmuş.

Ran Grup bünyesinde Enis Habif ve kardeşi Ayda Benefrahim’in açtıkları %100’ün İşletme Müdürü ise Hüseyin Alkan.

Ne yemeli?

Salatalardan; Carpaccio sepetinde Frambuaz Soslu Mozzarellalı % 100 Salata ya da avakado ve karidesli Samosa Salata. Snack’lerden Kızarmış Kerp ve Buffalo Burger. Makarna ve Risotto’lardan Lasagna con Scamorza, pizzalardan rejim yapanlar için Kepekli Özel ya da Enginar Kalbi, Bresaola, Mantar ve Hindi Fümeli % 100 Pizza. Speciallerden Cafe de Paris ve bakır kapta patlıcan beğendi üzerinde servis edilen Kuzu İncik Aside ‘yi tatmanızı tesviye ederim. Tatlı olarak ise annelerinin tarifinden menülerine taşıdıkları Bademli Çikolatalı Turta gerçekten muhteşem.

Kimler geliyor?

Ayşe ve Mahmut Özgener, Diane Arkas, Bülent ve Özlem Akgerman, Saadet ve Yücel Mançe, Hüseyin ve Feryal Aktar.

En çok tercih edildiği zamanlar

Hafta sonları 19:00-24:00 arası en yoğun olduğu zamanlar. Şehir dışından gelen misafirleri ağırlamak ve iş yemekleri için, Pazar kahvaltıları, sinema öncesi ya da sonrası bir minik içki için ve havanın güzel olduğu günlerde dışarıda oturmak için daha çok tercih ediliyor.