İzmir Sinema Derneği, önemli bir girişimde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı davet ettikleri, “İzmir Film Festivali’ni Bekliyor” konulu bir toplantı düzenledi.

Dernek Başkanı Kayhan Kırmızıgül, kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri kısa film alanında Ülkemizi uluslararası platformda temsil eden, kendi alanında ilk ve tek etkinlik olan bu festivalin 12 yıllık serüvenini ve geldiği noktayı anlatmakla söze başladı. İzmir Kısa Film Festivali ve İzmir Sinema Derneği’nin, EXPO çalışmalarında aktif görev almaya hazır olduğunu, EXPO 2020 logosunu tüm etkinlik-lerinde kullanacakla- rını söyledi.

Kırmızıgül, bugüne kadar pek çok girişimlerinde engelle karşılaştıkları İzmir Film Festivali için Bakan Günay’dan destek istedi. Ve Bakan Günay’dan, “İzmir Film Festivali” için destek sözü almayı başardı.



Günay’dan şartlı destek



Bakan Ertuğrul Günay, İzmir de uluslararası bir film festivali düşüncesinin, kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Sinemada iyi gelişmelerin yaşandığına, Nuri Bilge Ceylan ve Semih Kaplanoğlu’nun aldığı ödüllere, ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türk sinemasının başarısına, seyirci artışına dikkat çekti.

Sinemanın çok özel bir alan olduğunu, sanat dalları arasında en kitlesel olanlardan birisi olduğunu ifade eden Günay, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir film yapıyorsunuz, dünyanın dört bir tarafını dolaşıyor, yıllarca... Bir ülkeyi, bir tarihi dünyaya evrensel boyutlarda tanıtmak için, sinemadan daha etkili bir araç düşünemiyorum. Sinemaya teşvik vermek gerektiği kanısındayım.”

Destek sözü verirken bir de şart koştu: “Sinema Derneği olarak siz bir festival, üniversite başka bir festival yapmaya kalkarsa, bölünme olur. Bir zemin, bir platform oluşturulması lazım. İzmir’de üniversiteler, sivil toplum girişimcileri, yerel yönetimler, işbirliği yaparak uluslararası film festivali düzenlemek isterseniz, destekleriz. Telif Hakları Sinema Genel Müdürlüğümüze talimat veriyorum; İzmir’de uluslararası bir sinema festivali için biz bakanlık olarak hazırlığa başlıyoruz. Siz İzmir platformunu bana gösterin, yeter.”



Deneyimli ve başarılı



İzmir Kısa Film Festivali’ni her sene yeniden başvurarak Kültür Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonu’ndan aldığı fonlarla ve sponsorluklarla gerçekleştiriyor olması, Kırmızgül’in bu süreci yönetme ve bürokratik işlemler konusunda deneyimli ve başarılı olduğunun bir göstergesidir. Hazır İzmir Sinema Derneği elini taşın altına koymuşken, bir an önce çalışmalara başlanmalı. Üniversite ve yerel yönetimlerin de katılımı ve desteğiyle İzmir, film festivaline kavuşmalıdır.

Platform için herkesin elinden geleni yapacağına inanıyorum.

Tüm bu gelişmelerin ardından İzmir’in de bir sinema festivali olacak mı dersiniz? Bence İzmir bu platformu kurar, hazır Bakan’dan şartlı söz alınmışken, şartı yerine getirir.





Ajda Pekkan Arena’da



Ne olacak benim bu Ajda tutkum, bilemiyorum. Her şey değişiyor, her şeyin bir dönemi, modası var, Ajda’nın yok. O hep aynı, hep son moda, hep trend. Kimler geliyor, kimler geçiyor, Ajda’nın modası hiç geçmiyor. Zamansız bir kadın Ajda, müziği de kendisi de...

Ünlü DJ Claude Challe geçenlerde “Dünyada bile örneği yok neredeyse. Cher’e benzetilebilir ama Cher’den daha üretken. Yıllardır zirvede. Daha geçenlerde yeni remiksi geldi, dünyanın her yerinde yaptığım şovlarda onu çalıyorum sürekli” diyerek Ajda’ya olan hayranlığını dile getirdi.

Vazgeçilmezim olan Ajda Pekkan, müzik dünyasında heyecanla beklenen “Ajda Pekkan, Farkın Bu” albümü ile turneye çıkıyor. Ajda’nın İzmir konseri 2 Haziran’da İzmir Arena’da gerçekleştirilecek. Yaza güzel bir ‘merhaba’ demek için bundan güzel bir fırsat olamaz.

Biletler, Biletix’te satılıyor. Ayakta tam 87.5 lira.