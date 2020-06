İzmirin en iyi sushicisi Rojo Cafe@ Lounge

Alsancak’ın merkezinde yer alan Rojo Cafe@Lounge bu sene Ekim ayında kapılarını açtı.

Şehir Cafesi görüntüsüne rağmen restoranların sunduğu gurme lezzetleri sunması bakımından oldukça iddialı. Alsancak turunuz sırasında ya da alışverişiniz sonrasında soluklanıp ,isterseniz bir şeyler içebileceğiniz, isterseniz lezzetli yemekler yiyebileceğiniz keyifli bir cafe.

Rojo’nun dekorunda en çok dikkati çeken ise şüphesiz kırmızı renklerin hakim oluşu ve duvarları süsleyen Marilyn Monroe ait dev fotoğraflar. Cafe’nin kırmızı ağırlıklı oluşu aslında bir ROUGE grup geleneği. Yazları çeşmede açık olan ROUGE, gece kulübü Rox ve Roj, her 3 mekanda da kırmızı renkler kullanılmış.



Dışı da çok çazip

Cafenin içi kadar dışı da bir o kadar da keyifli. Sığara yasağı ile git gide artan sokak da oturma modası Rojo’da da hakim. Kasım ayı sonuna geldiğiniz halde müdavimleri genelde dışarıda oturmayı tercih ediyorlar. Benden söylemesi; bayram sonrası yılbaşı için Rojo da bir takım süprizler sizi bekliyor olacak. Bahçesini yeni yıl konseptine göre idealı bir şekilde süslemeyi, sobalar, yanan bidonlar ile kestane eşliğin de sıcak şarap servisi yapmayı planlıyorlar.

Aralık ayı boyunca sizleri yılbaşı şarkıları çalarak karşılayacaklar.



Öğlen ve akşam farklı

Şık ve modern cafenin menüsünde ise dekora uyum sağlayan modern ve sade lezzetlere yer alıyor. Üstelik sushi de var. İzmir’in en başarılı sushisini yapıyorlar diyebilirim. Hafif sandviçlerin, salataların ve dumanı üzerinde makarnaların daha çok öğle yemeklerinde tercih edildiği menüde, başlangıçlar ve kahvaltı tabağı bile var. Akşam yemeği için ise daha çok Rouge Etler/Steaks ve çiğ balık sevemeyenler ya da hamileler için “Hamile Sushi” si adını verdikleri karides, levrek veya somondan yaptıkları Crispy Roll çeşitleri ve Sushi çeşitlerinden; Maki, Sashimi, Tempura tercih ediliyor.



Kafe fiyatına

Fiyatlara gelince restoran kalitesinde kafe fiyatı sloganı ile yola çıkmışlar. Aralık ayından itibaren öğle yemeklerinde hafta içi %25 uygulamaya başlıyorlar. Bir kadeh şarap eşilğinde yiyeceğiniz steak yemeği üzerine içeceğiniz kahvenizle birlikte ödeyeceğiniz hesap 30 -35 TL arasında değişiyor. Rojo’nun fiyatları Alsancak’ta kendi sınıfında ki kafeler ile karşılaştırıldığında normal.



Armut suyuyla Mojito

Sohbetimiz sırasında Murat Alpiskender’e; Ne içmemi tavsiye edersiniz? diye sorduğumda; Mojito’yu çok güzel yaptıklarını ayrıca özel armut suyu sıktırarak hazırladıkları Votka Armut’un bu senenin içkisi olacağını söylüyor. Bir de salatalıkla hazırladıkları Votka Bakardi, Tekila, Tonik ve Limon suyu ile hazırladıkları içinde salatalık dilimleri olan kendi keşifleri “Green” isimli içkiyi denemelisiniz. Biraz sert ve tatlı olmayan kokteyllerden hoşlanıyorsanız, bu tam size göre.

Ne giymeniz gerektiğine gelince her türlü kıyafetle gidebilirsiniz, spor şık giyinmeniz yeterli olacaktır.

İzmir’in tanıdık simalarını günün her saatinde burada görmeniz mümkün. Açılalı henüz 1 ay olmasına rağmen nerdeyse ortak buluşma noktası olmuş durumda. Servet Yeşilpınar nerdeyse her gün Rojo’a uğrayanlardan.

Havanın güzel olduğu hafta sonlarında saatler gece yarısına yaklaşırken müşterilerini kafe Rojo’dan gece kulübü Rox’o faytonlarla geçiriyorlar. İzmir klasiği faytonlarla kısa bir Alsancak turu atıp Rojo ‘dan Rox’a gitmenin çok hoş olduğuna eminim.

ROUGE grup bünyesinde açılan Murat Alpiskender ve Ümit Özgünter ortaklaşa açtıkları Rojo kafenin şefi Mustafa çalışkan Halkla ilişkiler Sorumlusu ise İrem Moralı.





Kimler geliyor?

Müjde-Kemal Çolakoğlu, Ayşe Özgener, Melis Hakan Akman, Cem Sinem Sağel, Eren Vural, Nil Blanchet , Ethem Özsoy, Cem Özakbaşlar, Ayşe Kayabaşı, Servet Yeşilpınar





Ne yemeli?











Sushi çeşitlerinden, Maki, Sashimi, Tempura çeşitleri ve çiğ balık sevemeyenler ya da hamileler için “Hamile Sushi” si bunların yanı sıra Parmesan Soslu Bonfile, Club Sandviç denemenizi tavsiye ederim.

En çok tercih edildiği zamanlar

Hafta sonları 19:00 24:00 arası daha çok tercih ediliyor.

Hafta içi ise öğle yemeklerinde ya da iş çıkışı 1 minik içki için



Fiyatlar

Aralık ayında

öğle yemeklerinde hafta içi %25

indirim uygulanıyor.

Etler: 19-25 TL

Makarnalar: 14-19 TL

Salatalar: 13-15 TL

Sushi Maki

Sushimi Roll 6pcs: 14-18 TL

Tempura: 19 TL

Yerli içki: 8 TL

Yabancı içki: 15 TL

Kokteyl: 20 TL