İzmirlilere 15 gün tiyatro ‘ziyafeti’

“Dünya Tiyatrolar Günü” nedeniyle İzmir’de 15 gün etkinlikler düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi İzmir Sanat, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Devlet Tiyatrosu ve İzmir Devlet Opera ve Balesi işbirliği ile her yıl geleneksel olarak kutlanan 28. İzmir Tiyatro Günleri etkinlikleri İzmir ve ilçelerini kapsıyor. Bu sayede İzmirli sanatseverlerin ünlü oyunlar ve oyuncularla tiyatroya doyması planlanıyor.

27 Mart-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, tiyatro grupları 12 oyun için 27 gösteri sahneleyecek. Tiyatro gösterilerinin yanı sıra ödüllü yazarlar ve tiyatro topluluklarıyla söyleşiler, imza günleri, tiyatro konulu konferanslar, tiyatro sanatçısı Günay Akarsu’nun anısına panel yapılacak ve 28. Dekor Eskiz Maket Sergisi de açılacak.

28. İzmir Tiyatro Günleri kapsamında sergilenecek oyunlar şöyle:

•Ankara Ekin Tiyatrosu “Heccav”, 28 Mart saat 20.30 İzmir Sanat

•Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu “Aşk Sözleri” 28 Mart saat 18.30 ve 29 Mart saat 20.30 İsmet İnönü Sanat Merkezi

•Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu “Şölen” 28 Mart saat 16.30 ve 20.30 29 Mart saat 20.30 İsmet İnönü Sanat Merkezi

•Semaver Kumpanya “Lourcine Sokağı Cinayeti”, 29 Mart ve 30 Mart saat 20.30 İzmir Sanat

•Dostlar Tiyatrosu “Marx’ın Dönüşü”, 29 Mart ve 30 Mart saat 20.30 Konak AKM

•Bizim Tiyatro “Bana William Deyin” 31 Mart ve 1-2 Nisan saat 20.30 İzmir Sanat

•Oyun Atölyesi “7 Şekspir Müzikali”, 31 Mart ve 1-2 Nisan saat 20.30 Tepekule Kongre Merkezi

•Kent Oyuncuları “Kraliçe Lear”, 2-3-4 Nisan saat 20.30 İsmet İnönü Sanat Merkezi

•Talimhane Tiyatrosu “Yastık Adam”, 3-4 Nisan saat 20.30 İzmir Sanat

•Tiyatro Pera “Quintet-Bir Dönüşün Beşlemesi”, 5-6 Nisan saat 20.30 İzmir Sanat

•Ortaoyuncular “2019”, 5 Nisan saat 20.30 ve 6 Nisan saat 18.00 ve 21.00 Konak AKM

•Mask-Kara Tiyatrosu “Velevki Tartüf”, 9 Nisan saat 20.30 ve 10 Nisan saat 16.30 ve 20.30

Ayrıca 27 Mart-10 Nisan tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük yerleşimlerin kültür-sanat ve çeşitli ihtiyaçlarına yönelik olarak hayata geçirdiği 9 çok amaçlı salonda ücretsiz çocuk tiyatrosu gösterimleri gerçekleştirilecek.





Bob Dylan’dan 21 yıl sonra ikinci konser

Modern zamanların en büyük müzisyeni, yaşayan efsane Bob Dylan, çok özel bir konser vermek için 21 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’a geliyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde Bob Dylan, hem unutulmaz klasiklerini hem de yeni albümünden parçalarını seslendirerek. Sansasyonel hayat tarzı, dönem dönem değişen farklı kişilikleri, muhalif duruşu, devrimci dünya görüşünün yanı sıra çıkardığı Üçleme albümü “Bringing It All Back Home”, “Highway 61 Revisit” ve “Blonde on Blond” ile Bob Dylan müzik dünyasında şok etkisi yaratmıştır. Time Dergisi’nin “Yüzyılın En Önemli İnsanları” ve Rolling Stone’un “Tüm Zamanların En İyi Sanatçıları” listesinde haklı yerini alan Bob Dylan, Mozart ve Picasso gibi sanatçılarla eş değer tutuluyor. Bob Dylan’ı Dünya gözüyle sahnede göreceğimiz bu yazın ilk ve en önemli konserinin biletleri Biletix’te, Babylon ana gişede ve Garanti Paramatiklerde.

Tarih : 31.05.2010 saat 21.00

Mekan : Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

Fiyat: 325 TL-270 TL-190 TL-152 TL-110 TL (TÜKENDİ)-

82 TL (TÜKENDİ)