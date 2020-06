“Aklı başında insan mı kaldı?” sorusunu sık sık kullanıyoruz. Bilinçaltımızın yaptığı bu gözlem fark etmeden dudaklarımızdan dökülüyor. Haksız mıyız derseniz?

Rakamlar ruh sağlımızı yitirmek üzere olduğumuzu, insanlığın depresyonun eşiğinde olduğunu gösteriyor.

Her sene 10 Ekim, “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kutlanıyor. İnsan içinden “Keşke ruhumuzun ne kadar sağlıklı olduğunu kutlasak” diye geçiriyor.

Oysa, bu kutlamaların amacı sadece tehlikenin farkında olmamızı sağlamak. Bugün vesilesi ile Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu, 1992’den bu yana her yıl o döneme damgasını vuran bir ana tema üzerinde durarak dikkatleri ruh sağlığı sorunlarına çekmeyi hedeflemiş.

Ne acıdır ki bu yılın temasını yalnızca “depresyon” deği, “Küresel bir kriz olarak depresyon.” Federasyon, dünya ölçeğinde depresyonun giderek yaygınlaştığını, küresel bir kriz olarak tanımlanabilecek bir soruna dönüştüğünü rakamlarla gözler önüne seriyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1990 yılında yapılan geleceğe dönük değerlendirmelerde, “2020 yılında depresyonun en yaygın görülen ikinci hastalık olacağı öngörüldü.”

Hastalık yükü araştırmalarında da depresyon, en üst sıradaydı. Bu öngörüyü destekleyen bir veri olarak DSÖ, 2004 yılında, “Depresyonun en yaygın görülen üçüncü hastalığı” olduğunu açıkladı.

Tüm bu verilere rağmen, tedbir almadık! Yıl 2012... Şimdi de 2030’da, depresyonun en yaygın görülen hastalıklar sırasında birinci sıraya yükseleyeceğini söylüyorlar ve uyarıyorlar.

Ne acıdır ki gene tedbir almama ihtimalimiz söz konusu. Özel sağlık sigortalarının dahi psikolojik desteği kapsamadığı bir ülkede yaşıyoruz.

Aklını yitirmeden önce ve sonra

Hitler bile, “Aklın bittiği ve sustuğu yerde son karar, şiddete aittir” itirafında bulunmuşken, hayatımızın her alanında ve anında karşılaştığımız şiddet unsurunun, neyin sonucu olduğunu görmek bu kadar zor mu?

Trafikte birbirimizin üzerine çıkıyoruz, küfür ve korna sesleri ile yol alıyoruz.

Aile içi şiddet hayatımızın bir parçası gibi, neredeyse normal karşılayacağız.

Okullarda öğrenciler bile öğretmenlerine şiddet uygulamaya başladı. Daha yeni İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ortaokulda 8. sınıf öğrencisinin, derste kadın öğretmenini bıçaklayarak öldürmesi manşetlerde idi.

Gene İzmir de, yemekhanede azarlanan bir lise öğrencisinin 5. kattan atlayarak yaşamına son verdiği günlerdeyiz. Bunların tümü, yaşadığımız depresyonların sonucu olarak ortaya çıkmıyor mu?

Depresyon aynı zamanda bireyleri çeşitli düzeylerde etkileyen, yaşam kalitelerini bozan, çalışma verimliliğini azaltan, üretici niteliklerinin ortadan kaldıran bir hastalıktır.

Yaygın olarak görülen birçok fiziksel hastalığa da eşlik ederek ve onları klinik gidişini de etkiler. Uzmanlar bıkmadan usanmadan “Doğayı, toplumu ve insanı değiştiren tüm eylemleriyle, etkinlikleri dünyayı karamsar bir geleceğe götürüyor. Her geçen gün boyutları daha da büyüyen, genişleyen ve yaygınlaşan ekonomik değişiklikler ve krizler, yoksulluk, işsizlik, savaş, şiddet, artan kayıplar vs. her biri ve hep birlikte yaşamı anlamsızlaştırıyor, mutsuz kılıyor, kederi baskın duygumuz yapıyor. Depresyonu üretiyor, onu bir küresel soruna dönüştürmeye başlıyor” diyorlar.

Tüm bu açıklamalar depresyon nedeni ile bizi kederli, karamsar, yaşamın anlamsız olduğu, gelecek duygusunun kalmadığı, mutsuz, enerjisiz ve yorgun bir geleceğin beklediğine işaret etmek için yapılıyor. Geleceği planlayan devlet adamları bu durumu önlemek için ne yapmayı hedefliyorlar merak ediyorum? Yoksa gene her zamanki gibi paçalarımız tutuştuğunda mı yandığımızın farkına varacaklar.

