LAVANTA Restoran Alsancak’ı fethetti

Önce Alaçatı’dasonra Ortaköy’deşimdi de İzmir’de

Henüz Alaçatı tam keşfedilmemiş iken, bir hayalin peşine düşüp başlangıçta küçük bir cafe olarak Alaçatı’da açılan Lavanta Restoran, bir süre sonra marka haline gelip İstanbul’da Ortaköy’de de açıldı. Bu sene Eylül başında ise sıcak, samimi atmosferlerini ve lavanta kokularını Alsancak sokaklarına taşıyarak yeni bir şube açtılar. Yaz aylarında Çeşme tutkunlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Lavanta Restoran, artık İstanbullularla Ortaköy’de, İzmirlilerle Alsancak’ta buluşuyor.

Alsancak’ın güzel sokaklarından Mustafa Bey Caddesi üzerinde yerini alan, tıpkı Alaçatı ve Ortaköy’de ki gibi samimi ve sıcak havasıyla kendinizi evinizde ve rahat hissettiren Lavanta çok geçmeden İzmir’in en iyi restoranları arasında yerini aldı bile. Smart Causal olarak adlandırabileceğimiz tarzı ile hem şık, hem rahat, hem de derli toplu bir dekorasyona sahip. Bir duvarındaki taş örgünün görünmesi, yanı başında duran şarap mahzenini anımsatan şarap rafı, duvarları süsleyen eski ahşap nişler, keten ranıllar ile örtülmüş masaları, Lavanta çiçekleri, Lavanta klasiği haline gelmiş bardak ve porselenleri ile alışılmış Alaçatı atmosferini şehre getirmişler. İzmirli ressam Chermin Vidori’nin lavanta tarlasını resmettiği tuvale değil de taş örgü duvarın üzerindeki nişe yaptığı resim ise mekanı tamamlayan önemli unsurlardan biri.



Öğle ve akşam iki mönü

Öğle ve akşam yemekleri için hazırladıkları iki mönüleri var. İlk açıldığı aylarda daha az seçenekten oluşan mönülerini son zamanlarda oldukça zenginleştirmişler. Daha çok Akdeniz Mutfağı’nın hakim olduğu mönü kuzu incik gibi yerel yemekler ve pizzalarla zenginleştirilmiş. Öğle yemekleri için hazırladıkları mönüde; Lavanta Sağlık Mönüsü başlığında taze meyvelerin ve sebzelerin karışımlarından hazırladıkları içeceklerin yer aldığı bir bölüm var. Bu bölümde yer alan salatalık, limon suyu, limon kabuğu rendesi, kefir, dereotu, tuz, şeker karışımından hazırlanan Dereotlu Kefir ile brokoli, elma, salatalık ile hazırlanan Sebze Güzeli benim favorilerimden. Gene aynı bölümde kış aylarında size iyi gelecek sıcak bitki çayları da yer almakta. Öğle yemeklerine gelince en çok tercih edilen yemekler Etli Pazı Dolması, Hamsi Tava, Tavuk Şinitzel, Pizzalar ve ince bulgurdan yapılan, domatesli nar ekşi soslu Lavanta Salata.



Akşam et ağırlıklı

Akşam yemekleri için hazırlanan mönü ise daha çok et ağırlıklı. Zaten en iddialı oldukları yemekler Alaçatı’daki restoranlarında da olduğu gibi et yemekleri. Porto soslu Izgara Dana Bonfile, iç pilav ile servis edilen Kuzu Tandır, pazıya sarılı Fırın Somon ve karamelize ıspanak ile servis edilen Jumbo Karides en çok tercih edilen ana yemekler arasında. Tatlılardan ise Melda Hanım’ın babasının tarifi olan Bademli Çikolatalı Tartı denemeden yemekten kalkmamanızı öneririm. Yediğiniz yemeklerin hem lezzetinden hem de görüntüsünden etkileneceksiniz kesin. Alaçatı ve Ortaköy’deki restoranlarından edindikleri deneyim ile mutfakta harikalar yaratmışlar diyebilirim.



Yerli şarap öncelikli

Yer yer bir mahzen havasını anımsatan Lavanta Alaçatı’da daha çok Ege üreticilerinin şaraplarını bulundurmaya özen göstermişler. Yerli şarapların yanı sıra seçilmiş özellikli şaraplardan oluşan yabancı şarapları da mönülerine koymuşlar. Alternatif şarap çeşitlerini bulabileceğiniz yeterli bir şarap mönüsüne sahipler.

Lavanta’da, akşam yemeklerinde 1-2 kadeh şarap eşliğinde yiyeceğiniz steak yemeği üzerine içeceğiniz kahvenizle birlikte ödeyeceğiniz hesap 50 - 60 TL arasında olacaktır. Öğle yemeklerinde farklı bir mönü ile hizmet verdikleri için 1 kadeh şarap eşliğinde pizza ya da salata yediğinizde ödeyeceğiniz hesap 20-30 TL arasında gelecektir.

Lavanta’nın sıcak ve samimi, kendinizi evinizde hissettiren atmosferine çok uyan, henüz 1-2 kez gerçekleştirmiş olmalarına rağmen çok ilgi gören karaoke gecelerini de 15 günde bire çıkarmayı planlıyorlar.

17 yıllık arkadaşlıklarının sonucu Fatoş Çırpıcı ve Melda Durgunoğlu’nun ortaklaşa açtıkları Lavanta Restoranlar Zinciri’nin son halkası Lavanta Alsancak’ın işletme Müdürü Besim Kazado.

Ne yemeli?

Başlangıçlardan; mandalina köpüklü Jumbo Karides, elma kurusu ve peynir dolgulu el açması Ravioli’yi, salatalardan; ince bulgur ve domatesli nar ekşili Lavanta Salatası’nı, makarna ve risottolardan Ispanaklı Risotto ve Deniz Ürünlü Spagetti’yi, ana yemeklerden Porto Soslu Izgara Dana Bonfile, Asya usulü Biberli Dana, Kuzu Tandır, Fas usulü Dil Şiş ve pazı sarılı Fırın Somon’u denemenizi tavsiye ederim. Tatlılardan; sakızlı dondurma ile servis edilen Çikolatalı Sufle’yi ya da limon köpüklü Ayva Tatlısı’nı yemeden yemeğinize son vermeyin.

Kimler geliyor?

Yüksel Ak, Ahu Aysal, Oya Corsini, Elif Özusta, Belgin Çelebi, Ferit Kora, Hasan Aygıt, Neşe Akgerman, Oben Özboyacı, Şenay Düdek, Selin Akiş, Melis Türkoğlu, Hülya Avşar.

Tercih edildiği zamanlar

Hafta sonları cuma-cumartesi geceleri akşam yemeklerinde, hafta içi öğle yemeklerinde ve akşamüstü buluşmalarında cemiyet hayatının tanınmış simaları tarafından çok tercih ediliyor. Özellikle hafta sonları rezervasyonsuz gitmemenizi öneririm. Pazar günü kapalılar.