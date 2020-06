Ne olursa olsun sakın umudunuzu kaybetmeyin

Her sene biterken yaptığım gibi 365 gün neler yaptım, bana nelere mal oldu, neler yapabilirdim de yapmadım tüm bunların listesini çıkarıyorum. Yaptığım iyi şeyleri es geçiyorum, onlar zaten yanıma, yanımıza kâr kalmıyor mu?

Hayat ne kadar kötü olursa olsun, başıma her ne gelirse gelsin umudumu hiç kaybetmemeye odaklanıyorum. Yapamadıklarımdansa, yapabileceğim şeyleri başarmakla uğraşıyorum. Her sene çeyrek de olsa 3-5 bilet alıyorum. Yılbaşını dışarıda kutlamaya tövbe edip “Bundan sonra evde geçireceğim” deyip aralık ayı geldi mi “Yılbaşı gecesi nereye gitsek?” demeye başlıyorum.

Herkes gibi benim de yeni yıldan beklediklerim, umutlarım, hayallerim var. Artık tüm hayallerim gerçekleşsin demiyorum, benim için iyi olacaksa gerçekleşmesini dilemeyi öğrendim. Herkes için öncelikle sağlık ve huzur diyorum. Yeni yılınız kutlu, hayalleriniz gerçek olsun.

Yapılacak, yapılmayacaklar

•Kırgınlıkları geride bırakın, affedin.

•Eşiniz ya da sevgilinizle uyumlu giyinin.

•Mum ve çiçeği masanızdan eksik etmeyin.

•Bütçenize uygun hediyeler alın.

•Yunanlılar ve Ermenilerden bize geçmiş Nar patlatmayı unutmayın.

•Kendinize, kişisel gelişiminize yatırım yapın.

•Sürprizlere ve değişimlere hazır olun.

•Çok makyaj yapmayın.

•Gecenizin zehir olmaması için dozunda için.

•Çatlayana kadar yemeyin.

•Yeni yılda başka renklere de şans verin.

•Yapmak istemediğiniz şeyleri ayıp olmasın diye yapmaktan kesinlikle vazgeçin.

•Kimseleri yargılamayın.

•Başkalarının kendi dertlerini size yüklemesine de izin vermeyin.



Bu yıl “piyango”İzmir’e çıktı!

Tam da seneyi güzel güzel kapatacaktık ki, benim şehrimi “sümüklü çocuğa” benzettiler. Kusurlu oluşumuz hayatımıza anlam katar. Varsın sümüklü, yaramaz olsun...

İzmir’i anlatmaya gerek yok sanırım. Hani kadınlar için söylenen bir söz vardır; “Ne kadar güzel olursan ol, ruhsuz olduktan sonra kaç yazar?” İşte tam da bu sözdeki gibi İzmir hem güzel, hem de ruhludur. Ana kucağı gibi rahat ve şefkatlidir.

İzmir insanı da bir başkadır. Huzur arıyorsanız, atlayıp İzmir’e gelin. Kordon sefası yapsanız bile geçer. İzmir’de yaşamak bir lükstür. Yaşamayan nerden bilsin?...



YTL’leri ve Ykr’leri değiştirmeyi unutmayın

Hazine Müsteşarlığı açıklama yaparak TL değişim süresinin bu ay bittiğini hatırlattı. İki yıl süren geçiş döneminden sonra para birimindeki “yeni” ibaresi 1 Ocak 2009’da kaldırılmıştı. 2009 yılı boyunca YTL ve TL’yi birlikte kullandık. 1 Ocak 2010 yılından itibaren sadece Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinde YTL ve YKR’lerin değişimi yapılabiliyordu. Artık bu süreç de bitiyor, 31 Aralık 2010’a kadar vaktiniz var.



Bu konserleri kaçırmayın

* İzmir Gençlik Senfoni Orkestrası’nın yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Latin ve Tango parçalarından oluşan Yeni Yıl Özel Konseri’ni mutlaka izleyin.

* Kent Orkestrası 29 Aralık saat 20.00’de İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde unutulmaz bir yılbaşı konseri gerçekleştirecek.

* Londralı altı genç müzisyenin kimlik arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkan “Oi Va Voi” 14 Ocak 2011’de Ooze Venue’de. Digital Folklore ve Laughter Through Tears albümleri ile çingenelerin dünyasına başka bir kapıdan girerek dünya çapında ün kazandılar.