Pozitif Kal

Güzel ve iyi dilekler ile dolu bir bayram yazısı yazmak için bilgisayarın başına oturdum ama ne yazarsam yazayım biliyorum ki bu muhtemelen bir dilekten öteye geçmeyecek. Ama siz kendinize iyi bir bayram hediye edebilirsiniz. Nasıl mı?

Gelin bu bayram tatile çıkabilmiş olun ya da olmayın, nerede ve hangi durumda olursanız olun pozitif kalmayı deneyimleyin. “Ülke gündemi böyle iken pozitif kalabilmek çok kolay değil” dediğinizi duyar gibiyim fakat birazdan sıralayacağım küçük ama önemli şeyleri yaparak hayatınıza, geleceğine istediniz şekilde yön verebilirsiniz.

İçinde bulunduğumuz gerçeklerin yanı sıra iç dünyanızı ve bunun bir yansıması olan yaratımlarınızı, yani hayatınızı değiştirmeniz mümkün.

Yeni eylemler, düşünceler ve inançlar kısa bir süre sonra gerçeğe dönüşecektir. Beynimiz, düşüncelerimizden etkilenerek onlar doğrultusunda yeni sinir hücreleri oluşturuyor ve ağ bağlantılarını tamamen yeniliyorlar. Beynimizdeki bu değişim, meşgul olduğumuz düşünceler ve edindiğimiz tecrübelere göre gerçekleşiyor. Sinir bilimciler artık pek çok araştırma ile bunu kanıtlamış durumda. Lafı fazla uzatmayayım. Aşağıda pozitif kalmanızı sağlayacak minik birkaç uygulamayı yapın, bakın bakalım tam bir hafta sonra hayatınızda ve iç dünyanızda neler değişmiş olacak.

- Düşüncelerinizi temiz tutun. Negatif ve karışık, net olmayan ve çelişkili düşüncelerden kendinizi uzak tutun. Beyninizde sağlıklı, pozitif ve net düşünlere yer verin.

- Başınıza gelmesinden korktuğunuz şeylere değil başınıza gelmesini istediğiniz şeylere odaklanın. En çok neyi düşünürseniz, hayatınızda onu çoğaltırsınız.

- Keyfinize bakın. Hayatınıza neşe ve mutluluk katacak eylemlerde bulunun.

- Sadece pozitif kitaplar okuyun.

- Sadece cesaret veren ve pozitif filmler seyredin.

- Sadece size iyi gelen, heyecanlandıran, umut mesajları veren müzikler dinleyin.

- Sadece size kendinizi iyi hissettiren pozitif insanlar ile görüşün.

- Sevgi yüklü mektuplar yazın, mesajlar atın.

- Her güne ‘Bu gün çok güzel bir gün’ diyerek başlayın.

- Mutluluk günlüğü tutun. Gün içinde sizi mutlu eden küçük büyük her şeyi bu günlüğe yazın.

- Şükür listesi yapın. Şükretmek için ne kadar çok nedeniz var bir düşünün.

- Her gece uyumadan önce kendinize ne kadar şanslı olduğunuzu hatırlatın ve bu düşünce şekli ile uykuya dalın.

- Pozitif kaldığınız bir bayram dilerim.

İyi Ol

Hazır pozitif kalmaktan bu kadar bahsetmişken sizi ‘İyi Ol’ isimli koleksiyon ile tanıştırmak istiyorum. Pek çok markanın danışmalığını yapan, bazılarınızın mankenlik yaptığı yıllardan da tanıyacağınız, cemiyet hayatının sevilen ismi Alegra Levi ortağı Zeynep Fıratoğlu ile IO bileklik markasını yarattılar ve markanın ilk koleksiyonun adını da ‘İyi Ol’ koymuşlar.

Alegra’nın kendi enerjisini ve ruhunu yansıttığını düşündüğüm ismi ile de herkesi iyi gelecek bu ilk koleksiyona dair parçaların yazın trendleri arasında olacağından ve pek çok ünlü simanın bileğini süsleyeceğinden hiç şüphem yok. Ama benim için yeri bir başka bu koleksiyonun, harika tasarımlardan oluşmasının ötesinde ben asıl altında yatan ruhu ve verdiği mesajı sevdim; İyi Ol!

IO bilekliklerinin yaratıcıları Alegra ve Zeynep ilk koleksiyonlarına neden İyi Ol ismini taktıklarını şöyle açıklıyorlar: “Ortak fikrimiz evrene, insanlara, doğaya ve hayvanlara iyi olmak üzerine kurulu. İyilik bulaşıcıdır ve sevgiye dönüşür. Sevgi, iyilik ile çoğalır. Her koleksiyonu iyi teması üzerine kurgulanan markamızın ilk koleksiyonun adı da İyi Ol. İyi Ol koleksiyonunun insanlara huzur, şans ve güzellikler getireceğine inanıyoruz. En ince ayrıntısına kadar düşünüp, emeğimizi kattığımız tasarımlarımız ile modaseverlerin bileklerine 2019 yazı erken gelecek.”

Ben de iyi olmayı başarabilmek, pozitif kalabilme halimi korumak ve kendimize hatırlatmak için eline, bileğine kalp çizmeyi ya da ruhun çiçek açmasını sembolize etmesi için çiçek çizmeyi herkese öneren ve başta kendi bileğine çizen biri olarak artık kendime yeni bir hatırlatma aracı bulduğum için seviyorum. En kısa sürede edineceğim ‘İyi Ol’ bilekleri sayesinde ruhuma ve evrene göndermek istediğim mesaj hep benimle ve gece gündüz bileğimde olacak.

Siz de benim gibi hem şık hem de anlam yüklü bu bilekliklerden bir tane edinmek isterseniz, www.iobracelets.com internet sitesi ve markanın instagram sayfası üzerinden temin edebilirsiniz.