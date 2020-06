Rahibe Terasa olmak

Bugün size dünyanın birçok yerinde iyilik meleği olarak kabul gören, adını duyduğunuz ama belki de kim olduğunu araştırmaya gerek duymadığınız Rahibe Teresa’dan (Mother Teresa) bahsedeceğim.

Osmanlı Dönemi’nde 1910 tarihinde Üsküp ’te doğan Rahibe Teresa’nın gerçek adı Agnes Gonca Boyacı . Yanlış duymadınız, Rahibe Teresa bir Türk ismine sahip.

Kendisine bu konu sorulduğunda : “Doğduğum şehir Üsküp, kendimi buralı hissediyorum. Arnavut soyundan geliyorum, Hint vatandaşıyım, Katolik Kilisesi’ne bağlıyım ve bana gelen ilahi çağrıda istendiği gibi dünyaya aitim” şeklinde yanıtlıyormuş.

***

18’li yaşlarında rahibe olmak istediğine karar vermiş ve Hindistan’daki faaliyetleriyle tanınan Loretto Hemşireler i’ne katılmış. Kalküta’da lise öğretmenliği ve müdürlüğü yapmış.

1950 yılında Vatikan’ın da bilgisi ve izni dahilinde Hayırsever Misyonerler Cemaati’ni kurmuş. 12 kişi ile başladığı bu serüvende dünyanın 450 noktasında 4.000 rahibenin görev yaptığı bir topluluğa ulaşmış .

Yaptığı iyilikler ve hayırsever faaliyetler sebebiyle, hastalara, yoksullara ve toplum dışı yaşayan kimselere yardım ettiği için 1979 yılında Nobel Barış Ödülü ’nü kazanmış.

İki hastayı iyileştirmesi, aziz/azize olabilmek için gerekli olan iki mucize olarak kabul edilerek, 2016’da Papa Franciscus tarafından ‘Azize’ mertebesine yükseltilmiş.

1997 yılında 87 yaşındayken Hindistan’da yaşamını yitirmiş.

İnsanlara “Rahibe Teresa’yı nasıl tanırsınız, onu böyle saygın kılan neydi?” diye sorduklarında ‘barış’, ‘inanç’ ve ‘sevgi’nin simgesi olduğunu söylüyorlar.

***

Öte yandan Rahibe Teresa’nın ölümünden birkaç yıl öncesinden başlayan inanç ve faaliyetlerine ilişkin sert ve açık eleştiriler de mevcut.

Teresa da, yazdığı mektuplardan anlaşılacağı üzere hissettikleriyle yansıttıkları arasındaki çelişkinin farkındaydı.

İnancıyla ilgili birçok yorum yapıldı. Oysa Teresa, yalnız kaldığında duyumsadığı dramanın ve yadaşadığı içsel çelişkinin de farkındaydı.

Benim onu sevme nedenlerimden bir diğeri de bu içsel çelişkisi, güçlü bir inanç beselemesine rağmen bunu sorgulayacak güce sahip olması zaten.

Her şeye karşın, Rahibe Teresa’nın olağanüstü kararlı bir köylü kızıyken, dünyanın bir diğer ucuna giderek, her ne kadar gerçekten istediği özgürlüğü elde ettiğinde inanç ve onun getirdiği avuntu ondan çalınsa da, konumunu yitirmekten, dışlanmaktan ya da tanrı gerçekten varsa düşüncesiyle korktuğundan olacak duygularını açığa vurmasa da, bütün acıları, bilinmezlikleri din yoluyla ortadan kaldırmayı denese de ilginç ve etkili bir yaşam sürdüğü bir gerçek.

***

Aslında kim olduğunun ve ne yaptığının o kadar da önemi yok benim için. Ondan bana miras kalan, kulağıma küpe olan öğretilerini, derslerini paylaşmak istiyorum sizinle.

Marilyn Monroe’nun dediği gibi: “Hoş bir kızım ama güzel değilim, günaha girdiğim olur ama şeytan değilim, iyi biriyim ama melek değilim .”

Herkes biraz böyledir zaten, Rahibe Teresa’da buna dahil.

İşte bu nedenlerden ötürü hayatı, yaptıkları ve sözleri kitaplara, filmlere, belgesellere konu olmuş bu kadının benim hayatıma anlam katan sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

***

- Huzurumuz kalmadıysa, birbirimize ait olduğumuzu unuttuğumuzdandır. Eğer acıyana kadar severseniz, artık acı duymaz olursunuz ve geriye sadece sevgi kalır.

- Yalnız kalmak ve sevilmediğini bilmek, bir insanın yaşayabileceği en büyük yoksulluktur.

- İstenilmeyen, sevilmeyen, umursanmayan olmak benim için yiyecek bulamayan bir insana göre büyük bir açlık ve fakirliktir.

- Dünyayı sadece sevgi kurtarır, sevgi için çalışalım.

- Nazik kelimeler kısadır ama yankıları sonsuza kadar sürer.

- Hep beraber birbirimizi gülümsemeyle karşılayın, gülümseme sevginin başlangıcıdır.

- İnsanları sürekli yargılarsanız onları sevmeye vaktiniz kalmaz.

- Eğer sevmek istiyorsak affetmeyi öğrenmeliyiz.

- Tanrı ile yüz yüze geldiğimizde ne denli sevdiğimiz ölçüsüyle yargılanacağız.

- İlahi bir desteğe güveniyorum; ihtiyacımız olan her şeyi doğru zamanda hiç güçlük çekmeden daima aldık.

- Tanrı’nın bana baş edemeyeceğim bir şey vermeyeceğini biliyorum. Sadece keşke bana bu kadar güvenmeseydi diyorum.

- Lider beklemeyin: kendiz olun, insan insana. Dün gitti yarın ise daha gelmedi. Sadece bu günümüz var. O zaman şimdi başlamalı.

Agnes Gonca Boyacı / Rahibe Teresa