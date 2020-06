Dünya mutfaklarından; kültürünü ve hayat tarzını yemek alışkanlıklarıyla bütünleştirmiş, Uzakdoğu Mutfağı’nın İzmir’deki en eski temsilcilerinden biri Red Dragon. 1983 yılından bu yana aynı kalite ve standartlarda hizmet veren restoran, alışılagelmiş tatların dışına çıkıp farklı lezzetleri tatmak isteyenlerin buluşma noktası. İlk açıldığı yıllarda daha çok NATO’da çalışan yabancıların tercih ettiği, zamanla İzmirlilerin de beğenisini kazanan Red Dragon için İzmir’e Çin Mutfağı’nı sevdiren restoran da diyebiliriz. Hilton Oteli’nin hemen yanındaki sokakta Efes İşhanı’nda bulunun Red Dragon, mutfağı ile olduğu kadar şık dekorasyonu ile de dikkat çekiyor. Kırmızının hakim olduğu mekan, Çin’den getirilmiş dekoratif objeler ile süslenmiş. Uzakdoğu kültürünün bir parçası olan, ortasında bütün yiyecek tabaklarının dizildiği döner tabla bulunan masalar dahi Çin’den getirtilmiş. Tüm bunların yanı sıra duvardaki akvaryum ve arka planda çalan Çin müziği sizi oldukça rahatlatıyor ve kendinizi Uzakdoğu’daymış gibi hissetmenize neden oluyor.



Çin yemeği sevenler için

Çin Mutfağı’na hakim, deneyimli, Uzakdoğulu usta aşçıların, sanatçı titizliğinde ve inceliğinde hazırladıkları yemekleri ve insanı bir an için alıp götüren havasıyla Red Dragon, size kendi şehrinizde ayrı bir dünyayı yaşatıyor.

Çin yemeği sevenler için alternatif bir mekan olan Red Dragon, lezzetini kaybetmeden hazırlanan sebzeler, özel baharat ve soslar, tavuk ve et yemekleri, kızarmış Pekin Ördeği, buharda hazırlanmış balık, deniz ürünleri ve özellikle karidesleri ile dikkat çekiyor. Çin böreği, Çin salatası, karides cips, ballı kızarmış muz, ballı kızarmış dondurma gibi Çin Mutfağı’nın çok zengin bir seçkisi burada tadabileceğiniz lezzetlerden. Tadını koruyarak hazırlanmış az yağlı, sebze ağırlıklı yemekleri ile sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve diet mönüleri arayanlara mükemmel seçim olanakları sunuyor. Eğer Çin Mutfağı’na uzaksanız, sevdiğiniz tadlara yakın önerileriyle profesyonel ekip size yardımcı olabiliyor.



Sushi’yi tavsiye ederim

Haşlanmış ve soğutulmuş pirincin içersine çiğ balık dilimleri veya deniz ürünleri eklendikten sonra Japonya’ ya özgü bir kurutulmuş yosun yaprağına sarılarak hazırlanan Japon spesiyalitesi olan Sushi’yi Red Dragon’da denemenizi öneriyorum.

Hafta içi öğle yemeklerinde açık büfe uygulaması ile mutfaklarını tanıtıyorlar

Çin yemeklerini daha iyi tanımak ve sevdirmek için hafta içi 12:00-14:00 saatleri arasında öğle yemeklerinde açık büfe hizmeti veriyorlar. Her gün değişen, 18 çeşit yemekten oluşan açık büfede yer alan yemekler ise söyle: Çorba çeşitleri, Çin böreği, kızarmış wan tun, karides cips, mevsim salatası, acılı lahana salatası, vejetaryen mönü, sebzeli-yumurtalı pilav, sebzeli makarna, acılı dana, tatlı ekşi soslu tavuk, balda kızarmış muz. Açık büfe uygulamasının fiyatı ise sadece 20 TL. Yemeklerin yanı sıra bir yerli içki ya da meşrubat ve sınırsız Çin çayı da bu fiyata dahil. Ayrıca ev ya da işyerlerine yüzde 20 indirimli mönüsü ile Çin yemeği servisi yapılıyor. Red Dragon, davet vermek isteyenler için hazırladığı özel mönüleri ile catering servisi de verebiliyor.

Gümbet Red Dragon, Bitez-Bodrum Red Dragon, Bodrum Marina Hong Kong, Gümbet-Bodrum China Town ve İzmir Red Dragon’un içinde bulunduğu Chinise Restoran zincirine bir ay kadar önce bir yenisi daha dahil edilerek Bostanlı’da Hong Kong Red Dragon açıldı.

Ayrıca 2012’de Pekin’de Türk yemekleri üzerine bir restoran açmayı planlıyorlar. Haşim Işık tarfından kurulan Chinise Restoran zincirinin İzmir’deki ayağı Red Dragon’un İşletme Müdürü kardeşi Coşkun Işık.

Kimler geliyor?

Kemal Çolakoğlu, Prof. Dr. Mustafa Özhan, Tarkan, Sertap Erener, Tatlıcı Bolulu Hasan Usta, Can Barhan.

Tercih edildiği zamanlar

Cuma ve cumartesi akşamları en yoğun olduğu zamanlar, rezervasyonsuz gitmememizi öneriyorum. Hafta içi öğle yemeklerinde ise 18 çeşit yemekten oluşan açık büfe uygulaması ile de oldukça tercih ediliyor. Yurt dışından gelen yabancı misafirleri ağırlamak için çok uygun bir mekan.

Fiyatlar

Çorbalar 7.5-10 TL

Salatalar mezeler 7.5-16 TL

Sebze yemekleri 14-17.5 TL

Tavuk yemekleri 18-19.5 TL

Dana yemekleri 20-15 TL

Şefe özel yemekler 20-25 TL

Tepan yemekleri 23.5-41.5 TL

Deniz ürünleri 21.5-41.5 TL

Ördek 24.5-46 TL

Pilav ve erişteler 6.5-18.5 TL

Tatlılar 7.5-8.5

Soğuk içecekler 5-8 TL

Şaraplar şişe 22-78 TL

Ne yemeli?

Çorbalardan; wan tun, salatalar ve mezelerden; carides cips, buharda pişmiş Çin mantısı ve fasulye filizli salata, sebze yemeklerinden; Xian Usulü Taze Fasulye, Tacul yemeklerinden; portakal soslu tavuk, diğer yemeklerden ise deniz ürünlü Tofu, Çin usulü dana bonfile, Teppanda Jumbo Karides ve kızarmış Pekin Ördeği’ni tatmanızı tavsiye ederim. Tatlı olarak ise benim favorim Gevretilmiş Ceviz ve Balda Kızarmış Muz.

Akşam yemeklerinde 1-2 kadeh şarap eşliğinde yiyeceğiniz yemekle birlikte ödeyeceğiniz hesap 50-70 TL civarında iken, öğle yemeklerinde, açık büfe uygulamasından faydalanarak 20 TL hesap ödeyeceksiniz.

TELEFONLAR 0 232 483 00 79

0 232 446 56 20

0 232 425 73 57

FAKS: 0 232 441 64 69

E-MAIL:

ADRES: Far East Chinese 1379 Sk. No: 57/A Efes Is Hany Alsancak-Izmir