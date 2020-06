İzmir ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Fotoğrafın usta ismi, Rock’n Roll’un asi çocuğu Mehmet Turgut’un “rock” fotoğrafları; “Rock’n Frame” sergisiyle 11-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında İzmirlilerle buluşuyor. Daha önceki sergilerini de İstanbul da ki Kemancı Rock Bar gibi yaşayan müzik mekanlarından seçen Turgut, bu sergisini de Alsancak Gazi Kadınlar Sokağı’nda bulunan İzmir’in yeni mekanı ÖKÜZ’de gerçekleştiriyor.

“Rock’n Frame” isimli sergide; Mehmet Turgut’un objektifinden yerli ve yabancı toplam 56 rock yıldızı sahne alıyor. Sergi; Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Metallica, Apocalyptica, Slayer, Aslı Gökyokuş, Aylin Aslım, Erdem Yener, Çilekeş, Erkin Koray, Gökçe, Gripin, Hayko Cepkin, Koray Candemir, MaNga, Melis Danişmend, Mirkelam - Kargo, Nejat Yavaşoğulları, Ogün Sanlısoy, Özge Fışkın, Redd, Rock FM, Sakin, Serkan Çeliköz, Teoman, Ete Kurttekin, Yasemin Mori, Yüksek Sadakat, Nikkiwild, Badem, Zagaband ve daha birçok sevilen ismin fotoğraflarından oluşuyor.

Efes Dark, İzmir Arena ve Pizza Pizza sponsorluğunda gerçekleşen, organizasyonunu Uğurhan Akdeniz Fashion Events & Production’ın üstlendiği “Rock’n Frame” sergisi kaçırmayın. Fotoğraflar sizi içine çekecek kadar güzel ve ilginç.

Kadın Ne İster?

Türkiye’de ilk kez “Kadın Ne İster” etkinliği düzenleniyor. Peki, bu etkinlik nerede düzenlenecek derseniz tabi ki kızları/ kadınları ile nam salmış İzmir de. Kurucusu ve çalışanlarının tamamı genç ve girişimci kadınlardan oluşan Fikir Tasarım Enstitüsü (FTE), Türkiye’de bir ilke imza atarak “Kadın Ne İster?” başlığı altında bir etkinlik gerçekleştirmeye hazırlanıyorlar.

I.Ulusal “Kadınlar Ne İster?” Fuarı’nı düzenlerken kadının toplumdaki yerini vurgulamayı; bir yandan da onları her konuda bilinçlendirip hayattın içinde yer alan bir birey olduklarını hatırlatmayı, ihtiyaçlarına kolay ulaşabilmeleri için kadınların isteyebileceği her şeyi bir araya getirerek onlara sunmayı hedeflemişler.

Kadınların sosyal kültürel etkinliklerle entelektüel gelişimlerini desteklemek, özgüven ve motivasyonlarını arttırmak. Girişimci ruhuna sahip kadınların iş dünyasına kazandırılmasını sağlamak. Aile içi şiddet, doğum kontrolleri vb. konularında kadınlarda farkındalık yaratarak bilinçlendirmek. Okuma-yazma bilmeyen kadınların eğitime teşvik edilmesini sağlamak. Bir kadının hayata dair tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortam yaratmak. Kadına özel dernek, vakıf vb... ve kadınlar arasında ilişkiyi kuvvetlendirmek için çeşitli etkinlikler, paneller düzenliyorlar. Kadına yönelik olarak düzenlenen panellerin başlıkları ise söyle;

* Kadın Sağlık ( Kadın sağlıklı olmak ister )

* Kadın Güzellik ( Kadın güzel görünmek ister )

* Kadın Anne ( Kadın anne olmak ister )

* Kadın Kariyer ( Kadın çalışmak ister )

* Kadın Kişisel Gelişim ( Kadın kendini geliştirmek ister )

* Kadın Sosyal Yaşam ( Kadın sosyalleşmek ister )

* Kadın Moda ( Kadın güzel giyinmek ister )

* Kadın Ev ( Evi güzelleştiren kadındır )

* Kadın Astroloji ( Kadın geleceği bilmek ister )

Her kadının kendinden bir parça bulabileceği organizasyona 150 ürün ve hizmet sağlayıcıdan oluşan katılımcı firma ve derneklerle 20 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor. 11, 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde İzmir Fuarı içerisindeki Atlas Pavyonu’nda yapılacak olan etkinlik, her yaştan ve her meslekten kadınlara açık.

Sanat dolu bir hayat

İzmir şu ara kentine yakışır bir biçimde sanat dolu zamanlar yaşıyor. Mehmet Turgut İzmir çıkarması yaptı, alışkın olmadığımız bir fotoğraf sergisi ile buluştuk. Sırada İzmirlilerin İstanbul çıkarması var.

Gülperin Sertdemir Atölyesi’nin “12.Sanat Akımları” Sergisi 5-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul’da Balat Kültür Evi’nde gerçekleşiyor. Gülperi Hanım’ın atölyesine bir dönem devam etmiş ve kendisinden eğitim almış biri olarak Sanat akımlarından örnekler göreceğiniz bu sergiyi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.

Görmeyen gözler fotoğraf çekiyor. Yanlış okumadınız, görmeyen gözlerin fotoğrafın çekebileceğine inanmak hayal gibi gelse de gerçek oldu. Konak Belediyesi Kamu Yararına Görmeyenleri Koruma Derneği ve Çamlaraltı Koleji’nin işbirliğinde, görme engellileri karanlık içinde hapsolmaktan kurtaran proje başlatarak de Türkiye’de bir ilke daha imza attı. “Bazen Görmek Yetmez” Projesi kapsamında görme yetisini tamamen kaybetmiş 10 görme engelliye fotoğraf eğitimi verilmiş. Kordon, Konak Meydanı gibi alanlarda “Gönül gözüyle” çekilen 2 bin 742 fotoğraf karesi arasından 58 fotoğraf seçilmiş. Bu fotoğraflar diğer engellilere umut olması için 10-16 Mayıs tarihleri arasında Sevgi Yolu’nda sergileniyor olacaklar.