Rüyanın gerçekleşmesi için uyanmanız lazım

İzmir, CHP’nin gerçekten kalesi mi? Gerçekten kalesiydi. Ama artık CHP kalesi olan İzmir de giderek kan kaybediyor.

Ne CHP’lilerin, ne de AKP karşıtı olup CHP’ye tepki oyu veren İzmirlilerin pek fazla tahammülü kalmamış gibi görünüyor. Herkes bunu konuşuyor, vatandaş isyanda ama anlaşılan CHP’li yöneticiler henüz bunun farkında değiller.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde İzmir’e geldi. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile 8 ilçe belediye başkanı arasında yaşanan krizi çözmek vardı. 30 belediye başkanı ile toplandı, 14 maddelik bir anlaşma hazırladı. Türkiye için kritik bir dönemden geçerken ve İzmir’de böylesine sorunlar varken, CHP pek bir icraatta bulunmayıp İzmir kalesini boşlamakla pek iyi yapmadığını sonunda anladı sanmıştım.



Medya mı abartıyor?

Tekin’in, İzmir’de bilinçli bir şekilde, kamuoyunun kafasını karıştırabilecek farklı algılar yaratacak haberler yapıldığını öne sürmesiyle, uykuda olduklarını, gerçeklerden ne kadar uzak kaldıklarını anladım. Kısaca işin kolayına kaçıp herkes gibi çözümü “medya abartıyor” demekte bulmuş. Ama bu seferki sorunlar “medya abartıyor” ile kıvırabilecekleri cinsten değil. CHP’nin rüyalarını gerçekleştirebilmesi için öncelikle uykudan uyanması gerek.

Uykudan uyanıp İzmir için dişe dokunur bir şeyler yapmak adına çok geç kaldılar. 2013’te yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin kalesinin surlarının bir kısmını yıkılmış göreceğiz galiba. Sanırım epeyce AKP’li Belediye başkanımız olacak. Şimdilerle kulaktan kulağa AKP’li belediye başkan adaylarının isimleri konuşuluyor. Sıkı isimlerle geliyorlar. Genel seçimler öncesi belediyeye yapılan operasyonu da unutmuş değiliz.

Suç hep medyanın mı? Vatandaş ne diyor?

Ben de twitter’dan “CHP kalesi olan İzmir, neden kan kaybediyor? Neyi yanlış yapıyorlar?” diye sorayım dedim. Suç medyanın mı, biz mi abartıyoruz, gördüklerimiz yanlış mı, yoksa gerçekten İzmir’de CHP’nin kalesi düşüyor mu? Bakalım neler demişler.









“İzmir, CHP’nin kalesi mi?” diye sorduk. İŞTE CEVAPLAR



Seçimlerden önce İzmir Büyükşehir Belediye başkanıyla CHP’nin milletvekili adayı kameraların önünde adeta mahalle kavgası ettiler. Buradan bakınca oy kaybetmemesi garip olurdu.

İzmir’in CHP kalesi olduğu fikri zaten yanlış. Ama AK Partili olarak CHP’lilerin böyle demesi benim hoşuma gidiyor.

İzmir’in kale olmasına çok güvendiler. Tembel davrandılar. Sözler tutulmadı ve Ahmet Piriştina projelerinin dışında yeni bir proje konulmadı.

Her kale fethedilir.

Her şeyi biz biliriz, elitiz durumlar, halktan kopma, yanlış kadro, bürokrat seçimleri, kan kaybettiriyor.

CHP’yi, Mustafa Kemal’in “İki büyük eserimden biri” dediği için sahiplenmeye devam edeceğiz.

CHP, sadece İzmir’de değil ülke genelinde emek ve sermaye arasında tercihini tam netleştiremediği için kan kaybediyor. İzmir belediyesi değil, İzmir halkı yanlış yapıyor. Sırf ideolojiyle siyaset yapan adamlara oy verirsen olacağı bu!

İzmirli ne kadar sürünürse sürünsün, CHP’den vazgeçmez diye düşünüyorlar.

CHP diye diye Selçuk, köy oldu köy... Selçuklu gençler Selçuk’tan nefret eder hale geldi. İş yok, sinema yok, emekliler yurdu oldu, halka hizmet sıfır.

AKP karşıtı zihniyet CHP’li olmak zorunda değil ki, oylar emanet.

Sosyaldemokrat olduğunu söyleyen bir parti emekçiyi taşeronlara sömürtmez.

Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen nasıl başardıysa iktidara karşı, CHP de yapabilmeliydi.

Yolları daraltıp çiçek dikiyorlar.

CHP’li belediyeler kötü... Hemen her yerde!

Belediyecilikten bi haberler. Yaptıkları tek şey “İzmir, CHP’nin kalesi” demek.

CHP bu dönem İzmir’de İzmirli olmayan, İzmir’le ilgisi olmayan adaylar göstererek büyük puan kaybetti.

CHP sadece İzmir değil ülke için de çalışmalı. Bu düzen işlerine gelmiyorsa namerdim.

AKP hedef belirliyor ve o hedef için uzun zaman çalışıyor, başarısı da oradan geliyor.

CHP önce parti liderini değiştirsin. Bu millet alevi bir genel başkana oy vermez.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı 2011’deki oya göre kazanma şansı yüksek ama Aziz Kocaoğlu ile devam ederlerse bu şans da kaybedilir.