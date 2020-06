Sicimoğlu ile Dünya medeniyetleri

Çok yönlü sanatçı, dünyaca ünlü perküsyon ustası, pek çoklarının Renkler programındaki “Hastasıyım” sloganıyla tanıdığı Ayhan Sicimoğlu geçen pazartesi İzmir’e geldi. Bu kez konsere değil, On-Art İletişim Danışmanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Art 10 Fikir Atölyeleri’nden Seyahat Atölyesi’nde farklı dünya medeniyetlerini anlatmak için gelmişti. Ekim ayından beri 15 günde bir İzmir’e gelerek gerçekleştirdiği Seyahat Atölyesi’nin bu seferki konusu, Fransız sömürgeleri Antiller idi. 15 sene evvel yaptığı bir yelken seyahatini kaldığı yerden tamamlayarak, Fransız sömürgeleri Antiller’de 125 deniz mili kat etmiş, 10 günde sırasıyla Guadeloupe-Les Saintes-Marie Galante Dominica-Martinique adalarını gezip İstanbul’a dönmüştü.



“Antilleri biz de yaşadık”

Hemen akabinde 8 Mart Pazartesi günü, atölye çalışmasında bizlere buradaki maceralarını anlattı. Adaların yerel kültüründen, tarihi yapılarına ve yeme-içme kültürüne kadar tüm özelliklerini paylaşarak bizleri Antiller’e doğru keyifli bir yolculuğa çıkardı. Belki hiçbir yerde okuyup öğrenemeyeceğiniz yerel hikayelerden tutun da, kendi çektiği (aslında fotoğraf sanatçısıdır) fotoğraflara, seyahate birlikte çıktığı arkadaşlarının enteresan hayatlarına ve Antillerle ilgili tarihi pek çok bilgiye kadar inanılmaz paylaşımlarda bulundu.

Her şey bu kadarla kalmadı. Üstelik mutfağa girip Captain Morgan Rum’a, Granadine Şurubu, Lime, ananas suyu, portakal suyu ve buz ilave ederek hazırladığı adalara özgü insanın içini ferahlatan nefis bir kokteyl hazırladı. O kokteyli yaparken, bir yandan da püf noktalarını atölye katılımcılarına öğretip, onlara hazırlatmayı ihmal etmedi. Kendisine asistanlık etmek, Lime sularını sıkmak bana düşmüştü. Daha önce de kendisine sushi yaparken yardım etmiştim, beni mutfağa sokmak dünya mutfaklarından örnekler öğretmek konusundaki çabası için kendisine teşekkür etmeliyim.



Eğlendirici-bilgilendirici

Ayhan Sicimoğlu ile Seyahat Atölyesi’nde Dünya medeniyetlerini tanımak, gittiği ülker hakkındaki gözlemlerini onun ağzından dinlemek kadar bilgilendirici, hele tüm bunları anlatırken birlikte hazırlayacağınız o bölgeye has kokteyli yudumlamak kadar keyifli bir şey olamaz. Bu eğlenceli ve bir o kadar da bilgilendirici olan atölye çalışmalarında Ayhan Sicimoğlu ile dünya medeniyetlerini tanımanızı tavsiye ederim, kaçırmayın...

29 Mart Pazartesi günü yapılacak atölye çalışmasının konusu Peru ve tabii Peru’nun içkisi Pisco Sour olacak. Peru durağını kaçırmaya hiç niyetim yok, size de tavsiye ederim. Kayıtlar devam ediyor. Bilgi için 0232 421 44 40 ve atolye@on-art.net.





Dünya Kuklaları İzmir’de

İzmir için uluslararası nitelikte önemli bir festival olan IV. İzmir Uluslararası Kukla Günleri başladı. Türkiye dahil 12 ülkeden, 21 kukla tiyatrosu grubunun katılımı ile gerçekleştirilen festival 11-21 Mart tarihleri arasında yapılıyor. Almanya, Avusturya, İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Tayvan, Gürcistan ve Türkiye’den kukla sanatçılarının sergileyeceği 60’ın üzerinde birbirinden ilginç kukla gösterileri çeşitli semtlerde yapılacak. Ayrıca Tayvan Müzesi’nden gelecek Asya el kuklaları İzmir Resim Heykel Müzesi’nde sergilenecek. 13-14 Mart’ta yapılacak Forum Bornova Kukla Şenliği ve Kukla Yarışması festivalin diğer önemli etkinliklerinden. Kukla deyip geçmeyin, bu festival hem küçükler hem sizler için. Festival programını www.izmirkuklagunleri.com’

dan öğrenebilir, biletleri www.biletix.com ’dan alabilirsiniz. Bazı gösteriler ücretsiz olup bilet fiyatları 4-15 TL arasındadır.





Sunshine Band “2. Party”sini kaçırmayın!

Sunshine Band Orkestrası’nın 20 Mart Cumartesi gecesi düzenlenecek 2. Sunshine Party’sini kaçırmamanızı tavsiye ederim. Gece boyunca tamamı klasik müzik eğitimi almış sanatçılar tarafından seslendirilen jazz, latin, oldies, rock, pop yerli yabancı şarkılar eşliğinde dans edebileceğiniz bu keyifli parti, limitsiz yerli içki ve ikramlar dahil 60 TL -75 TL. Ayrıntılı bilgiyi ve biletleri Sunshine Band Ofisi’nden, Biletix’ten ve Swissotel’den edinebilirsiniz. Sunshine Band Org. Tur. Tic. Ltd. Şti. 1379 Sok No 11 D 4 Alsancak/İzmir

