Yeni trend gözaltı ya da emeklilik

Herkes ya gözaltında ya da hapishanede! Tutuklanan tutuklanana... Gündemin kalbi sorgu odalarında atıyor adeta.

Bu ülkede ya siyaset ya da futbol konuşulmuyor mu? Her ikisinin yöneticileri de ya göz altında ya da istifa ediyorlar! Hemen hemen her konuda, dediğim gibi tuhaflıklar ülkesinde yaşıyoruz, normal seyreden bir şey yok.

Bu işin sonu nereye varacak, herkes onu kestirmeye çalışıyor. Şu hayatta her şey, bakış açımıza bağlı değil mi, bakan göze. Aslında hepimiz olan bitene karşıdan bakıyoruz ama gördüklerimiz farklı.

Bir ülkede Genelkurmay Başkanı ile 3 Kuvvet Komutanı birden emekliliğini istiyorsa, bir yerlerde önemli bir sorun var, demektir. Uzaktan bakılınca kestirilmesi kolay gibi görülse de aslında zor ve derin bir sorun hem de.

Mesele, “Balyoz” ve “İnternet Andacı” benzeri davalarda tutuklu bulunan generallerin, emekliğe sevk edilerek, üst kademede görev almalarının engellenme ihtimali mi bambaşka bir şey mi? Ben çocukken “Askeri darbe” konuşulurdu şimdi “Askere darbe” konuşulur oldu.

En iyisi ben, olan biteni daha iyi anlayabilmek için birkaç kitap daha okuyayım. Mesele derin ne de olsa.

Gazeteci İsmet Berkan’ın Everest yayınlarından çıkan ‘Asker bize iktidarı verir mi?’ adlı kitabını aldım. Şöyle bir göz attım ve “Hukuksuz demokrasi olmaz” başlıklı bölümü okumaya başladım bile.

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un taraftarlarına da sabır diliyorum. Koyu bir Fenerbahçeli olarak çekilecek çilemiş varmış, deyip bir köşede düştüğümüz duruma üzülmekle yetiniyorum. Mazimizde şanlı bir tarih yatıyordu, nasıl oldu da bu günlere geldik, diye üzülüyorum.







Ramazan eskiden olduğu gibi gelsin



Ramazan ayı geldiğinde herkeste bir heyecan başlardı, Ramazan ayı ibadetin en yoğun yaşandığı ay olduğu kadar Ramazan eğlenceleri ile de beklenen bir dönemdi. Cambazlar, hokkabazlar, macuncular, kağıt helvacılar, karagöz ustaları, meddahlar, orta oyuncular Ramazan’ın vazgeçilmeziydi.

Ramazan aylarında iftar topu atılırdı, iftar vakti yaklaşırken pide kuyruklarında beklenirdi. İftar sofraları kalabalık olurdu eş, dost, akraba bir araya gelinirdi. Sabaha karşı davul eşliğinde okudukları maniler sahuru haber verir, herkesi yatağından kaldırırdı. Oruç tutulsun tutulmasın, sahur yemeğine kalkılır, oruç tutacak olanlara yarı uykulu eşlik edilirdi. Minareler arasında kurulan mahyalar da onbir ayın sultanının geldiğini gösterirdi. Fakir, fukara düşünülür, hiç kimseye belli etmeden yardımlar yapılır, yapılan iyilikler de reklam edilmezdi. Şimdilerde her şeyi unuttuk. Eskileri hatırlama, değerleri-mize sahip çıkma zamanı geldi sanırım.





Güneş pilli otomobil yarışı



İzmir Pınarbaşı’ndaki yarış pisti, geçtiğimiz haftalarda ilginç bir yarışa sahne oldu. Bilim kurgu filmlerini andıran otomobiller, güneş ışınlarını ve hidrojen pillerini kullanarak 6. kez yarıştılar. TÜBITAK tarafından düzenlenen yarışlarda yüzeyi güneş pilleri ile örtülü ilginç görünümlü araçlar, hem tasarım hem de performanslarını sergilediler. Yarışmada heyecanlarını saklayamayan üniversiteli gruplar, kendi tasarladıkları otomobilleri, zaman zaman arızalansa da seyircilerden büyük alkış ve ilgi topladılar. Güneşle çalışan otomobiller arasındaki yarışmayı SOCRAT isimli otomobille İTÜ birincilikle bitirdi. Son günlerde dünya gündemine giren elektrikli araçlara bir alternatif teşkil eden güneş otomobilleri aynı zamanda güneş pilli uçaklar ve tekneler yakında günlük hayatımızın bir parçası olacak gibi geliyor. Çeşme ve Alaçatı yollarında son model spor otomobillerin tahtı güneş arabalarının futuristik tasarımlarıyla sarsılacak gibi.





Buca Gölet’te Ramazan Şenlikleri



O eski özlemini çektiğimiz “Ramazan Şenlikleri” Buca Gölet’te başlıyor. Şenlikler kapsamında Hacivat-Karagöz oyunu, meddah, semazen, tasavvuf musikisi, mehteran, Aşık ile Maşuk gösterileri gerçekleştirilecek. Ücretsiz halk konserleri düzenleniyor. Muazzez Ersoy, Leman Sam, Kutsi ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar konser verecek. Ayrıca, Gölet’de 10 bin metrekarelik alana 16 oyuncak ünitesiyle dikkat çeken Coşkun Lunapark da kuruluyor. Herkesin eğlenebileceği Avrupa standardında bir lunapark sizleri eski günlerinize götürmeyi bekliyor.