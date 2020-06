Yılbaşı önerileri

Kriz kâhinlerinden sürekli yeni kehanetler dinliyoruz ama hediye almak da adetten olmuş. Yılbaşı heyecanının birazı da hediye alıp vermekten gelmiyor mu? Zaten tüm vitrinler yeni yıl konseptine uygun süslenmiş, tüm albenisi ile bizleri cezbederken, önlerinden geçip gitmeyi de beceremiyoruz. Hediye seçmek kolay iş değildir aslında, bir yandan birilerini mutlu edeyim derken farkında olmadan strese girersiniz. İşte size hediye almanın püf noktaları: Ne alırsanız alın, kendi beğendiğinizi değil hediye aldığınız kişinin zevklerini göz önünde bulundurun. Sizin onda görmek istediğinizi değil, onun kullanmaktan keyif alacağı bir şeyler alın. Eğer sevgilinize ya da eşinize hediye alacaksanız sakın ola ev eşyası gibi zaten alınacak olan ortak kullanıma yönelik bir şeyleri vermeyin. Amaç onu şaşırtacak, beklemediği ve şahsi kullanımına yönelik bir şeyler almak. Zamanınız azaldıkça hediye almak hepten zorlaşır, zevk olmaktan çıkar. En sonunda alınan hediyenin beğenilmeme olasılığı ile yüz yüze gelirsiniz. En iyisi mi küçük de olsa ‘Hediye almadan olmaz’ diyenlerdenseniz son günü beklemeden hediyenizi alın. Hazır indirimler de başlamışken sizin için birkaç önerim olacak.

Amerika ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada hızla yayılan Toywatch çılgınlığı artık İzmir’de. Sıra dışı modelleri ve renkli saat tasarımları ile, farklı olmak isteyenlerin saat markası Toywatch Alsancak’ta açıldı. Toywatch Monobrand Plevne Bulv. No:11/E Alsancak. Tel 0232 4631277 (1)



Hugo Boss’ta indirim

Dünyanın seçkin markaları arasında yer alan Hugo Boss’un İndirim Mağazası’nda kadın ve erkek giyiminden tutun da, çanta, ayakkabı, gözlük ve parfüme kadar pek çok ürünü bir arada bulmanız mümkün. Üstelik şu anda kadın koleksiyonunda %50 ve erkek koleksiyonunda %40 indirim uygulanmakta.

Hugo Boss Outlet Manager Akçay Cad. 28/30 Sokak No: 194 35410 Gaziemir-İzmir Tel 0 232 2520995 (2)



Hediye için katalog

Çocuk, kadın ve erkek giyimi, iç giyim, kişisel bakım ürünleri, ev koleksiyonu ve yılbaşı süslerini bir arada bulabileceğiniz Marks & Spencer sizin için bir yılbaşı hediye kataloğu bile hazırlamış. İsterseniz bu kataloğa mağazanın web sitesinden de (www.marksand spencer.com.tr) ulaşabilirsiniz. Bilgisayarınızın başında rahat rahat seçeceğiniz hediyenizi Marks & Spencer’dan almak size zaman kazandıracaktır. Yılbaşı hediye çeklerini de kullanabilirsiniz. (3)

Teknoloji alışverişinde dünyanın 1 numarası Best Buy, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin, Meksika ve Avrupa’dan sonra Avrupa’daki ilk mağazasını geçtiğimiz günlerde İzmir’de açtı. Teknoloji sektöründe aklınıza gelebilecek her ürünü en uygun fiyatlara bulabileceğiniz Best Buy’da size teknoloji trendleri konusunda danışmanlık yapacak Mavi Tişörtlülerden destek alarak güzel hediyeler seçebilirisiniz. www.bestbuy. com.tr/ İzmir Ege Park Alışveriş Merkezi Balçova Tel 444 4 229 (BBY) (4)



Yaratıcı Çocuklar için hizmet yarışı

Didem Çapa tarafından kurulmuş, yönetiminde Demet Sabancı Çetindoğan gibi birçok önemli iş adamı ve iş kadınının yer aldığı Yaratıcı Çocuklar Derneği 2006’dan bu yana İzmir’de de çalışmalarını sürdürmekte. Derneğin İzmir Temsilciliğini ise Arzu Yıldırım ve Pınar Aydemir yürütüyor. Derneğin amacı, kültür mirasımıza sahip çıkabilecek, sanatsal değerlerin bilincinde olabilen birçok bilim adamı, sanatçı ve iş adamı yetişmesi için okullarda çocukların sanatsal, bilimsel yönlerini geliştirmede yardımcı olacak projeler yapmak. Dernek çalışmalarına katkıda bulunulmasını sağlamak ve farkındalık yaratmak adına 22 Aralık 2009’da %100 Cafe’de çok şık bir kokteyl ve kermes gerçekleştirildi.



Katılım çok yüksekti

Bornova Malazgirt Lisesi’nde okuyan yaratıcı çocukların korosunu dinledik ve kukla gösterilerini izledik. Kokteyle katılım oldukça yüksekti, İzmirliler bu konudaki duyarlılıklarını bir kere daha göstermiş oldular. Davete İstanbul’dan Siren Ertan, Demet Sabancı ve Didem Çapa katıldı. İzmir’in tanınmış simalarından Meral Şimşon, Oya Corsini, Aydan Abojoli, Melis Türkoğlu, Özlem Sayıner, Ebru Öndersev, İnes Eskinazi gibi simler de bu davette yer aldılar. Yaratıcı çocuklar için siz de bir şeyler yapmak isterseniz, özel bağış kampanyası yıl başına kadar Konak Pier’de bulunan %100 Cafe’de devam edecek.