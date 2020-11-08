ABD Kovid füzesine milyarlar yatırdı

Kovid-19’u hızlı iyileştirdiği için ‘akıllı füze’ olarak adlandırılan tedavi için ABD, iki ilaç şirketiyle milyar dolarlık anlaşmalar yaptı››Ancak tedavi bir kişi için bile çok yüksek maliyetli. ABD’de de, dünyanın diğer yerlerinde de çoğunluğun umudu hâlâ aşı





Dünyada milyonlar yakalandığı Kovid-19 ile mücadele ederken salgının tedavisinde umutları artıran gelişmeler yaşanıyor. Amerika’da, laboratuvarda üretilmiş ‘akıllı füze’ denen yapay antikor tedavisinin faz3 çalışmalarının sonuçları açıklandı. Tedavinin uygulandığı Trump’ın, 10 gün sonra hiç koronaya yakalanmamış gibi

meydanlarda boy göstermesi, günde üç dört miting yapması dikkatleri tedaviyle ilgili çalışmalara çevirmişti.

Yaptığı bilimsel çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri’nin en saygın bilim dergilerinde yayımlanan Prof. Dr. Aytuğ Altundağ’a Trump’ı da hızlı iyileştiren monoklonal antikor tedavi yöntemini sorduk.

Trump’a uygulandı

Trump’a monoklonal yapay antikor, antiviral ilaç ve steroit kombine tedavisinin uygulandığını ifade eden Prof. Altundağ klinik çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

“İnsan bedeni normal şartlar altında antikorları kendi üretiyor. Ancak vücudun koronavirüs gibi yeni bir enfeksiyona karşı antikor geliştirmesi haftalar alabiliyor. Bu nedenle laboratuvarda geliştirilen antikorların damar yoluyla hastaya zerk edilmesi yöntemiyle virüs yükünü azaltma çalışmaları uygulanmaya başlandı. Aralarında Trump’ın da bulunduğu yaklaşık 800 kişide denenen ilacın, virüs yükünü azalttığı ve hastaların ayakta tedavisine imkân verdiği görüldü. Bu hastalara aynı zamanda virüsün çoğalmasını engelleyen antiviral ilaç verildi. Bu tedavi klinik çalışmada başarılı bulundu. Onay için FDA’ye başvuruldu.”

Erken dönemde etkili

Aşı tarafında 100’ü aşkın firma ve merkez üretim için çalışırken, antikor tedavisinde daha az firma faaliyet gösteriyor. Bu nedenle de pahalı olan antikor tedavi maliyetinin çok düşmesi beklenmiyor. Yapay antikor tedavisinin hastalığın erken döneminde ve hafif hastalarda daha yüz güldürücü sonuçlar verdiğini, orta-ağır hastalarda tedavi başarı oranlarının daha düşük olduğunu ve tam bağışıklanma ile karıştırılmaması gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, “Dördüncü faz araştırmaların sonuçlanmasıyla, aralık ayında daha net sonuçlar açıklanacak. Tüm bu bulgulara ve pahalı bir tedavi olmasına rağmen Amerikan devleti milyonlarca doz üretim yapılması için iki firmayla milyar doları bulan anlaşmalar imzaladı” dedi.

Burun anatomisi koku kaybını etkiliyor



Prof. Dr. Aytuğ Altundağ ve çalışma arkadaşlarının koku kaybı üzerine yapmış olduğu araştırma Amerikan Kulak Burun Boğaz Cemiyeti’nin resmi yayın organı “Otolaryngology Head and Neck Surgery” dergisinde yayımlandı. Aytuğ Altundağ araştırmayla ilgili olarak “Çalışmamızda uzamış Kovid olarak adlandırdığımız koku körlüğü ya da az koku alma şikâyetlerinin uzun süre devam ettiği hastaların burun anatomilerine ve farklılıklarına yoğunlaştık. Burnumuzun çatı kısmındaki koku alanının daha geniş olmasının koku kaybında riski artırdığını gördük” dedi.









Bilim çevrelerinde büyük yankı uyandıran çalışmanın kalabalık yaşam alanlarında risk gruplarını erken saptama ve tedaviye öncelikli başlama açısından da önemli olduğunu vurgulayan Altundağ, çalışmalarının bir diğer amacının da burnu korumak için geliştirilecek jel benzeri ilaçların geliştirilmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.



Yaygın aşılama 2022 yılında



Dünyada şu anda aşı ve monoklonal antikorcular olarak toplumda yanlış bir şekilde ikiye bölünme yaşandığını söyleyen Dr. Aytuğ Altundağ şöyle devam etti:

“İkisini tamamlayan bir tedavi bütünü olarak süreci görmek gerekir. İlaç tedavisindeki gelişmelerle salgının başında Kovid-19 ile mücadelede geri planda kalan ABD ön plana çıkabilir. Önümüzdeki bir iki ayda monoklonal antikor tedavisi başta olmak üzere yeni nesil ilaçların yaygın olarak kullanıldığını göreceğiz. Ancak gerek aşı gerekse de antikor tedavisinin kısa vadede tüm dünyaya yayılması mümkün değil. Yaygın aşılama ve tam bağışıklanmanın kimi raporlarda 2022’yi bulacağı belirtiliyor. Buna karşın her ne kadar monoklonal antikor üretimi başlamış olsa da gelişmekte olan ülkelere geliş zamanı ve ülkelerin bu tedavi maliyetini karşılayabilmesi konusunda belirsizlikler var. Tüm hasta gruplarında eşit derecede etki göstermediği de biliniyor. Bu nedenle, tüm bu belirsizlikler sonuçlanana kadar kişisel bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalı ve enfekte olma durumunda az virüs yüküne maruz kalmak için özellikle

kapalı alanlarda çok dikkatli olmamız gerekiyor.”



İspanya semaları uçan taksiyi bekliyor









Uçan arabayı ilk olarak ikonik çizgi film Jetgiller’de görmüştük. Tabii o yıllar için çocukça bir hayaldi sadece. Şimdi ise gerçek oluyor.

İspanya uçan taksi yolculuğunu devreye sokuyor. 2022’de Barselona ve Santiago de Compostela’da ilk hava taksileri yolculuğu başlayacak. İspanya’nın hava otoritesi Enaire, 2022’de Barselona ve Santiago de Compostela’da uçan taksileri göstermeye başlama planlarını duyurdu. Kurumun Genel Müdürü Angel Luis Arias konuyla ilgili olarak, “Kentsel mobiliteyi üçüncü boyuta taşımamız gerekiyor: Hava sahasına. Bunu elimizden geldiğince verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yapmalıyız” dedi.



200 metrede 90 km hız Geçen yıl temmuz ayında, İspanyol teknoloji şirketi Tecnalia, pilotsuz, tek kişilik hava taksi prototipini açıkladı. 150 kilograma kadar yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanan taksi, 100 metre ile 300 metre arasında seyir yüksekliğine sahip ve 15 dakikada 15 kilometreye kadar mesafeleri kat edebiliyor. Zaman içinde, bir hava taksisinin saatte 90 km hızla ve 100-200 metre yükseklikte hareket etmesi bekleniyor.