Akıllı tekstil virüslere kalkan oldu

Zorlu Tekstil, uzun yıllardır yatırım yaptığı akıllı tekstil alanındaki know how ve tecrübesini sağlık sektörüne taşıdı. Şirket bu alandaki geniş ürün yelpazesiyle Amerika başta olmak üzere birçok gelişmiş ülke pazarına ihracat yapıyor. Sürdürülebilirlik odaklı vizyonuyla teknik tekstile ve bunlar içerisinde katma değeri en yüksek alan olan akıllı tekstillere uzun yıllardır yatırım yaptıklarını ifade eden Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, “Isıya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip iplik ve kumaşlarımızla; güvenlik, savunma sanayii, sağlık, otomotiv ve elbette uzmanlık alanlarımızdan biri olan ev tekstili olmak üzere pek çok sektöre akıllı tekstil ürünleri sunuyoruz. Ar-Ge ve inovasyon kapasitemize güvenerek çıktığımız bu uzun soluklu yolculukta edindiğimiz know how ile değişen dünyanın ani taleplerine çevik bir şekilde çözümler üreterek, hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyoruz” diyor.

Sağlığa öncelik verdi

Pandemi döneminde de hastane ve sağlık tekstiline odaklanarak, bütün güçlerini buraya yönlendirdiklerini anlatan Necat Altın sözlerine şöyle devam ediyor: “Yol haritamızı revize ettik. Bu, bugün sağlık sektörü oldu, yarın savunma sanayii, güvenlik ya da giyilebilir teknolojiler olabilir. Güvenlik güçlerinin üniformalarından antibakteriyel çarşaf ve nevresime kadar uzanan pek çok ürünle bunun ilk örneklerini verdik. Zor tutuşan, ısıyı ya da soğuğu geçirmeyen, elektromanyetik dalgalara kalkan olan birçok ürünümüzle gelecek taleplere hazırız.”

Terletmeyen maske

Kullanıcı deneyimine odaklı bir üretim anlayışına sahip olduklarını dile getiren Necat Altın hedeflerini şöyle anlatıyor:“Antibakteriyel çarşaf ve nevresim dâhil birçok akıllı tekstil ürünümüzle yıllardır hastanelerin ve sağlık sektörünün yanındayız. Son dönemde DRY TOUCH® adını verdiğimiz terletmeyen ve nefes aldıran teknik tekstil kategorisindeki kumaşlarımızla maskeler ürettik. Aylık 3 milyon adet maske üretim kapasitesine sahibiz. Antibakteriyel maskenin yanı sıra antiviral maske de üretiyoruz.”

Mevcut durumda ihracatlarının yüzde 10’unun maske satışından geldiğini vurgulayan Altın gelişmeleri şöyle aktarıyor: “Hâlihazırda İngiltere’ye Marks&Spencer markası için 5 milyon adet antibakteriyel maske ihracatı gerçekleştirdik. Avrupa’ya antibakteriyel kumaş, İngiltere’ye havayı temizleyen perde satışı yapan bir şirket olarak, sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyle antiviral nevresim ve perde gibi ev tekstillerini üretebilecek durumdayız.”