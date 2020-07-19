Canlara gönülden şifa

Sahipli, sokakta ya da doğada yaşayan bütün hayvanlara şifa olma amacıyla yola çıkan Minik Dostlar Kliniği, yılda 45 bin ‘hasta’ya bakıyor. Üsküdar Belediyesi’ne bağlı olan klinikte bütün hizmetler ücretsiz

Üsküdar’daki Minik Dostlar Kliniği’nin önündeyiz. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen kliniğin önünde sıra var. Aşı için kedisini getiren de var, sokakta gördüğü yaralı hayvanı getiren de. Adının Ayşe olduğunu öğrendiğim kadın köpeğini getirmiş. “Kızım hep köpek isterdi ancak masraflı olur diye istemiyordum, belediye zaman zaman mama da dağıtıyor” diyor. Bir başkası ise Ünalan’da rastladığı yürümekte zorlanan sokak kedisini getirmiş. Klinik açılıyor, üç poliklinik aynı anda hasta hayvanları içeri alıyor. Kedinin ayak röntgeni çekiliyor, kırık tespit ediliyor.

Kediye kalp masajı

Bugüne kadar 100 bini aşkın yaralı ya da hasta sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirmişler. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali ile birlikte kliniği geziyoruz. İçeri girdiğimizde ameliyatta kalbi duran siyah kediye kalp mesajı yapılıyordu. Diyaframında yırtık olan kedinin, ameliyat esnasında akciğerinde de delik olduğu tespit edilmiş. Kalbi iki kez duran kedi hayata döndürülüp yoğun bakım ünitesine alındı. Başkan ile süreci takip edip kedinin başında bekledik. Biz oradayken durumu ağırlaşan kedi, daha kapsamlı tedavi için üniversite hastanesine sevk edildi. Ayağı sargıya alınan kedi ise ameliyat sonrası bakım için barınağa gönderildi.

Yoğun bakım da var

Klinikte, tedavisi ayakta yapılan hayvanlar, getirene teslim ediliyor. Cerrahi müdahale yapılanlar ise yoğun bakım ünitesine alınıyor. Daha sonra belediyeye bağlı barınakta birkaç gün bakımları yapılıp, tedavi için kliniğe başvuran kişiye teslim ediliyor. İnsanlar çoğunlukla sokakta buldukları sahipsiz hayvanları getiriyorlar. Ancak evlerinde baktığı hayvanların tedavi ve aşılarını da ücretsiz olarak yaptırabiliyorlar. Belediye semtin belli yerlerindeki hayvan evlerine düzenli olarak mama da dağıtıyor. Semt sakinleri belediyenin ücretsiz hizmetinden çok memnun. Yol, su, elektrik kadar zaruri bir hizmet olarak görüyorlar.

Ambulansla alıyorlar

Belediyenin dört hayvan ambulansı da var. Telefon açıyorsunuz, bildirimde bulunduğunuz adrese gelip hayvanı alıyorlar. Sahada ambulanslarla alınan sokak hayvanları ve poliklinikten ayakta tedaviden sonra uzun süreli tedaviye ihtiyacı olan hayvanları barınağa gönderiyorlar. Başkan Hilmi Türkmen, “Barınağımıza yeni kedi, köpek, kanatlı hayvan alanları ekledik. Buradaki ameliyathaneler yenilendi. Barınakta hayvan alanlarında ısıtma tertibatına kadar konfor sağladık” diyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile ‘Minik Dostları’ ziyaret ettik. Birbirinden sevimli canların, şifa bulduğunu görmek çok güzeldi.

Yabani de var

Anadolu yakasındaki tüm yabani hayvanlara baktıklarını söyleyen Başkan Türkmen yeni projelerini de açıklıyor: “Kirpi, sincap, kaplumbağa, doğan, şahin, yılan, karga, martı, ebabil kuşu, baykuş gibi hayvanlar geliyor. Burası hayvanların sevildiği şefkatle bakıldığı özel bir yer. 2020 yılı itibarıyla tedavi edilen hastamız şimdiden 35 bini buldu. Hedefimiz, Üsküdar’da iki yeni klinik açmak. Sahada dört ambulans ve 30 personel var. 37 mama odağımızda düzenli besleme yapılıyor. Şimdi de parklara 100 mama odağı koyacağız.”

23.00’e kadar açık

Başkanın verdiği bilgilere göre, 2018 yılında röntgen, ultrason, kan sayım, biyokimya, gaz anestezisi, yoğun bakım üniteleri, mikrobiyolojik test unsurları eklenmiş. Kırık, diyafram, fıtık gibi zor ameliyatları yapmaya başlamışlar. Başkan, kliniği saat 23.00’e kadar açık tutup acil servis hizmeti başlattıklarını söylüyor. “Ambulansa veteriner hekim koyduk. Sahada, yerinde tedavi yapılıyor” diye ekliyor. Klinikte hasta sayısı günde 130’u aşınca yeni Minik Dostlar cerrahi merkezini açtıklarını vurgulayan Başkan Türkmen, aynı anda 8 ameliyat yapabildiklerini söylüyor.

Birlikte yaşadığımız, aynı şehri paylaştığımız canlara kucak açan, vicdanlı yönetimler, insanın göğsünü kabartıyor.

Mama dağıtılıyor

Belediye, pandemi döneminde 1.456 vatandaşa mama dağıtmış. 500 yeni kedi ve 100 köpek evi yapmışlar. 250 üzerinde düzenli gönüllü ile 33 mahallede besleme yapılıyor. Başkan Türkmen, pandemi döneminde kliniği kapatmayan, ameliyatları durdurmayan, kısırlaştırmalara devam eden nadir belediyelerden olduklarını söylerken şu bilgileri verdi: “Şu an günlük ortalama hasta sayımız 150’nin üzerinde. Ayda 350’nin üstünde ameliyat yapıyoruz. Geçen yıl 45 binden fazla hastayı tedavi ettik. 4 bine yakın ameliyat yaptık. Okullardan öğrenciler ağırlıyoruz. Hayvan sevgisi eğitimlerini barınakta ve okullarda veriyoruz. Üniversiteler ve STK’larla iş birliği içindeyiz. Üsküdarlı gönüllülerle birlikte çalışıyoruz. Bunların yanında Orman Bakanlığı ile protokolümüz var.”

Online randevu

Minik Dostlar Kliniği’nde günde 150 hayvana teşhis ve tedavi uygulanıyor. Hayvanseverler, Sağlık Bakanlığı Sistemi üzerinden Üsküdar Belediyesi web sitesine girip, istediği veteriner hekimi seçerek randevu alabiliyor. Minik Dostlar Cerrahi Merkezi ve Barınak’ta günlük ortalama 25 kısırlaştırma operasyonu ve 5 özel ameliyat yapılıyor. Klinikte diş çekimi, idrar tahlili, kan tahlili gibi tetkikler yapılıyor, ayrıca ihtiyaç durumunda ultrason ve röntgen çekiliyor. Hayvan kliniğini gezince vatandaşın taleplerinin ne düzeyde olduğunu görüyorsunuz. Vatandaşın kalbine dokunmanın yolu hayvan sevgisinden geçiyor.

Sakallı tavşan

Başkan ile ameliyathane bölümüne geçerken sakallı tavşan dikkatimizi çekiyor. Veterinerler tavşana ‘Rockçı abi’ diyorlar. Sahibi hastalandığı için tavşanı getirip kliniğe bırakmış, bir daha arayıp sormamış. Sohbetimizde, sokak hayvanlarının hayatını kolaylaştırmak için kliniği açtıklarını söyleyen Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen, “2016 yılında Minik dostlar kliniğini açtık. Poliklinik sayısını üçe çıkardık, 2017 yılında barınağımızı yatan hasta bölümüne dönüştürdük“ diyor.

Şirketler test kabini için sıraya girdi

Pandemi döneminde Türk şirketleri önemli inovasyonlara imza attı. Yerli ventilatörler dünyadan talep görürken, test kabinlerimiz için sipariş almaya başladık. Koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarıyla hastalar arasındaki teması tamamen ortadan kaldıran test kabinleri üreterek çeşitli hastanelere bağışlayan Nurus, Kuveyt’ten gelen talep karşısında, ülkeye 4 test kabini bağışladı.

Kabinler günde iki bin kişiye test yapma imkânı sağlayacak. 93 yıllık mobilya markası Nurus, geliştirdiği son teknolojiyle üretilen test kabinleri yanı sıra olası ikinci dalga için yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Ar-Ge’ye hız verdi

Türkiye’de virüs görüldüğü tarihten itibaren Ar-Ge çalışmalarına hız kazandıran şirket, herhangi bir ticari amaç gütmeden kısa sürede ürettiği test kabinlerini hastanelere bağışlamıştı. Hızlı ve güvenli test ortamı sağlayan, havayı maksimum filtreleme özelliğine sahip olan kabinler, Ankara başta olmak üzere

11 hastanede kullanılıyor. Türkiye’de günlük yapılan testlerin yüzde 10’u bu kabinlerde gerçekleşiyor.

Gezici test kabinleri

Test kabinlerinin sahip olduğu teknolojiyle sergilediği performansın dünya devletlerinin dikkatini çektiğini vurgulayan Nurus Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Tasarımcısı Renan Gökyay şu bilgileri paylaşıyor:

“Test kabinlerimiz sadece bir ihtiyacı karşılamıyor. Türkiye’yi dünyada temsil ediyor. Kabin üretimimiz ve yeni teknolojiler üzerine yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızla oluşabilecek en yüksek talebi dahi karşılayacak donanımdayız. En kötü senaryoya göre olası bir ikinci dalga için hazırlıklarımızı tamamladık. Test kabinlerimiz, kalabalık çalışanı olan şirketler için de ideal olarak görülüyor. Özel şirketlerden de talep alıyoruz. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte talebin artmasını bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı ile gezici test kabini üretimi noktasında görüşüyoruz. Gezici test kabiniyle virüsle mücadelede daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz.”