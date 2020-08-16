Gayrimenkulde oluk oluk Çin hareketi

Türkiye’den emlak alan yabancılarda Çinliler öne çıkmaya başladı. Pandemi döneminde dahi 500 konut aldılar. Yatırım danışmanı Hakan Bucak, “Oluk oluk geliyorlar, 5 yıl sonra da burada üretime başlayacaklar” diyor

Hakan Bucak, Urfalı, 30 yaşında genç bir iş adamı. Ankara Bilkent mezunu... Lübnanlı Chubarji, Bangladeşli İslam, Malezyalı Bhuiyan, Suudi Albassam gibi büyük ailelere danışmanlık yapıyor, yatırımlarına yön veriyor. Yurtiçi ve yurtdışında oluşturduğu, yabancıya gayrimenkul satışı yapan 3 binden fazla aracı firma ile büyük gayrimenkul projelerinde uluslararası satış ve pazarlama departmanlarının yönetimini yapıyor. Hem gayrimenkul projelerini satılabilir hale getiriyor hem global pazarlamasını üstleniyor hem de satış operasyonunu yönetiyor.

Dünya vatandaşı

Babasıyla şahane bir ilişkisi olmasına rağmen, feodal kültürde aile yatırımlarında iş yapmanın zorluğunu görünce kendi kanatlarıyla uçmaya karar vermiş. Hem de ne uçmak! Tam bir dünya vatandaşı olmuş. “Helsinki’den Irak’a, Amerika’dan Pakistan’a beni vahhabi çadırında Arap yemekleri yerken de New York Soho’da bohem insanların olduğu bir Amerikan toplantısında da, Urfa’da köyde ağa kültüründe de görebilirsiniz” diyor. Elon Musk hayranı, şirketinin adı Mars Investment!

Milyonları yönetiyor

Yabancılara yatırım danışmanlığı yapan Mars, aynı zamanda gayrimenkul projelerinin global satış ve pazarlama departmanlarını yönetiyor. Bugüne kadar 100 milyon dolarlık satışa aracılık etmişler. Yönettikleri portföyün değeri ise 1 milyar doların üstünde.

Kendisi ile sohbetimizde altın yükselince varını yoğunu satıp altına, dolara, borsaya koşanlara ve her zaman olduğu gibi trene geç atlayıp kaybedenlere bir uyarı yapasım var. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor ve bu anlamda gayrimenkul en doğru yatırım. Baksanıza Çinliler pandemi döneminde bile 500 konut almış. Yatırım Uzmanı Hakan Bucak sorularımı yanıtladı.

Vatandaş oluyorlar

Danışmanlığını yaptığınız yabancılardan gayrimenkul talebi var mı?

Pandemiye rağmen ilgi çok. Mesaimizin büyük bölümünü Çinlilere proje anlatmakla geçiriyoruz. Çin’de konut fiyatları çok arttı. Pekin’de, Şangay’da 20 metrekarelik bir evin fiyatı 1 milyon dolar. Çinliler gayrimenkulü, biz Türkler gibi çok önemli bir tasarruf ve teminat aracı olarak görüyor. Kendi ülkelerinde çok pahalı olduğu için de yurtdışında alıyorlar. Öte yandan İpekyolu projesi yatırım iştahlarını artırdı. Portekiz, Yunanistan, Pakistan’a yatırım yaptılar. Şimdi Türkiye’ye de yapıyorlar. Türkiye’nin vatandaşlık vermesi cazibesini artırıyor. Çin, çifte vatandaşlığa izin vermediği için kimse vatandaşlık aldığını deklare etmiyor ama.

Her projedeler

Yükselen, rekabetçi kurun etkisi var mı peki?

Önemli bir avantaj tabii, üstelik gayrimenkul fiyatlarımız onlar için çok uygun. Ama fiyata bakmıyorlar bile asıl vatandaşlığı çok önemsiyorlar. Çinliler uzun vadeli düşünür, önümüzdeki dönemde Türkiye’de şirketlerini kurup, buradan Avrupa ve Ortadoğu pazarına açılmak istiyorlar. Çevre ülkeleri izlemek için Türkiye’yi adeta bir gözetleme kulesi olarak seçtiklerini görüyorum.

Burada gayrimenkul alıp lokal hayatı öğreniyorlar. Çinliler, Halep, Kerkük, Musul gibi şehirlerin yapılanması için 250 milyar dolar ayırdı. Bunu Çin’den yönetmeleri zor ve maliyetli. 5 yıl sonra şirketler açıp üretime de başlayacaklar. Kapılar bir açılsın, sermaye hareketliliği başlasın oluk oluk gelecekler.

Amerika’ya kızgınlar, aralarındaki hesap kolay kapanmaz. Artık İngiltere, Hindistan, Pakistan ilgi alanlarında. Yakında bu ülkelerde hızla şirket aldıklarını duyacağız. Akıllı bir pazarlama stratejisi ile biz de çekebiliriz

onları. Son yollarda Türkiye Çin’de çok tanınır oldu. Türk yılı ve Pekin Expo’sundaki tanıtım faaliyetleri büyük etki yarattı. Daha çok tanıtım yaparak bu ilgiyi yatırıma çevirmeliyiz.

Hangi semtlerle ilgililer?

İçinde rezidans, ticaret ve sosyal tesisi olan projeleri seviyorlar. Uzun kulelerin hepsini seviyorlar. Ama mutlaka metroya, metrobüse şehrin ana arterlerine yakın yerleri istiyorlar. Bu anlamda Basın Ekspres, Bağcılar, Avcılar, Maslak bölgesi ile ilgililer. Çin’de çalıştığımız 700-800 acente var. Bunlara yönettiğimiz gayrimenkul portföylerindeki konutları pazarlıyoruz. Satış gerçekleştiğinde vatandaşlık başvurularından, vergi muafiyetine kadar her konuda yardımcı oluyoruz. İlişkimiz hep sürüyor; lokalleşmelerine ücretsiz yardımcı oluyor, çocuğunun gideceği okuldan, kuaföre kadar sorularını yanıtlıyoruz.

Bu yıl kaç konut aldılar?

Pandemiye rağmen 500 konutu buldu alımları. Hacim olarak aylık tapu devirli 100 adet. Ancak vadeli alımlar tahminim aylık 250-300 arasında. Bu da yılda ortalama 4 bin konut eder. İstatistiklere sadece tapu devri yapılan satışlar yansıyor. Bizde ortalama her projede ayda 5 ila 7 arasında Çinli satışı gerçekleşir. Liman kentlerine, İzmir ve Mersin’e de ilgileri var.

Global iş insanı Hakan Bucak, “Helsinki’den Irak’a, Amerika’dan Pakistan’a beni vahhabi çadırında Arap yemekleri yerken de New York Soho’da bohem insanların olduğu bir Amerikan toplantısında da, Urfa’da köyde ağa kültüründe de görebilirsiniz” diyor.

Hayali Mars’ta arazi satmak

Nasıl başladı gayrimenkul yönetim ve aracılığı süreci?

Urfalıyım ama Mersin’de büyüdüm, Ankara’da büyüdüm. Şanlıurfa’nın ilk uluslararası 5 yıldızlı otelini (Dedeman Şanlıurfa) babam açtı. Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği’ni bitirdim. New York ve Los Angeles’ta yaşadım. Emlak sektörüyle Los Angeles’ta tanıştım. Mutfağında işi öğrenerek, bir bavul dolusu yeni fikir ile Mezopotamya’nın sıcak ve verimli topraklarına döndüm. Aile firmamızın beton santrali, taş ocağı ve otel işlerini yönettim.

İstanbul Gaziosman-paşa’da aile işimiz, Türkiye’nin ilk master planlı kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdim. Aile şirketinde çalışmak hele feodal kültürde çok zor. Çalışması için iş verdiğim insan, işini yapacağına eski düzenini devam ettirmek için babama koşuyordu! Hayallerimi daha özgür gerçekleştirmek için babadan ‘icazet’ alıp ama bir kuruş para almadan, çok ufak bir sermaye ile Mars Investment’ı kurdum.

Adı niye Mars?

Elon Musk hayranıyım. Mars’ta ilk araziyi, ben satacağım hayaliyle yola çıktım. İki senede ülkemize 400’den fazla yabancı yatırımcı getirdik. Şimdi ise yabancı ailelere iş geliştirme danışmanlığı, hayalini gerçekleştirmek isteyen vizyonlu insanlara yabancı yatırım bulma, değer katma, markalandırma konusunda hizmet veriyoruz.

Sonbahar fırsatı

Gayrimenkulde hâlâ fırsat var mı?

Var tabii, faizler bir miktar daha artsa bile hâlâ var. Maslak, Şişli, Avcılar gibi bölgelerde özellikle birinci elde stok sıkıntısı var. Faizler arttığında konut fiyatları düşüyor. Altında, dolarda kazananların ekim ayında fiyatların düşmesiyle gayrimenkul almasını bekliyoruz. Türkiye’de gayrimenkul her zaman misliyle kazandırmıştır. Peşin parası olan için sonbahar ayları çok cazip olacak. Faiz düşünce ev fiyatları yüzde 25-30 arttı, hep birlikte gördük.

Urfa’ya yabancı yatırım çekiyor

Urfa’ya yatırımcı götürdünüz mü?

Enerji, tarım ve sanayi konularında Urfa’da yapacak 100 yıllık iş var. Ne yazık ki statüko ve feodal düzen buna izin vermiyor. Ancak bir gübre fabrikası için, 10 Suriyeli iş adamının bir araya gelmesiyle, 15 milyon dolarlık bir yatırıma danışmanlık yaptık. Pamuk sapından elektrik üretimi için 50 milyon euro’luk bir yatırım için hem Çin hem bürokrasiyle sıkı temas halindeyiz. Urfa dünyanın en eski yerleşim merkezi. O halde en gelişmiş Mezopotamya kenti olmalı, bunun için kendi adıma elimden gelenin fazlasını yapacağım. Urfalı gençlerde bu ışık var. Mezopotamya kültürü globaldir, feodal yapı kırılabilse bambaşka yerde olurdu bu ülke.

Beyaz yakalı Araplar

Araplarda ilgi arttı mı?

Bu yıl İranlılar çok alım yaptı. Körfezde yaşayan beyaz yakalılardan da talep var. Dubai’de, Katar’da yaşayan Libyalı, Pakistanlı, Filipinli expatlar... Ortadoğu’daki ekonominin farkındalar, kendi ülkelerine dönmek istemiyorlar. Katar, Kuveyt, Dubai, vatandaşlık vermiyor. Türkiye 250 bin dolarla konut alana veriyor.