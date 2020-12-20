GÃ¶rÃ¼nmez kahraman jet gibi yetiÅŸti

Pandemide vazgeÃ§ilmezimiz haline gelen maskeler ile hijyen Ã¼rÃ¼nlerinin ana hammaddelerini Ã¼reten STAR Rafineri, gÃ¶rÃ¼nmez bir kahraman gibi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â Jet yakÄ±tÄ± Ã¼retim kapasitesini, salgÄ±ndan koruyan Ã¼rÃ¼nlerin hammaddesine yÃ¶nlendiren STAR Rafineri sayesinde nihai Ã¼rÃ¼n Ã¼reticileri hiÃ§ sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmedi



Korona dÃ¶neminde yanÄ±nÄ±zdan hiÃ§ ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyin ne olduÄŸunu sorsam bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunuz buna â€˜maskeâ€™ yanÄ±tÄ±nÄ± verir diye tahmin ediyorum. YÃ¼zÃ¼mÃ¼zde maske, Ã§antamÄ±zda maske; evlerimizde sabun tÃ¼ketimi ne kadar arttÄ± deÄŸil mi? Ä°ÅŸte bu Ã¼rÃ¼nlerin hepsinin hammaddesi petrokimya... Sadece bu mu? Hani pandemi dÃ¶neminde eve sokmadan Ã¶nce iyice yÄ±kadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ambalajlar, cep telefonunuzun plastik kÄ±sÄ±mlarÄ±, otomobilinizin iÃ§ dÃ¶ÅŸemesine ve mekanik aksamÄ±na kadar Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda boya, inÅŸaat, tarÄ±m, elektrik, elektronik, tekstil, ilaÃ§, deterjan, kozmetik gibi Ã§ok sayÄ±da sektÃ¶rÃ¼n de hammaddesi petrokimya.









â€˜Ã–nce saÄŸlÄ±kâ€™ dediÂ

AliaÄŸaâ€™da, STAR Rafineriâ€™den aldÄ±ÄŸÄ± hammaddeyle faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼ren Petkim, pandemi nedeniyle son dÃ¶nemde iÃ§ talebe aÄŸÄ±rlÄ±k vermiÅŸ ve kesintisiz Ã¼retime devam etmiÅŸ. Ãœretimde Ã¶nceliÄŸi de tÄ±bbi malzemelerin Ã¼retiminde kullanÄ±lan hammaddeler oluÅŸturmuÅŸ.

SOCAR TÃ¼rkiyeâ€™nin AliaÄŸaâ€™daki iki dev tesisi Petkim ve STAR Rafineri, entegre bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n avantajÄ±nÄ± da yaÅŸÄ±yor. Yani, STAR Rafineriâ€™ye gelen ham petrol iÅŸlenip nafta, motorin, jet yakÄ±tÄ±, reformat gibi Ã¼rÃ¼nlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, bu Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda yer alan naftanÄ±n tamamÄ± Petkimâ€™e veriliyor. Nafta, Petkimâ€™in ana hammaddesini oluÅŸturuyor. BÃ¼tÃ¼n bu dÃ¶ngÃ¼nÃ¼n sonunda da hayatÄ±n her alanÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼rÃ¼nler ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.Â









78 Ã¼lkeye ihracat



78 Ã¼lkeye ihracat yapan Petkim, Ege BÃ¶lgesiâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k ihracatÃ§Ä±sÄ± konumunda. Petkim, dijital uygulama ve sistemleriyle yakaladÄ±ÄŸÄ± EndÃ¼stri 4.0 standardÄ± sayesinde 2020â€™de DÃ¼nya Ekonomik Forumuâ€™nun (WEF), â€˜Global Lighthouse Networkâ€™Ã¼ne seÃ§ilen tek TÃ¼rk ÅŸirketi oldu ve Ã¶dÃ¼le deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n en kÃ¶klÃ¼ petrol Ã¼reticileri arasÄ±nda yer alan Azerbaycan Devlet Petrol Åžirketi SOCAR, 2008 yÄ±lÄ±nda Ã–zelleÅŸtirme Ä°daresiâ€™nden Petkimâ€™i satÄ±n alarak TÃ¼rkiyeâ€™de faaliyete baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. SOCAR TÃ¼rkiye Rafineri ve Petrokimya Ä°ÅŸ Birimi BaÅŸkanÄ± ve Petkim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Anar Mammadov ile pandemi dÃ¶nemini ve 2021 Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerini konuÅŸtuk.

Esnek ve hÄ±zlÄ±

Petkim ve STAR Rafineri iÃ§in 2020 nasÄ±l geÃ§ti? PandemiiÅŸ sÃ¼reÃ§lerinizi nasÄ±l etkiledi?

SalgÄ±n nedeniyle akaryakÄ±t tÃ¼ketimi gerilerken asÄ±l olumsuz etki havacÄ±lÄ±k ve lojistik sektÃ¶rlerinde kendini gÃ¶sterdi. Seyahat sÄ±nÄ±rlamalarÄ± nedeniyle sayÄ±sÄ± azalan uÃ§uÅŸlar doÄŸal olarak jet yakÄ±tÄ± talebini de dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k doÄŸrudan dÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ± olan SOCAR TÃ¼rkiyeâ€™nin iÅŸtirakleri STAR Rafineri ve Petkim olarak, pandemi dÃ¶neminde kesintisiz Ã¼retime devam ederek yerli sanayinin hammadde ve petrol Ã¼rÃ¼nleri taleplerinin tamamÄ±na yanÄ±t verdik. Bu noktada veri bilimi bize Ã¶nemli araÃ§lar saÄŸlayarak, Ã¼retimde verimlilik artÄ±ÅŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde aksiyonlar alabilmemizi kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra, sahip olduÄŸumuz teknolojik altyapÄ±, bize Ã¼retim planlarÄ±mÄ±zÄ± pandemi dÃ¶nemindeki deÄŸiÅŸikliklere hÄ±zla adapte edebileceÄŸimiz dÃ¼zeyde operasyonel esneklik saÄŸladÄ±. Nitekim bu esneklik sayesinde pandemi dÃ¶neminde STAR Rafineriâ€™nin 1.6 milyon tonluk jet yakÄ±tÄ± Ã¼retim kapasitesini hÄ±zla motorine Ã§evirerek iÃ§inde bulunduÄŸumuz pazarda Ã¶nemli rekabet avantajÄ± saÄŸladÄ±k.Â Â

Petkim tarafÄ±nda neler yaÅŸandÄ± peki?

TÄ±bbi malzemelerin hammaddelerinin Ã¼retimine aÄŸÄ±rlÄ±k verdik, sabun Ã¼retiminde kullanÄ±lan kostik Ã¼rÃ¼nÃ¼ taleplerinin de tamamÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±k. Ä°ÅŸ birimimiz Ã§atÄ±sÄ± altÄ±da faaliyet gÃ¶steren tÃ¼m ÅŸirketlerimiz bu zorlu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiyeâ€™nin petrokimyasal hammadde ve iÅŸlenmiÅŸ petrol Ã¼rÃ¼nÃ¼ ihtiyacÄ±na yanÄ±t vermeye ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmeye devam etti.

YatÄ±rÄ±mlar durmuyor

2020 yÄ±lÄ±nda devam eden yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±z oldu mu? Ne kadarlÄ±k bir yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±?

Bu yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 130 milyon dolar deÄŸerinde yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. STAR Rafineriâ€™nin ham petrol depolama kapasitesini artÄ±rmaya yÃ¶nelik devam eden bir yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z mevcut. Ä°ki adet 134 bin 500 metrekÃ¼plÃ¼k ham petrol tankÄ± ve iki adet 36 bin 500 metrekÃ¼plÃ¼k petrol ara Ã¼rÃ¼n tankÄ± olarak planlanan; toplam 342 bin metrekÃ¼p ek depolama imkÃ¢nÄ± saÄŸlayacak 600 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m deÄŸeri bulunan projenin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l tamamlanmasÄ± hedefleniyor. Yine STAR Rafineriâ€™nin mevcut operasyonel esneklik kabiliyetini daha da ileri taÅŸÄ±mak iÃ§in, toplamda 45 milyon dolara mal olacak IFOP Projesiâ€™ni SOCAR TÃ¼rkiyeâ€™nin mali desteÄŸiyle devreye almak Ã¼zereyiz.

4 Petkim daha lazÄ±m Â





Rafineri ÅŸu an iÃ§ piyasanÄ±n iÅŸlenmiÅŸ petrol ihtiyacÄ±nÄ±n ne kadarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor?Â

SOCAR TÃ¼rkiyeâ€™nin 6.3 milyar dolar yatÄ±rÄ±mla hayata geÃ§irdiÄŸi ve reel sektÃ¶rÃ¼n tek noktaya yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±m olan STAR Rafineri iÃ§ piyasanÄ±n iÅŸlenmiÅŸ petrol Ã¼rÃ¼nleri ihtiyacÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 25â€™ini karÅŸÄ±lÄ±yor. Rafinerimiz, zorlu pandemi sÃ¼recinde kapasite kullanÄ±m oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 98â€™lerin Ã¼zerine taÅŸÄ±dÄ±. 2020â€™nin ilk dokuz ayÄ±nda DoÄŸu Akdenizâ€™deki rafinerilerin ortalama kapasite kullanÄ±m oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 86â€™larda seyrettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek STAR Rafineriâ€™nin kapasite kullanÄ±m oranÄ±nÄ±n Ã¶nemi bir kez daha ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Pandemi dÃ¶neminde Ã¼retimi kesintisiz sÃ¼rdÃ¼rebilmemizin en Ã¶nemli nedeni bu iki tesisin birbiriyle entegre Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±.Â

Petkimâ€™de bu oranlar ne kadar?

DÃ¼nyada ticaretin yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde Petkim, ana hammaddesi naftayÄ± dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinden ithal etmeye ihtiyaÃ§ duymadan, STAR Rafineriâ€™den kesintisiz temin etmeye devam edebildi. Ancak yine de Petkim olarak, petrokimya iÃ§ piyasasÄ± ihtiyacÄ±nÄ±n yÃ¼zde 18â€™ine yanÄ±t verebiliyoruz. Ä°Ã§ piyasanÄ±n tamamÄ±nÄ±n talebinin karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™de dÃ¶rt tane daha Petkimâ€™e ihtiyaÃ§ var.



Ã‡evreye duyarlÄ± Ã¼retim



2021 iÃ§in petrokimya ve rafineri alanÄ±ndaki hedeflerinizden sÃ¶z eder misiniz?



BÃ¶yle bir dÃ¶nemde petrokimya sektÃ¶rÃ¼ndeki en Ã¶nemli geliÅŸme, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik kapsamÄ±nda yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalar olacak. SektÃ¶rdeki bir diÄŸer Ã¶nemli geliÅŸme de sÃ¼rekli olarak evrilen alternatif ve niÅŸ kullanÄ±m alanlarÄ± olan yeni tÃ¼r Ã¼rÃ¼nler. Bu alanda da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde hÄ±zlanarak artan bir hareketlilik gÃ¶rmeyi bekliyoruz. Petkim ve STAR Rafineriâ€™de iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, proses gÃ¼venliÄŸi, enerji verimliliÄŸi alanlarÄ±nda ve fabrikalarÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlayacak bazÄ± idame yatÄ±rÄ±mlara Ã¶ncelik verdik.



KÃ¢rÄ± yÃ¼zde 36 arttÄ±



DijitalleÅŸme Ã¼retim ve kÃ¢rlÄ±lÄ±ÄŸÄ± nasÄ±l etkiledi?



Dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve entegrasyonun avantajlarÄ±nÄ± fazlasÄ±yla gÃ¶rdÃ¼k. 2020 yÄ±lÄ±, ham petrol fiyatlarÄ±ndaki ani deÄŸiÅŸikliklerle tÃ¼m sektÃ¶rlerde Ã¶nemli geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±l oldu. Bu geliÅŸmeler de aslÄ±nda mevcut kapasitelerimizin en verimli ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu bir kere daha gÃ¶sterdi. Biz Ã¼retim sahalarÄ±mÄ±zdaki binlerce sensÃ¶r yardÄ±mÄ±yla her an bÃ¼yÃ¼k miktarda veri topluyoruz. Bu verilerin toplanmasÄ±, iÅŸlenmesi, gÃ¶rselleÅŸtirilmesi ve modellenerek Ã¼retimde optimizasyon ve verimliliÄŸin saÄŸlanmasÄ± karlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸÃ¼phesiz olumlu etkiledi. Pandemiye raÄŸmen Petkim bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergiledi ve geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re kÃ¢rÄ±nÄ± yÃ¼zde 36 artÄ±rarak 311 milyon TLâ€™ye Ã§Ä±kardÄ±.

Talepleri karÅŸÄ±ladÄ±Â



GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde mobilya Ã¼reticileri sÃ¼nger hammaddesi ithalatÄ±nda sorun yaÅŸadÄ±lar, uluslararasÄ± piyasalarda Ã¼rÃ¼n bulmakta zorlandÄ±lar. Bunun gibi sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m olmaya yÃ¶nelik planlarÄ±nÄ±z var mÄ±?



KÃ¼resel tedarik zincirinde sizin de ifade ettiÄŸiniz gibi pek Ã§ok sektÃ¶r, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan getirdikleri hammaddelere ulaÅŸmakta zorlandÄ±. Bu da yerli Ã¼retimin Ã¶nemini bir kez daha ortaya koydu. Biz grup olarak Kovid-19 salgÄ±nÄ± baÅŸlar baÅŸlamaz TÃ¼rkiyeâ€™nin ihtiyacÄ± olan petrokimyasal hammaddeleri sorunsuz saÄŸlamak iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã¼rettik. Birbirine entegre bir yapÄ±da kurulan Petkim ve STAR Rafineri pandemi sÃ¼recinde Ã¼retimlerine ara vermeden piyasanÄ±n ihtiyacÄ± olan Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retmeye devam etti. Petkim, STAR Rafineriâ€™nin desteÄŸiyle TÃ¼rkiyeâ€™nin ihtiyacÄ± olan tÄ±bbi malzeme ve ambalajlarÄ±n Ã¼retiminde gerekli olan hammadde Ã¼retimine yoÄŸunlaÅŸtÄ±. BÃ¶ylece, bu dÃ¶nemde Ã§ok fazla ihtiyaÃ§ duyulan maske ve tulum kumaÅŸÄ± Ã¼retiminde kullanÄ±lan â€˜polipropilen nonwovenâ€™ iÃ§in gelen taleplerin tamamÄ±na yanÄ±t vermiÅŸ olduk. Bu zorlu dÃ¶nemde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸirketlere yÃ¶nelik daha uzun vadeli bir fiyatlama stratejini de uygulamaya koyarak piyasaya bu yÃ¶nden de destek vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Mobilya sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu sÃ¼nger Ã¼retiminde kullanÄ±lan hammaddeler ise ÅŸimdilik yatÄ±rÄ±m portfÃ¶yÃ¼mÃ¼zde yer almÄ±yor.