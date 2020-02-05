Hindistan yolu çiçek açtı!

Arçelik’in Türkiye ve Asya Pasifik arasında bir ‘Beko Yolu’ oluşturma stratejisinin önemli bir adımı olan Hindistan’daki beyaz eşya fabrikası açıldı.

100’den fazla ülkede 700 bin çalışanı olan Hintli sanayi devi Tata ile Arçelik ortaklığının ürünü olan “Voltbek Home Appliances”ın Gujarat eyaletindeki fabrikasının açılışı törenine katıldık. Temelini Mustafa Koç’un attığı fabrikada ilk etapta buzdolabı üretilecek. Çamaşır makinesi üretimi de planlanıyor. Üretim kapasitesinin 5 yılda 2.5 milyon adede, toplam yatırım miktarının ise 10 yılda 180 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.

Tata ile ortak

Ülkede buzdolabı penetrasyonu yüzde 36. Yani hanelerin üçte ikisinde buzdolabı yok. Bu nedenle buzdolabı bir evin en kıymetli mobilyası arasında ve evlerin salonlarında yerini alıyor.

Fabrikada bu nedenle dekoratif, 8 farklı çiçek desenli buzdolabı üretimi devreye alındı.

Açılışa Koç Holding ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel yanı sıra Tata Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Noel Tata, Voltas CEO’su Pradeep Bakshi ve Voltbek CEO’u Jayant Balan da katıldı. Törende konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, topluluğun 32 farklı para birimini yönettiğini, iş yerlerinde 48 farklı dil konuşulduğunu, 150 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, Türkiye dışında 62 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunduğunu belirtti.

Büyük potansiyel

Çakıroğlu, “Dünya genelindeki 12 markası ile şirketimiz Arçelik, İngiltere’den Rusya’ya, Güney Afrika’dan Tayland’a, Avustralya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne uzanan etki alanıyla topluluğumuzun küresel vizyonuna önemli katkı sağlıyor. Dünya ekonomisinde Asya’nın ağırlığı artıyor. 1.3 milyar nüfusu ile Hindistan’ın 2024’de 5 trilyon dolarlık dev bir ekonomiye dönüşeceği, 2050’ye kadar da dünyanın ikinci büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor” dedi.

Yenilikçi ürünler

Tata Grubu’ndan Voltas Limited Yönetim Kurulu Başkanı Noel Tata ise konuşmasında, “Fabrikayı beyaz eşya sektöründeki büyüme arzumuza uygun dünya standartlarında yaptık. Arçelik’in yenilikçi ürün geliştirme ile Voltas’ın marka ve dağıtım gücünü birleştirdik. Tüketicilere benzersiz bir ürün yelpazesi sunacağız” dedi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise “Hindistan dayanıklı tüketim pazarı üç yılda 36 milyar dolara ulaşacak. Bu yatırım Türkiye beyaz eşya sektörünün küresel rekabet gücü adına büyük önem taşıyor” dedi.

Yüzde 10 pazar payı hedefi

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “5 yılda yüzde 10’nun üzerinde pazar payıyla lider olacağız. Fabrikadan komşu ülkeler, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika başta olmak tüm coğrafyalara ihracat yapacağız” sözleriyle yatırımın küresel boyutuna dikkat çekti.

Zerdeçal lekesine program

60 bin metrekare kapalı, 240 bin metre kare açık alana kurulu fabrikanın üretim kapasitesi şu anda yıllık 1 milyon adet. Öte yandan 7 bin 500 hane ziyaret edilerek zerdeçal gibi Hindistan’da sık kullanılan baharatların yol açtığı 26 zorlu leke belirlendi. Bu lekelere uygun çamaşır makinesi programları geliştirildi.

Açılışa Koç Holding ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Tata Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Noel Tata, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Voltas CEO’su Pradeep Bakshi ve Voltbek CEO’u Jayant Balan ve çalışanlar katıldı.