İyiliği markasına aldı

Geri dönüşümlü malzemeleri üretim süreçlerinde kullanan Arçelik, tüketicilerin bu yöndeki hassasiyetleriyle marka iletişiminde buna vurgu yapmaya başladı. Sloganını ‘İyiliği aşkla tasarlar’a dönüştüren Arçelik’in hammaddeleri arasında pet şişe, yumurta kabuğu ve şeker kamışı var.

65 yıldır yenilikçi ev teknolojileriyle hayatımızda yer alan Arçelik, bu yıl itibarıyla yepyeni bir marka yolculuğuna çıkıyor. Arçelik, fayda odaklı yeni marka yolunda “Yeniliği aşkla tasarlar” sloganını “İyiliği aşkla tasarlar” olarak dönüştürdü.

Dünyadaki gelişmeler, iklim krizi ve Kovid-19’un sürdürülebilirlik ve fayda odaklılığı tüm kurumlar ve markalar için olmazsa olmaz haline getirdiğini belirten Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, “Gezegenimizin karşı karşıya kaldığı bu sorunlardan yola çıkarak kendimize ‘Ne yapabiliriz?’ sorusunu yönelttik. Çünkü biz Arçelik olarak sürdürülebilir bir dünyanın bugünden atacağımız adımlarla mümkün olacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir ürün, teknoloji, servis ve projeler geliştirmeyi, bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Beklentileri ölçtü

Arçelik markasının her zaman müşterilerinin sesine kulak verdiğini vurgulayan Zeynep Yalım Uzun, Türkiye genelinde 1250 kişiyle yaptırdıkları ‘İyi marka algısı’ araştırmasının sonuçlarını da paylaştı. Katılımcıların yüzde 67’sinin iyi markayı, “kaliteli ürün ve hizmet sunan” olarak tanımladığını belirten Zeynep Yalım Uzun, “Araştırmamıza katılanlara iyi ve faydalı markadan neler beklediklerini sorduk. Yüzde 29’u doğaya zarar vermeyen ürün, hizmet sunması, yüzde 23’ü doğaya en az zarar verecek şekilde üretim yapması, yüzde 15’i ürünlerini geri dönüştürmesi, geri dönüştürülmüş materyallerden ürün geliştirmesi, yüzde 15’i çevreye duyarlı sosyal sorumluluk projelerinde rol alması, yüzde 10’u da tüketiciye çevre duyarlılığı konusunda uyaran iletişimler yapması yanıtını verdi” dedi.

Ar-Ge’den İyi-Ge’ye

Markanın sürdürülebilir yenilikçi teknolojileri hakkında da bilgi veren Zeynep Yalım Uzun, Ar-Ge ile iyiliği birleştirerek “İyi-Ge“ adıyla yeni bir platform oluşturduklarını da açıkladı. Zeynep Yalım Uzun, şunları söyledi: “Ürünlerimizi doğal ve geri dönüştürülmüş materyaller kullanarak geliştiriyoruz. Mısır nişastası ve şeker kamışı gibi doğal malzemelerden üretilen hammaddelerden dayanıklı buzdolabı plastik parçaları geliştiriyoruz. Atık olan yumurta kabuklarını, biyolojik hammaddelerden üretilen plastiklerle bir araya getirip yüzde 100 biyolojik içerikli buzdolabı yumurtalıkları üretiyoruz. Yapımında geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılan çamaşır makinesi ve kurutucu kazanı geliştiriyoruz. Şu ana kadar 42 milyonu aşkın geri dönüştürülmüş pet şişeyi çamaşır makinesi ve klimalarımızda kullanarak, gezegeni tehdit eden atık sorunuyla mücadelenin bir parçası olduk. Bu yeni yolculuğumuzda şirketimizdeki ilgili birimlerle, şirket çalışanı olmayan alanında uzman kişileri ve disiplinleri bir araya getiren, ortak akıl platformu olan “İyi-Ge”yi hayata geçirdik.”

Arçelik’in marka yolculuğu

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi de marka yolculuğunda önemli kilometre taşlarına değinerek, “Türkiye’nin ilk yerli çamaşır makinesini, ilk buzdolabını, ilk fırınını, ilk bulaşık makinesini, ilk Türk kahvesi makinesini üretmiş olmanın gururuyla evlerdeki yerini koruyor. Markanın başarısının ardında yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle birlikte müşterisini işinin kalbine koyarak, markasını günün koşulları ve ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesi yatıyor” dedi.

Markanın 2003’te ‘Arçelik demek, yenilik demek’ sloganıyla Türkiye’yi teknoloji ve yenilikçiliğin sembolü olan ‘Çelik’ ile tanıştırdığını vurgulayan Tüfekçi, şunları söyledi: “2012 yılında tasarımı temsil eden Çeliknaz hayatımıza girerken, Arçelik’in sloganı ise ‘Yeniliği aşkla tasarlar’a dönüştü. Çelik ve Çeliknaz evlendi. 2015’te 60. yılını ‘Aşk ile Yap’ kampanyasıyla kutlayan markamız, 2021 yılı itibarıyla yepyeni bir yolculuğa çıkıyor ve sloganını ‘İyiliği aşkla tasarlar’a dönüştürüyor.”