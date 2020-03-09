Kadınların ‘Fener’i

Janine Shepherd Avusturalyalı çok ünlü bir kros kayakçısı. Yaşamı geçirdiği bir kaza sonrası tepetaklak oldu. 6 ay boyunca komada kaldı. Önce yaşama tutundu, ardından imkânsız denilen her şeyi başardı. Tekrar yürümeye başlamakla kalmadı, pilot lisansı aldı.

Son kitabı Hollywood’da film oluyor. Janine Shepherd, “Ben kendi hikâyemi değiştirdim. Kendi hikâyemizi yeniden yazdığımızda o hikâye artık hepimizin oluyor” diyerek kadınların daha güçlü olduğu bir dünya için çağrı yapıyor.

BM ve Tüpraş

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği o isim Janine Shepherd, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün davetlisi olarak Tüpraş ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi HeForShe organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Fenerbahçeliler için İstanbul’a geldi.

Fener-bahçe, Tüpraş’ın desteğiyle 2018’den beri HeForShe hareketinin spor dünyasındaki öncülüğünü yapıyor. Sporcularına ve çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veriyor, kadınların sporcu, antrenör ve taraftar olarak sayılarının artırılması için çalışıyor, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa kadar sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyor.

Nesiller boyu eşitlik

Bugün neredeyse dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan spor kulüplerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda savunuculuk yapması çok önemli. HeForShe tam da bu nedenle “Eşitliğe ancak kadınlar ve erkekler omuz omuza verdikleri zaman ulaşabiliriz” diyor.

Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde 600 kişinin katılımıyla “Nesiller Boyu Eşitlik” başlığında düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe’nin Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ev sahipliği yaptı. Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Şahin ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan’ın yanı sıra Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Asya Varbanova da katılımcılar arasındaydı.

Günün ana konuşmacısı Avustralyalı yazar, akrobasi pilotu ve eski kros kayakçısı Janine Shepherd idi. Felç geçiren Janine o günleri şöyle anlatıyor: “Bisikletle 6 saatlik antren-manım vardı. Sonra bir anda her yer karardı. Bir kamyon bana çarptı. Bedenimin belden aşağısı felçliydi. Ben engelli bir kadın değil fırsatları olan bir kadın olmaya karar verdim. Bugün buraya dünyanın öbür ucundan HeForShe ve Fenerbahçe’ye destek olmak için geldim.”

Şiddet her yerde

Sohbetimiz esnasında kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın ortak meselelerinden biri olduğunu konuşurken, Avusturalya’daki durumun hiç iç açıcı olmadığını anlattı. Janine kendi hikâyesini de açık yüreklilikle paylaştı.

Eski eşinden ‘duygusal istismar’ gördüğünü belirten Janine, “Duygusal istismardan tam emin olamıyorsunuz. Keskin sınırlar koymak kolay olamayabiliyor. Ancak ben kızlarıma istismar karşısında sessiz kalmamaları için örnek olmak istedim. Eşimden zorlu bir süreçle ayrıldım” diyor.