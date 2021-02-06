Kedi yolu tamam geri sayım başladı

Türkiye’nin büyük altyapı yatırımları, pandemi koşullarında bile hız kesmiyor. Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün önemli aşamalarından biri olan kedi yolunun montajının tamamlanmasıyla köprünün silüeti ortaya çıktı. İki kıta arasında uzanan ve toplamda 4 bin 330 metrelik uzunluğa sahip kedi yolunun tamamlanmasından dolayı dev yatırımı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, proje hakkında bilgi alarak tamamlanan kedi yolu üzerinde ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. Burada olmanın kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, “Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Ancak büyük devletler böyle büyük projeler yapar. Türkiye’nin her köşesinde böyle kıymetli projeler hayata geçiriyoruz. Bu yatırımın bölgenin istihdamı ve ekonomisine büyük katkısı olacak. Asya’yı Avrupa’ya yeniden bağlıyoruz. Bu devletin stratejik aklının ürünü bir proje” dedi.





Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile 318 metre yüksekliğindeki 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, Asya ve Avrupa kulelerini birbirine bağlayan kedi yolunda yürüdük. İki kule arasındaki 2023 metrelik mesafe Cumhuriyetimizin 100. yılını temsil ediyor.

Altı dakikada geçilecek

Köprünün, dünya ile ulaşımın her modunda bağlanan ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelen Türkiye’ye kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. 18 Mart 2022’de hizmete girmesi için çalışmala-rımızı hızla sürdürü-yoruz. Tamamlan-dığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak” dedi. Köprü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresini altı dakikaya kadar indirecek.









Heyecan ve gurur

Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonunu tamamlayacak ve İstanbul Boğazı geçişine yeni alternatif oluşturacak projenin inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ‘göz bebeği’ projelerinden biri olduğunu söyleyen Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de, Çanakkale Boğazı’na bir köprü inşa edilmesinin asırların hayali olduğuna vurgu yaptı. Özdemir, şunları söyledi:

“Köprü ile dünya mühendislik tarihinin önemli bir sayfası, Türkiye’de yazılıyor. Köprünün de üzerinde olduğu ‘Bir Kuşak Bir Yol’ kavramı ile Türkiye’nin öncülük ettiği “Orta Koridor” girişiminin bir parçası olarak, Pekin’den Londra’ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı yapıyor. Çin ve Avrupa arasındaki ticaret bugün, günde 1.5 milyar doları aşan bir boyuta ulaştı. Projemiz hem ülkemizin bu ticaretteki konumunu güçlendirecek hem de planlanan diğer otoyollar ile birlikte Ege, İç Anadolu’nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Avrupa arasında otoyol entegrasyonunu tamamlayacak.”