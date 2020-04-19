Koronaya alkali kalkan

Alkali beslenmeyle hem koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmek hem de fit ve zinde olmak mümkün. “Etsiz yapamam” diyenler için de Flexitarian beslenme tarzı var.

Korona günlerinde tıkıldığımız evlerimizde kalori üstüne kalori koyuyoruz. Kiloyu düşünebilecek psikolojide değil kimse. Et, makarna, meyve, tatlı, kuruyemiş, çikolataya abandık resmen. Bir ayda 4 kilo alan da var, 7 kiloya “Hoş geldin bünyeye” diyen de. Sigara içenlerde koronaya yakalanma riskinin 14 kat fazla olduğu ortaya çıkınca sigarayı da bıraktı çoğumuz. Sigarayı bırakışımın üstünden henüz iki hafta geçmeden 4 kilo alınca, ben de eyvah dedim. Sigaraya başlasam korona, başlamasam kalori ve tabii ardışığı kolesterol belası. Çıkmaza girmişken sevgili arkadaşım Mukaddes Akça vegan alkali beslenmeyi önerdi.



Asit düzeyi düşüyor

Israrla her gün arayıp, “Vücudunun asit düzeyi düşeceği için acıkmazsın, hem de hızlı kilo verirsin” dedi. Yemek yapmaktan hoşlanmadığımı bildiği için lokasyonu da attı! Türkiye’nin önde gelen patronları, CEO’ları, sanatçılarına alkali & vegan yemek gönderen Gül Kaynak’ın telefonunu gönderdi. Israrları karşısında Gül Kaynak’ı aradım, vegan beslenme yemeklerine başladım.



Yemekler kapıda



Gül Kaynak’ın her sabah eve gönderilen alkali beslenme paketlerinde, sabah kahvaltısında badem sütlü yulaf, bal kabağı, tahin, ananas, elma, tarçın, greyfurt, avokadolu ezme, kaju peyniri, zeytin, yeşillikler, kuruyemiş gibi yiyecekler oluyor. Hindistan cevizi yağının kaymak kadar lezzetli olduğunu bu süreçte deneyimledim. Öğlenleri ise; beyaz fasulye, kereviz, nohutlu karnabahar, kinoalı kısır, vegan köfte, yeşil mercimek salatası, humus gibi yiyecekleri birçok sebze ile birlikte yiyorsunuz. Akşam balkabağı, mercimek, brokoli başta olmak üzere envai çeşit sebze çorbası. Meyve ve sebzelerden sıkılmış sağlıklı juice’lar, badem sütü, bağışıklık iksirleri. Ha tabii suyu da alkali damla ve tarçın ile tüketiyor, bol yeşil ve bitki çayı içiyorsunuz.



Sırrı TaylanD’da buldu

Detoks ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı Gül Kaynak alkali vegan beslenme ile ilgili sorularımı yanıtladı. Milliyet okurları için vegan tarifler de verdi.









Sizi tanıyabilir miyiz?

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü ve aynı üniversitede Turizm Otelcilik Bölümü’nü bitirdim. İş hayatına ara verip bir süre Tayland’a gittim. Oradaki yaşam ve beslenme tarzından sonra tüm hayatımı ve kariyerimi değiştirmeye karar verdim. Orada belirli detoks deneyimlerinden sonra, 7 sene The LifeCo’da, sonrasında iki yıl da D-Life’ta yöneticilik yaptım. Tecrübelerimi başta Arçelik olmak üzere çeşitli illerimizdeki AVM’lerde, birçok farklı marka ve şirketlerle motivasyon konuşması ve workshoplar aracılığıyla paylaştım. 2015’ten bu yana Etiler’deki üretim mutfağımızdan, adrese teslim detoks, gurme alkali & vegan beslenme paketleri servisine de başladık. İstanbul dışındaki diğer illere paket servisini bayilik olarak veriyoruz. Ayrıca otellere sağlıklı yaşam kürleri kuruyor ve bazı otellerde bizzat yönettiğim konaklamalı detoks kampları düzenliyor, Bodrum’da Le Meridien Vitalica Wellness ile çok severek çalışıyor ve Ulus’taki Infinity Regerenative Clinic’e danışmanlık veriyorum.

Şimdi lazım



Neden vegan besleneyim?



Uzmanlar, koronaya karşı en önemli unsurun bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu TV’lerde adeta haykırıyor. Sebze, meyve ağırlıklı beslenmek direnci arttırıyor. PH’ı, korona virüsünden daha yüksek gıdaları tüketmek gerekiyor. Geç uyuduğumuzdan sabahları yorgun kalkıyoruz. Çok yediğimiz için midemizde biriken asit daha çok açlık hissetmemize neden oluyor. Vücudumuz yüksek kolesterol, karaciğer yağlanması, insulin düzensizliği, alerji gibi sebeplerle alarm veriyor. Bu nedenle alkali olmak için en çok da bugünlerde uğraşmalıyız.



Asit tam olarak ne yapıyor bünyemize?



Asidik insan yağlanır, yaşlanır, yorgun hisseder, dolayısı ile hızlı hastalanır. Alkali insan ise yağdan kolay kilo verir. Gençleşir ve dinç hisseder. Artık suların dahi üstünde PH (Power of hydrogen) seviyesi yazıyor. 0 - 7 PH arası asit, 7 PH nötr, 7-14 PH arası ise alkalidir.

Yüzde 75 alkali, yüzde 25 asit ile şahane bir denge



Ara ara vegan beslenmek bünyede aynı etkileri yaratır mı peki? Kişi 3-4 hafta bile alkali beslenirse bedeninde, zihninde, ruhunda hemen büyük farklar görüyor. Gençleşiyor, enerjisi yükseliyor, yağdan kilo veriyor, bağışıklığı artıyor, check-up sonuçları düzeliyor, kendini daha mutlu, neşeli, güçlü, huzurlu, dingin ve dengede hissediyor.



Kişi hayvansal tüketimine felsefe olarak karşı değilse hep vegan kalması zor...



Kombinasyonunu yapabilir. Detoks, arınma, sağlıklı beslenme kürleriyle ağırlıklı alkali yaşarken, hayat boyu devam için yüzde 75 alkali, yüzde 25 asit ile şahane bir denge kurabiliriz. Mesela tabağımızın dörtte biri ağır karbonhidrat ise, dörtte üçü sebze olsun. Fincanda dörtte bir kahve var ise yanında dörtte üç alkali su olsun mesela. Anadolu’daki gibi sebze yemeği bir avuç kıyma veya kuşbaşı ile lezzetlendirme felsefesi yani. Memleketim Tarsus’ta kebapçıda bir porsiyon kebaptan önce gelen sumak, soğan, tere, maydanoz, limon, domates, soğan gibi... Bunun adına Flexitarian beslenme yani esnek beslenme deniyor. Tüm dünya şimdilerde bu tarz beslenmeyi konuşuyor.

Yüksek asidik yiyecek ve içecekler

Bütün hayvansal yiyecekler, hayvanların etleri ve ürünleri. Şeker, pilav, makarna, ağır hamur işleri karbonhidratlar, işlenmiş, raf ömrü artırılmış, katkı maddeli, paketli doğal olmayan yiyeceklerin hepsi. Kafein, nikotin, alkol, suni içecekler, ilaçlar...



Yeşil İçecek (500ml)

250 ml salatalık suyu

100 ml ıspanak suyu

100 ml karalahana veya pazı

30 ml marul suyu

20 ml limon suyu



Bağışıklık İksiri (250ml)



100 ml havuç suyu

75 ml elma suyu

25 ml kök zencefil suyu

25 ml zerdeçal suyu

25 ml limon suyu

Çeyrek çay kaşığı karabiber



Sağlıklı vegan tarifler



Vegan Köfte



Hazırlanışı: Önceden iki patates haşlanıp, eziliyor. Başka bir tavada yarım soğan, sarımsak, bir çorba kaşığı sızma zeytinyağı soteleniyor. Rendelediğimiz havucu kavurduğumuz soğanın içine koyup kavuruyoruz. Sonrasında bir tane kabak rendeliyoruz karışımın içine koyup üç dakika kavuruyoruz. Sonra süzüp ıslak olmamak şartıyla patatesin içine bu harcı koyuyoruz. Akşamdan ıslatılmış karabuğdayı da ekliyoruz. Karışımın üzerine kimyon, tuz, pul biberi ekliyoruz. İçine iki çorba kaşığı karabuğday unu koyuyoruz. Köfte şekli verip, unlu tepside tekrar unluyoruz. Bir çorba kaşığı zeytinyağı koyup tavada kızartıyoruz. 6-7 dal roka, 2 çeri domates ile köfteyi servis ediyoruz.



Malzemeler:



2 patates

1 kabak

1 havuç

1/2 soğan

2 diş sarımsak

1/2 çay bardağı karabuğday

2 çorba kaşığı karabuğday unu

Himalaya tuz

Pul biber

Kimyon



Yüksek alkali yiyecek ve içecekler

Koyu yeşil tüm sebzeler ve juice halleri, salata, baklagillerin filizleri, limon, lime, greyfurt. Avokado, karpuz gibi özel meyveler, mavi ve siyah (berry) meyveler, yosunlar çiğ badem, az pişmiş sebzeler, kafeinsiz bitki çayları, soğuk sıkım doğal yağlar, mineraller, Himalaya gibi doğal

kaya tuzları.