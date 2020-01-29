‘Mesleklerde’ iş garanti!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde sanayiyle iş birliği modelini uygulamaya başladıklarını belirterek, “İş birliği, eğitim verilen alanda müfredatın birlikte güncellenmesini, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimlerinin birlikte düzenlenmesini, öğretmenlerin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine sektörlerin destek vermesini kapsıyor” dedi.



Milli Eğitim ve sanayi iş birliğinin ilk defa bu kadar kapsamlı olarak hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, sanayicilerin başarılı öğrencilere burs vermeyi ve iş birliği kapsamındaki okullardan mezun olanlara istihdamda öncelik tanımayı taahhüt ettiklerini açıkladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde sanayiyle iş birliği modelini uygulamaya başladıklarını belirterek, “İş birliği, eğitim verilen alanda müfredatın birlikte güncellenmesini, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimlerinin birlikte düzenlenmesini, öğretmenlerin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine sektörlerin destek vermesini kapsıyor” dedi. Milli Eğitim ve sanayi iş birliğinin ilk defa bu kadar kapsamlı olarak hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, sanayicilerin başarılı öğrencilere burs vermeyi ve iş birliği kapsamındaki okullardan mezun olanlara istihdamda öncelik tanımayı taahhüt ettiklerini açıkladı.



Beykoz Sabancı Öğretmen Evi’nde görüştüğümüz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel otellere turizm lisesi, statlara ise futbol, basketbol ve çim teknolojisiyle ilgili okullar açacaklarını söyledi. Teknoparkların içine de okullar açacaklarını belirten Bakan Selçuk ayrıca tarım, yenilenebilir enerji ve madencilik alanında da meslek liseleri olacağını söyledi.



100 otelden talep var

“Meslek liselerinde eğitim verdiğimiz 54 alan ve 203 dalda ilgili çeşitli sektörlerle sistematik bir iş birliği yaklaşımı gerçekleştiriyoruz” diyen Bakan Selçuk bu çerçevede ilk etapta 11 otelin içinde okul açtıklarını söyledi. Selçuk “100’ün üzerinde otelden de talep var. Otel, öğrenciye kalacak mekân ve harçlıklarını veriyor. İş garantisini ve diğer standartları protokolle belirliyoruz” dedi.

Çim okulu da yolda

Bir diğer önem verdikleri konunun spor olduğunu belirten Bakan Selçuk halen voleybol gibi alanlarda spor liseleri olduğunu belirterek “Statlara da okul açacağız. Futbolla ve basketbolla ilgili okullar kuracağız. Stadyumların içine açacağız. Çünkü bütün tesisler orada boş duruyor. Ayrıca çim teknolojisiyle ilgili okul açacağız. Türkiye’nin statlar ve golf alanları için her yıl bu alanda 1.500 mezuna ihtiyacı var” dedi.



Antrenör olacaklar

Bakan Selçuk spor liselerinde öğrencilerin hakemlik sertifikası alabilmeleri için müfredat düzenlemesi yoluyla eğitimlerin sağlanması, öğrencilerin amatör takım maçlarında hakem ve yardımcı hakem olarak görev almalarının sağlanması konularında Futbol Federasyonu ile çalışmaların sürdüğünü de anlattı. Selçuk “Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, spor liseleri öğretim programları revize edilerek, spor lisesi mezunlarına 1’inci kademe antrenörlük (yardımcı antrenörlük) belgesinin verilmesini sağladık” diye konuştu.



Üç boyutlu yazıcı ve CNC tezgâhı üretiliyor



Bakan Selçuk meslek liselerinin yanında Türkiye genelinde 323 adet mesleki eğitim merkezi bulunduğunu da belirterek bu konuda şunları söyledi: “Buralarda 114 bin 801 öğrencimiz var. Mesleki eğitim merkezlerine yatırımı artırıyoruz. Teşvik için birçok düzenleme yaptık. Askerlik tecilini 6 yıla çıkardık. Yedek astsubaylık getirdik. Üretim artsın diye döner sermaye kesintisini yüzde 15’ten 5’e indirdik. Başvurular yüzde 160 arttı. Artık okul sıralarını mesleki eğitim merkezlerinden alıyoruz. Bu okullarda üç boyutlu yazıcı ve CNC tezgâhı üretimi bile yapılıp satılıyor. Bunun yeni okullar sanayinin ihtiyacını gözetir hale geldi.”





Tokat ve Konya’ya yeni nesil tarım lisesi



Bakan Selçuk birçok farklı alanda meslek lisesi açacaklarını belirterek “Tokat ve Konya’da yeni nesil tarım lisesi kuracağız. Büyük araziler aldık. Buralarda dijital tarım, gen analizi ve tohum teknolojisi eğitimleri vereceğiz. Ortalama 100 öğrenci alacağız. Sonra yaygınlaştıracağız” dedi. Hayvan bakımı konusunda da meslek lisesi mezunlarına ihtiyaç olduğunu anlatan Selçuk “Bununla ilgili olarak Gölbaşı’nda hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında yeni nesil iş birlikleri planlıyoruz” diye konuştu.



Fabrikanın içine mesleki eğitim merkezi



Doğal gazla ilgili 5 okul açtık. Madencilik ve yenilenebilir enerji alanında da okullar açacağız.



Mesela, Türkiye’nin mikro mekanik alanında tek bir tane mezunu yok ama yıllık asgari 1.000 mezuna ihtiyacı var. Şimdi Bursa’da bölümünü kurduk.



Dış ticarete, ithalata baktık, ahşap oyuncak ithal ediyoruz. Niye ediyoruz? ‘Biz yapalım’ dedik ve dört okulda başlattık.



Elektrikli oto için de Bursa’dan talep geldi. Eylülde eğitime başlıyor.



Savunma sanayiinde tekniker sıkıntısı var. Aselsan’da ve İTÜ Teknopark’ta okul açtık. İlk kez yüzde 1’lik dilimden öğrenci aldık.



Özel sektör kendi fabrikasının içine mesleki eğitim merkezi kuramıyordu. Yasa değişti. Şimdi yeterli altyapıya sahip her işletme, meslek eğitim merkezi kurabilecek.



Yaşlı ve hasta bakımı için okul



Yaşlı ve hasta bakımıyla ilgili de lise açacaklarını söyleyen Bakan Selçuk “Yabancılar yetişmiş dil bilen eleman istiyor. Özellikle Almanya’dan talep var” diye konuştu. Geçen hafta Goethe Enstitüsü ile görüştüklerini anlatan Ziya Selçuk “Ortak bir proje yapacağız. Onlar temel Almanca eğitimini verecekler. Burada kritik olan şey, hasta ve yaşlı bakımı mezunu olmak değil, aynı zamanda yabancı dili olmak. Temel Almanca, temel İngilizce sahibi olmak. Bu düzeyde yabancı dil öğreterek buradan mezun edeceğiz. Bazı hastanelerle de görüşmelerimiz var” dedi.

