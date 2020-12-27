Milyonlar inovasyona koştu

Bu yıl pandemi nedeniyle fiziki buluşmanın yanı sıra sanal ortamdan da katılımın sağlandığı İnovasyon Haftası, milyonlarca kişiye ulaştı. İnovasyon alanında farkındalığın bu derece artmasının, katma değerli ihracatı hızlandırması bekleniyor

İnovasyon, yani yenilikçilik son yılların gözde kavramı olsa da asıl önemini pandemi sürecinde gösterdi. Kuşkusuz, hayatın alışılagelmiş seyrinde de yenilikler yapılarak kolaylıklara, rahatlıklara kapılar açmak mümkün ancak bir virüsün koskoca dünyayı esir alması gibi bir durumda inovasyon bir nevi cankurtaran oluyor.

Pandemide hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerinden biri olan Zoom mesela… Hepimizin yeni ofisi oldu adeta. Toplantılarımızı orada yapıyor, dünyaya oradan bağlanıyoruz. Dokuz ay önce varlığından dahi haberdar olmadığımız şirket bir anda Wall Street’in en değerli şirketlerinden biri haline geldi. Şirketler için de ülkeler için de inovasyonu kapsamayan bir büyüme modeli artık mümkün değil.

Türkiye’de de 100 bin ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) inovasyon kültürünü yaygınlaştırmaya, özellikle gençlere bu ruhu aşılamaya çalışıyor. Bu anlamda inovatif projeleri de ödüllendirdikleri İnovasyon Haftası ile toplumda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

İlgi çok yoğundu

TİM’in, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2012 yılından bu yana düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası bu yıl pandemi nedeniyle online yapıldı. İnovasyon ekosisteminin büyük buluşmasıyla ilgili detayları, çevrimiçi toplantıda biz medya temsilcileriyle paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle şunları söyledi: “Bu yıl da ilgi o kadar yoğundu ki, firmalarımızın ve gençlerimizin dört gözle beklediği haftayı ertelemeyi bir an olsun düşünmedik. Pandemi koşullarına titizlikle riayet ederek, çekimlerimizi 15 günde tamamladık. Böylesi zor günlerde akademisyeniyle, ihracatçısıyla, girişimcisiyle, medyasıyla kenetlenerek, İlk Sanal İnovasyon Haftası’nı milyonlara ulaştırdık.”

Yükselişin anahtarı

Teknolojiyi tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir Türkiye’nin artık var olduğuna vurgu yapan Gülle, şöyle devam etti:

“Türkiye İnovasyon Haftası’nı eğitimden sanata, bilimden sağlığa, ihracattan dijital ve sosyal medyaya, her alanda etkili, tüm sektörleri kapsayan bir organizasyon haline getirdik. Bugün de inovasyon adına Türkiye’nin en büyük projesi ihracat oldu. Kadınıyla erkeğiyle hayalleri gerçeğe dönüştüren güçlü ihracat ailesiyle geleceğe güvenle yürüyoruz. İnovasyon güvencemiz, ihracat geleceğimiz diyoruz. Bu anlamda hiç vakit kaybetmeden inovatif Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz.”

Her ikisi de doktor olan Dilek ve Yakup Avşar çifti ile estetik alanındaki son yenilikleri konuştuk.

Erdoğan’dan ihracatçılara yeni hedef

Ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini artıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnovasyon Haftası’nda ihracatçılara şöyle seslendi: “İkinci Dünya Savaşı’ndan beri insanlığın karşı karşıya kaldığı en ciddi sağlık krizi olan koronavirüs salgınının ardında önemli değişikliklerin yaşanacağı muhakkak. Ar-Ge’ye önem veren, yeniliği yakalamaya çalışan, tasarlayan, çığır açan firmalar daha şimdiden sürecin kazananı oldu.

Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle, rekabetçi fiyatlarıyla, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı. Salgın şartlarına rağmen ocak-kasım döneminde 152 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu başarıda pay sahibi olan tüm kurumlarımızı, ihracatçılarımızı, girişimcilerimizi tebrik ediyorum.”

Savunma örneği yayılmalı

Hedefin sadece ihracatı artırmak olmaması gerektiğine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun da ötesine geçerek, katma değerli ürün ihracatını hedeflemeliyiz. Genç nüfusumuza, sahip olduğumuz bilgi birikimine ve tecrübemize rağmen kilogram başına 1.2 veya 1.3 dolarlık ihracat bize yakışmıyor. İlk etapta 2 dolar eşiğini geçip, 3 dolara doğru gelmemiz gerekiyor. Kilogram başına 62 dolarlık ihracat gerçekleştiren savunma sanayiimizin başarısı herkes için iyi bir örnektir. Siz ihracatçılarımızdan devletimizin sağladığı teşvikleri en iyi şekilde değerlendirerek savunma sanayiindeki başarıyı inovasyon ve markalaşma ile diğer alanlara da yaymanızı bekliyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin her bir üyesini ihracat seferberliğimizde yer almaya davet ediyorum” dedi.

Geleceğin yol haritası

Proje sunumları, başarı hikayelerinin de yer aldığı İnovasyon Haftası’nda global şirketlerin inovasyon uzmanları, ilham dolu deneyimlerini, tavsiyelerini paylaştı. Instagram’ın kurucu ortağı Mike Krieger, mucit, yazar ve fütürist Ray Kurzweil, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, yerli aşı geliştirici bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli konuşmacılar arasındaydı. Tüm sunumları www.turkiyeinovasyonhaftasi.com sitesi ve Youtube’da izleyebilirsiniz. Haftanın stratejik partnerlerinden Arçelik, TEB, Turkcell ve THY temsilcileri de etkinliğin medya tanıtımında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı İnovasyon Haftası’nda 2019 yılı inovasyon şampiyonları da açıklandı.

ZOOM gerginliği!

Paneller, workshop ve çalışma gruplarının ayrı ayrı işlediği temalar, ihracatta inovasyondan medyada inovasyona, dijitalde inovasyondan yeni nesil milli ekonomi ve inovasyona kadar birçok alanı kapsadı.

Benim yönettiğim oturumda inovasyonun geniş kitlelerce takip edildiği alanlardan biri olan estetik cerrahiyi konuştuk. Malum çağımızda kimse yaş alsa da yaşlanmak istemiyor, herkes genç, güzel, dinamik görünme derdinde. Estetik Cerrahide İnovasyon panelinde sorularımı yanıtlayan Op. Dr. Dilek Avşar, Zoom toplantılarında daha iyi görünmek için botoks, hyalüronik asit içerikli uygulamalar ve alt göz ile üst kapağı fazlalıklarının alınması taleplerinin arttığını söyledi.

Göz estetiği ve göz makyajının öne çıktığını hatırlattı. Panelin diğer katılımcısı Op. Dr. Yakup Avşar ise geliştirdiği robotik kolu anlattı. Tıp dünyası ve özellikle estetik cerrahideki yeniliklere meraklıysanız YouTube ve www.turkiyeinovasyonhaftasi.com sitesinden doktor çift ile yaptığımız paneli izlemenizi öneririm.

Üst düzey katılım

İhracatın inovasyonla, Türkiye’nin ihracatla yükseleceğine vurgu yapan Gülle, “Türkiye İnovasyon Haftası’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bizleri onurlandırdılar. Cumhurbaşkanımızın büyük bir vizyonla başlatmış olduğu Yeni Reform Döneminin, ülkemizi, Milli hedeflerimize taşıyacağına inancımız tam.”

Emine Sabancı Kamışlı

Gençlere ‘Hayırlı İngilizce’ fırsatı!

Günümüzde sosyal etki yatırımının önemli örneklerinden biri olan Esas Sosyal, gençlik ve istihdam alanında çalışmalar yürütüyor. 2016 yılında İlk Fırsat Programı ile başlayıp, gençlerin istihdamına yöneldiler. Şimdi de “İngilizce Fırsatım” Programı’nı başlattılar. Projenin tanıtımı için online toplantıda bir araya geldiğimiz Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı şunları söyledi: “İlk Fırsat Programı ile bugüne kadar 150 gencin, 30’dan fazla sivil toplum kuruluşunda ilk tam zamanlı maaşlı iş deneyimini destekledik. Gençlere kulak kabarttığımızda gördük ki; eğitimleri sırasında iyi bir İngilizce eğitimi alamamaları da işe girişlerinde bir engel olarak karşılarına çıkıyor. Nitekim Türkiye, Education First tarafından 2019’da 100 ülkede yapılan İngilizce Yeterlilik Araştırması’nda 79. sırada ve ‘çok az yetkin’ sınıfında yer aldı.”

150 kişi yararlanacak

Annesi Hayırlı Sabancı’nın desteğiyle hayata geçirilen program hakkında bilgi veren Emine Sabancı Kamışlı süreci şöyle anlattı: “Genç yaşında İngilizce ile tanışan annem Hayırlı Sabancı yabancı bir dil bilmenin farklı kültürler ve insanlarla tanışmak, geniş bakış açıları kazanmak ve pek çok bilgi edinmek için çok mühim olduğunun altına çizerek dil öğrenmek konusunda bizi daima cesaretlendirdi. Bugün, eğitime ve yabancı dile çok önem veren Hayırlı Sabancı’nın desteği ile İngilizce Fırsatım Programı’nı geliştirdik. İlk yıl 150 gencimize destek olmayı hedefliyoruz. Programın yönetiminde, eğitim finansman platformu olan E-Bursum’dan, İngilizce eğitimde ise Berlitz Dil Okulları’ndan hizmet alıyoruz.”

Son tarih 15 Ocak

İngilizce Fırsatım Programı ile ilgili bilgiler paylaşan Esas Sosyal Programlar Direktörü Özlem Akgün Eşmeler ise şu bilgileri verdi: “İlk yıl, devlet üniversitelerinin 3. sınıflarında okuyan 150 gence fırsat vereceğiz. Katılımcılar 12 ay süresince 3 kur online Berlitz İngilizce eğitimi alacak. İngilizce Fırsatım, öğrencilere okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştıracak eğitimler ve İngilizce CV hazırlama, bire bir İngilizce mülakat koçluğu gibi deneyimler sunan kompakt bir kişisel gelişim programı olma özelliği de taşıyor.” Esas Sosyal İngilizce Fırsatım Programı’na başvurular 22 Aralık 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.