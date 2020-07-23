Sabancı Gönüllüleri dünyaya örnek oldu

Birleşmiş Milletler’in tüm dünyadan 10 bin kişinin katıldığı, "2030 Gündemi İçin Gönüllülüğün Yeniden Canlandırılması" isimli online toplantısında, kurumsal gönüllük projeleri sunuldu. Sabancı Gönüllüleri Programı kurumsal kategoride, “En İyi Örnek” seçildi.

Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar, iklim değişikliğinden, yenilikçiliğe, sürdürülebilir tüketimden, toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar bir çok alanda belirlediği 17 hedefe ulaşmada gönüllülüğün kritik bir rol oynayacağına inanıyor. Bu nedenle de gönüllülük faaliyetlerinin desteklenmesini hedefleyen 7 maddelik bir deklarasyon da toplantı sonunda açıklandı.

Eşitlik eğitimi

BM tüm dünyaya hedeflere ulaşmak için gönüllülük çağrısı yapıyor. 2 bin gönüllü ile bu alanda fark yaratan projelere imza atan Sabancı Holding’in CEO'su Cenk Alper, çabalarının BM nezdinde taktir görmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı. Sabancı Gönüllüleri olarak ilk üç yılda cinsiyet eşitsizliğine odaklandıklarını anlatan Cenk Alper, "Programın dördüncü yılındayız ve 2 bin Sabancı Gönüllüsü ile şimdi de gençliğe odaklanıyoruz" diyor.

Alper, bugüne kadar 2 binin üzerinde kadına destek verilen 71 projenin, 13 şehirde ve Sabancı Holding'e bağlı 16 şirkette çalışan 2 bin gönüllü ile sürdürüldüğü ve 40 binden fazla Sabancı topluluğu çalışanının da cinsiyet eşitsizliği ile ilgili eğitim aldığı bilgisini aktarıyor.

‘Olumlu iz’ etkisi

Cenk Alper sohbetimizde sosyal, çevresel ve yönetimsel etkileri dikkate alan yatırımların (ESG) tüm dünyada yükseldiğine ve şirketlerin performansının da sadece kar ya da ekonomik büyümeyle ölçülmediğine dikkat çekiyor. Ekliyor: "Yatırımcılar, belli kriterleri yerine getirmediğinizde sizin hissenizi satın almıyorlar. Bordronuzdaki çeşitlilikten tutun, karbon ayak izinize kadar toplumsal ve çevresel anlamda yarattığınız etkiyi değerlendiriyorlar. Sabancı Holding bu açıdan EEMEA bölgesinde yatırımcıların tercih ettiği 5 şirket içinde yer aldı."

Cenk Alper, pandemi sürecinde krizi yöneten sağlık çalışanlarına verdikleri desteğin bir sonucu olarak yeni yapılan bir araştırmanın sonucunu da açıkladı. Buna göre, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının aklında en olumlu iz bırakan 5 marka arasında Sabancı Holding ikinci sırada yer alıyor.

Cenk Alper pandemi sürecini nasıl yönettiklerini de anlattı. Hiçbir çalışanı geride bırakmama felsefesiyle hareket ettiklerinin altını çizen Cenk Alper bu konudaki pratiklerini şöyle özetliyor:

"Pandemide dünyanın en büyük sorunu işsizlik oldu. Eğer siz işten insan çıkartırsanız, çıkarttığınız kişilerin toplumda bıraktığı negatif etki, öbür tarafta sizin finansal performansınızı negatif etkileyecek. Korona döneminde tek bir kişiyi geride bırakmayacağız. ‘Eğer bıçak kemiğe dayanır ve böyle bir işten çıkarma noktasına gelirsek hep birlikte bu sorumluluğu üstleneceğiz. Gerekirse maaşlarımızı azaltırız' dedik. Ancak pandemi dönemindeki performansımız gayet iyi gidiyor ve öyle bir noktaya gelmedik. AVM'lerin kapanması nedeniyle, kapatmak zorunda kaldığımız Teknosa mağazalarımızda çalışan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu Carrefoursa'da oluşan e-ticarete yönlendirdik. İnsanları işsiz ya da geride bırakmak yerine, yeteneklerini yeniden geliştirmek, alternatif iş alanlarında çalıştırmak paydaş kapitalizminin en önemli adımlarından bir tanesi.”