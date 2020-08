Turizmci Aslı Çetinceviz Özdemir: Dalaman pilot olsun, turizmi uçursun

Yüksek profilli turistin ilgi odağı Dalaman’a Londra’dan direkt uçuşların yıl boyu sürmesi gerektiğini belirten turizmci Aslı Çetinceviz Özdemir,

“Pilot bölge olursak ülkenin turizm gelirine milyar dolarlar eklenir” dedi.





Bayramda bildiğimiz tüm iş insanları neredeyse Ege koylarındaydı. Göcek-Bozburun arasında... İş insanları Hüsnü Özyeğin, Murat Ülker, Bülent Eczacıbaşı, Mustafa Taviloğlu’na denk geldim. Pandemi nedeniyle Yunan adalarının kapanmasının etkisiyle de koylar bu yıl Türklere kaldı. Bayramı Ege ile Akdeniz’in birleştiği Sarıgerme bölgesinde geçirdim. İngilizler bayılıyor bölgeye, ağırlıkta oldukları köyler oluşmuş durumda. Pandemi nedeniyle Türkiye uçuşları başlamayınca, en çok İngilizler üzüldü. Ruslar tatil deyince nasıl Antalya bölgesini anlıyorsa, İngilizler için Dalaman aynı şeyi ifade diyor. Mesela Hilton Dalaman için, Facebook’ta fan grupları var. Pandemi döneminde uçuşların başlaması için Unoffical Hilton Dalaman, kendi başına lobi yaptı adeta. İngiliz Turizm Bakanlığı’nı mail trafiğine maruz bıraktılar.











Ödüle doymuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın yanı sıra Ege tutkunu yabancıların ısrarları sayesinde önce İngiltere, ardından Almanya uçuşları başlattı. Merkel’e, Boris Johnson’a kalsa bu sene yabancı göremezdik. İngilizler uçuşlar başladığı gibi soluğu Sarıgerme’de almışlar. Yüksek profilli turistleri bölgeye çeken Hilton Dalaman’ın İcra Kurulu Üyesi Aslı Çetinceviz Özdemir’i İngilizler çok seviyor. Aslı Hanım’ın anneannesi de İngiliz zaten. Bu kültürün etkisiyle büyüdüğünden, İngilizlerin turizmden beklentilerini iyi biliyor. Hilton’un dünyada resort kategorisini verdiği iki otelden biri olan Hilton Dalaman Sarıgerme, Onur Group ve Göçay İnşaat’ın bir iştiraki. Dalaman Hilton, tüm Hiltonlar arasında “Avrupa, Asya ve Afrika’nın“ mükemmellik ödülünü almış. Blue Energy ödülünü de alan otel çevreye saygısıyla da dikkat çekiyor. Sıfır Atık prensiplerini uygulayan otel, atıklarını kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme imkân tanıyor.

Eğlenmeyi, eller havada coşkusunu seven yabancılar Bodrum’a gitsin, ancak muazzam doğa yanı sıra tarih, kültür ve dinginliği seven kitlenin de Dalaman’ı tercih ettiği unutulmasın. Yüksek profilli bu kitle için Dalaman Sarıgerme bölgesinin pilot bölge olması çağrısında bulunan Aslı Çetinceviz Özdemir ve Hilton Dalaman Sarıgerme’nin Genel Müdürü Tunç Batum ile pandemi günlerinde turizmi konuştuk.











Üst düzey hijyen

Pandemi döneminde sezon nasıl başladı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın belirlediği sertifikasyonları alıp, otelimizi 17 Haziran’da açtık. Kapalı alanlarda maske takma zorunlu. Maskeniz olmadan yemek alamıyorsunuz, tabii zorlanıyoruz sıcakta ama insanların sağlığı açısından kurallara uyum önemli. Odalarımız, ortak kullanım alanları, ozon makineleri, ULV ve çeşitli uluslararası geçerliliği olan ürünlerle dezenfekte ediliyor. Spa hizmetlerimizi de açtık, bahçesi olan spa odaları her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor. Kapalı alanlarda taze hava debilerini artırdık ve UV hava temizleyici makinelerle sürekli ortam havasını şartlandırıyoruz. Zor ve endişeli bir başlangıç yaptık ancak şu anda belirlediğimiz sınırlandırılmış doluluk kapasitelerine ulaştık.

Yabancı misafirlerde bir endişe hali gözlemliyor musunuz?

Bizden daha rahatlar diyebilirim. Türkiye, pandemiyle mücadele de başarı hikâyesi yazdı. Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda, yaş gruplarının izolasyonu ve hastanelerimiz Avrupa’da göremediğimiz bir fedakârlıkla uyguladıkları tedavi programları salgının etkisini sınırlı tuttu. İngilizler sağlık sistemimizin

gücünü biliyor. BBC’nin hastaneleri ziyaret edip haber yapmasının da etkisi oldu. İngiliz misafirlerimiz bizi arayıp, “Türkiye’yi biliyoruz, sizi biliyoruz, oteli açın, uçuşlar başladığı gibi gelmek istiyoruz” diyorlardı.

Misafirlerimiz, “Unoffical Hilton Dalaman Sarıgerme for UK Guests” gibi adlar altında, Facebook’ta fan grupları kurmuşlar. Buradan hem bölgemiz için hem de bizim adımıza sözcümüz oldular. Türkiye’ye uçuşların daha fazla geciktirilmemesi noktasında bu grupların etkili olduğunu düşünüyoruz. Uçuşlar başlayınca gruplar halinde girişler başladı.





Güvenli tatil

Onur Group’un ana faaliyet alanı yol, altyapı, taahhüt işlerinden oluşuyor. Grup, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyor; özellikle Ukrayna’da 20 yıla yakındır çok büyük projelere imza atıyor. Aslı Çetinceviz, Onur ailesinin ikinci kuşak temsilcisi. Göçay ve Onur Group’un genç temsilcileri Aslı Çetinceviz Özdemir ve Mehmet Göçen enerjilerinin çoğunu varlıklı yabancıları Dalaman bölgesine çekmek için harcıyor. Türkiye’nin sertifikayla belgelediği ‘güvenli tatil’ kavramını sadece tanıtmıyorlar, yaşıyorlar da... Nisan ayından beri ailecek otellerindeler. Pandemide en güvenilir yerin kendi otelleri olduğunu ifade etmenin daha güzel bir yolu olamazdı. Bu davranış sadece kendi otellerine değil, ülke turizmine de kazandıracak, eminim.



Lüksün merkezi olmayı hedefliyor

Peki Göl Evleri projesi? Yabancılardan böyle bir talep var mı?

Bize gelen turist kitlesi yüksek profilli. Sarıgerme’nin doğasını, otelimizin standartlarını, denizin güzelliğini, SPA’sını biliyorlar ve uzun kalmak istiyorlar. Oteli açıl tutsak 12 ay boyunca kalacak sadık bir misafir kitlemiz var. Denizin, güneşin keyfini kendine ait villada yaşamak isteyen yerli müşterilerimiz de vardı. Toplam villa adedimiz 120 tane, bu sene 44’ünü açtık. Kesintisiz havuz tüm villalar boyunca devam ediyor. Sabah uyanınca odanızdan havuza atlıyorsunuz. Bu evlerin kendine ait havuzu başta olmak üzere kafe gibi özel alanları var. Pandemi döneminde haziran ayının başından bu yana villada kalan misafirlerimiz var. ‘Açık havada kendime ait villada kalmak istiyorum’ diyorlar. 27 delikli golf projemizin çalışmaları sürüyor. Türkiye’nin turizm gelirlerini artırmak ve bölgenin cazibesini geliştirmek için bu türde yatırımlar zorunlu. Bölgenin lüks turizm merkezi olması için tesis olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz.











Ama bu vizyon, bir iki tesisin çabasıyla gerçekleştirilemez. Turizm politikalarından beklentiniz nedir!

Daha yüksek gelir düzeyine sahip yabancıların yöneldiği Dalaman, pilot bölge ilan edilmeli... Turizmde direkt uçuş çok önemlidir. Londra’dan sabah evinden çıkan insan aktarmayla vakit kaybetmeden, direkt uçup oteline yerleşmek istiyor. Ama baktığınızda Dalaman’a sadece 7 ay doğrudan uçuş var. Toplam uçuş sayısı binlerin üzerinde ancak sezonu 8-9 aylık kıskacın dışına çıkartmak için sonbahar kış döneminde de tarifeli seferlerin konulmasını bekliyoruz. Bunu yapabilirsek artan turist sayılarıyla bölge istihdamı ve refahı da artacaktır. İnanılmaz yatırımlar yapılmış otellerin olduğu bölgede maalesef kasaba merkezleri hâlâ bu bölge temsiliyetine yeterli görseli veremiyor.



Alışveriş yapacağınız doğru düzgün yerler kısıtlı. Pilot bölge ilan edildiğinde çarşısı, esnafı, altyapısıyla Belek gibi bir turizm destinasyonu olur. Ülke turizmine milyar doları aşkın ilave gelir eklenir.



Yabancı turist ilgisi artıyor



Talep devam ediyor mu?



Oteli tanıyorlar, disiplinimizi biliyorlar. Karantina odası dâhil olmak üzere her türlü tedbiri almış durumdayız. İspanya biliyorsunuz vakaları erken bitirin-ce, Avrupa için ana destinasyon oldu. Ancak İspanya’da vakalar artınca, Türkiye’ye ilginin arttığını gözlemliyoruz. İngiltere’de tatil için İspanya’ya gide-cekseniz dönüşte, 15 gün karantinada kalmak zorundasınız. Bu nedenle İngilizlerin ilgisinin hızlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. Nitekim bunu gözlemle-meye başladık. Almanya çok direndi ama onlar da bir şekilde uçuşları açacak. Almanlar giriş yapmak için gün sayıyor. Turizm ve Dışişleri Bakanlığımızın yoğun çabaları, otellerin aldığı önlemlerin, İngiliz pazarında olduğu gibi Alman ve Avrupa pazarının da açılmasında etkili olacağını düşünüyoruz.



BAYRAMDA YOĞUN



Doluluk oranınız nedir?



Yüzde 60’lardayız şu anda. Bunun yüzde 70’i yabancı. Ağustos ayıyla birlikte yüzde 70’lere yükselecek. Bayramda yerli kesimden de çok yüksek talep aldık. Ancak bu oranın üzerine yine de çıkmadık. Hilton Dalaman Sarıgerme 1.5 milyon metrekare üzerine kurulu. İstesek de bir sıkışıklık durumu oluşması mümkün değil. Ancak riski minimize etmek için bu oranın üstüne çıkmayı düşünmüyoruz. Personelimizin de sağlığına önem veriyoruz. Her ay test oluyorlar ve yeni personel mutlaka test olmuş şekilde iş başı yapıyor. Çalışma arkadaşlarımızın çoğunu otel içerisindeki lojmanlarda konaklatıyoruz.



‘Herkese can suyu’



Tesisi ne zaman kapatacaksınız? Sezonun nasıl tamamlanmasını bekliyorsunuz?



Tunç Batum: Ne yaparsak yapalım geçen seneki rakamları yakalamamız mümkün olmayacak. Yüzde 50’sine ulaşabilirsek atlattık diyeceğiz. Oteli kasım gibi kapatmayı düşünüyoruz. Sezonun şu anki haliyle bile açılması gerçekten herkese can suyu oldu. Umarım sezon sonuna kadar kazasız, hastalıksız, iyi hizmet verilen disiplinli bir yönetimle bu yılı kaparız.