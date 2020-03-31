Korona notları 14 | ‘Yerli 3D yazıcı çiftliği’ bir derde deva olabilir

Normal zamanda, İstanbul Seyrantepe’de üretim yapan Türkiye’nin ilk yerli 3D (üç boyutlu) yazıcı firması olan “Zaxe”, sadece ürettiği bu cihazları satıyor, yazıcıdan çıkan ürünlerle ilgilenmiyordu. Ancak Türkiye’de koronavirüsün etkisini artırmasıyla Zaxe’nin iş yapış şekli de bir anda değişti. Şirket, şimdilerde yerli yazıcıdan “korona valfi” üreterek, hayat kurtaran sağlıkçıların yanında.



İtalya örnek oldu



Son derece üzücü “İtalya örneği”, 2016’da yüzde 100 yerli ilk ürününü piyasaya çıkaran, bugüne kadar da 1500 adet 3D yazıcı satan Zaxe’nin, Kovid-19 için harekete geçmesini sağlar.



İtalya’da doktorlar zamana karşı yarışırken; on binlerce kişi, tedavi için hastanelere akın eder. O an ülkenin bazı bölgelerinde yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı hastalar için kullanılan solunum valfleri tükenir. Bu aparatların tükendiği bir hastane de Brescia kentindedir. Hastane yönetimi acilen hep çalıştığı tedarikçi şirketten valf ister. Ancak şirket, bu üründeki üretim hızının yetersizliğinden dolayı tedarik edemeyeceğini bildirir. Ayrıca valfin tasarımını da paylaşmayacağını (!) belirtir. Hal böyle olunca ülkedeki bir 3D yazıcı firmasından gönüllü mühendis Christian Fracassi ve arkadaşı Alessandro Ramaioli, hastane için muadili olan hayat kurtarıcı solunum cihazını tasarlar ve yazdırır. Sonra bir anda adeta tüm dünyadaki 3D yazıcılar işi gücü bırakır ve bir anda sağlık ve eczacılık gereçleri üretmeye soyunur. Bir film senaryosu gibi gelen bu öykü, Türkiye’de Zaxe’ye de ilham kaynağı olur.









Christian Fracassi, Alessandro Ramaioli ikilisi İtalya’da 3 saatte tasarladıkları valfleri 1 euro’ya mal ettiler.



3D yazıcılar da doğurur!





“3D yazıcı teknolojisi üretimde ön hazırlık gerektirmiyor. Tasarımdan direkt üretime gidilebiliyor. Onun için müthiş bir teknoloji” diyen Zaxe’nin ortaklarından Aydonat Atasever, virüsle mücadele için üretim tesislerindeki tüm cihazların görevlerine son verdiklerini ve sadece sağlık gereci üretimi yaptıklarını söylüyor. Atasever’in bu konuda anlattıkları önemli.

Z1 ve Z1 Plus adlı iki modelimiz var. Bunlar ortalama 52 parçadan oluşuyor. Bu parçaları yine 3D yazıcılar üretiyor. Yani bir 3D yazıcı, kendi ürettiği parçalarla, başka bir 3D yazıcının doğmasını sağlıyor.

Şu anda elimizde 20 cihazımız var ve tamamen korona valfi üretiyor. Her bir cihaz günde 10 ürün çıkarıyor, bu da günde 200 valf demek.



Bizimle birlikte, ürün sattığımız yerlerde de eş zamanlı üretim yapılıyor.



Zaxe, 3D Atölye ve diğer girişimlerle “3 boyutlu destek” kampanyasının içinde. 3D yazıcılar, valfleri üretiyor. Bunlar bir merkezde toplanıyor. Asetat ve lastiklerle birleştiğinde ürün kullanıma hazır oluyor.

Hastanelerin taleplerine göre bu ürünler ücretsiz olarak teslim ediliyor.

Türkiye’deki hastanelerin korona valf ihtiyacının toplam olarak 100 bin adet olduğunu ifade eden Aydonat Atasever’in, bir de önerisi var; “Türkiye’de 1000 cihazdan oluşan bir 3D yazıcı çiftliği kuralım.”

Ankara takipte...

Yüzde 100 yerli cihazlarla kurulabilecek böylesine bir teknoloji çiftliğinin, tek noktadan yönetimle, günde 20 bin adet korona valfi üretebileceğini ve Türkiye’nin ihtiyacını 5 günde karşılayabileceğini anlatan Atasever, merkezin sadece bu iş için değil yeni nesil teknoloji tarafında da sağlayacağı katma değerle önemli avantaj sağlayacağını anlatıyor. Zaxe ile temasta olan Cumhurbaşkanlığı’nın, Türkiye için gelecek vaat eden bu adımı atmasında fayda var gibi görünüyor







Ağırlıklı mühendis, 24 kişinin çalıştığı Zaxe, kurulduğu 2015’te uluslararası fon Keiretsu Forum’dan yatırım aldı. Ardından da Türk yatırımcı grubundan fon sağladı. Hisselerin halen çoğunluğu kurucu ortaklarda. Yönetimi de kurucular Baki Gezgen, Aydonat Atasever ve Emre Akıncı üstlenmiş durumda. Türkiye’de P&G, Havelsan, Vestel, TÜBİTAK, Baykar ve birçok üniversite (Koç, Sabancı, Özyeğin) Zaxe kullanıyor.







Son 10 yılda teknolojiye damga vuran yenilikler arasında öne çıkan 3D yazıcılar, ilk çıktığında dünyaya şöyle anlatılıyordu: “Birçok farklı alanda kullanılabilecek ve özellikle sağlıkta sağladığı imkânlarla birçok kişinin hayatını kurtaracak.”