KORONA NOTLARI 25 / ‘Milyar euro’luk kayıplar gözümüzü korkutmalı mı?

Dünyada koronavirüs krizine nispeten hazırlıklı yakalanan ülkelerin başında Almanya geliyor. Böylesine bir salgının geleceğini yıllar öncesinden öngörerek hazırlık yaptığı ortaya çıkan Almanya, nisan ayıyla birlikte, yine bir adım öteye giderek, virüs sonrasının planlarını yapmaya başladı.

Birçok Alman bilim insanı ve ekonomistin yaptığı 2 Nisan 2020 tarihli geniş kapsamlı son çalışma; elbette Almanya’yı kapsıyor ancak, başta Türkiye olmak üzere, tüm dünya için “Kriz sonrasında ekonomi ne olacak?” sorusuna da ışık tutuyor.

Mart ayı itibariyle Almanya’da çarkların yüzde 35 ila yüzde 48 arasında daha az döndüğü hesap ediliyor.

Bu da Alman ekonomisine salgının bir aylık maliyetinin en iyi senaryoda 150 milyar euro, en kötüsünde 260 milyar euro’ya çıkması anlamına geliyor.

Kriz üç ay devam ederse bu rakam 354 ila 729 milyar euro’luk bir kaybı bulabilir.

İstihdam kayıpları büyük önem taşıyor. Almanya’da en iyi senaryoya göre 160 bin, en kötüsüne göre 1.1 milyona yakın kişi tam zamanlı işini kaybedebilir.

Kısa zamanlı çalışanlarla beraber en kötü senaryoda 6.6 milyon kişi işinden olabilir.

Virüsle mücadelede süre arttıkça ekonomik kayıpların da büyüyeceği açık. O yüzden; virüs atlatılır atlatılmaz, hiç vakit kaybetmeden sektörler, bölgeler ve risk durumlarına bağlı olarak ekonominin tekrar açılması sağlanmalı.

Sadece futbolda değil, ekonomisiyle de Avrupa’nın panzeri olan Almanya, böylesine büyük kayıpların olabileceğini hesap ediyor. Türkiye’nin de şimdiden benzer projeksiyon ve planlamaları yapması, gerek salgınla mücadelede gerekse kriz sonrasındaki normalde elimizi rahatlatacaktır.

Sağlık raporlu Schengen vizesi

Almanya denilince akla Avrupa Birliği (AB) ve Schengen vizesi geliyor. Şimdilerde neredeyse hükmünü kaybeden bu vize, salgın sonrası seyahatler başladığında acaba ne olacak? İşte size iki öngörü;

AB üyesi ülkeler, kendi sınırlarını kapatmayı sürdürebilir ve Schengen uzun bir süre hükmünü yitirebilir.

Vize alırken işler çok daha zorlaşabilir, sağlık raporu dahil yeni belgeler istenebilir.

Kamerada iyi görünmek için ‘Tom Ford’ tavsiyesi

“Yeni normale” yavaştan alışıyoruz gibi. Ne demiştik, artık ben demek yok, biz varız, paylaşacağız. “Eski normalde”, ünlülerin “asla yapmaz, bizimle paylaşmaz” dediğimiz şeyler olmaya başladı bile.

Ünlü moda tasarımcısı ve film yönetmeni Tom Ford, New York Times gazetesi aracılığıyla; salgın günlerinin vazgeçilmezi olan kameraların karşısında iyi görünmenin sırlarını paylaştı. Şu günlerde çok değerli.

Çünkü, günümüzün önemli bölümünü Zoom, Skype, Whatsapp veya Houseparty’de iş toplantıları, canlı söyleşiler, arkadaş sohbetlerinin aldığı şu günlerde kamera karşısında görünmek hiç olmadığı kadar ciddiye alınmalı.