Korona notları 26 | 12.000 yıldır tahtını kaybetmedi: Ekmek

İki günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte bir anda gündem ‘ekmek’ oldu. Fırınların açık olacağı bildirilmesine rağmen, halk, ekmek almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Hem de sosyal izolasyon kuralları bir kenara bırakılarak...

Peki neden ekmek?

Acaba marketler değil de neden sadece fırınlar açık tutuldu?

İki gün ekmeksiz yaşasak, ölür müyüz?

Aslında bunun anlamını hepimiz içgüdüsel olarak da biliyoruz. Ekmek tüm insanlık için yemekle eşdeğer ve tarım toplumuna geçilmesiyle beraber tüketilen ilk yiyeceklerden.

Arkeologlar ve tarih uzmanları ilk ekmek yapımını 12.000 yıl öncesine dayandırıyor.









İlk ekmek, taşla ezilmiş tahılların suyla karıştırılmasıyla ortaya çıkmış. Maya ve mayalı ekmeğin ise Antik Mısırlılar tarafından kullanılmaya başlandığı belgelenmiş. İlk ekmek fırınlarını da yine Mısır coğrafyasında görüyoruz. Ülkemizde ve Ortadoğu’da hâlâ popüler olan tandır ekmeği aslında o dönemki ekmekleri andırıyor.



Açlık değil duygusal boşluk



Türkler için ekmek tüm gıdalardan farklı neredeyse kutsal bir yere sahip.



Yere düştüğünde öperek yüksek bir yere kaldırmak, asla çöpe atmamak bizim coğrafyamıza özel.









Ekmek yemeden doyamayanlar, evde ekmek olmayınca panik olanlar için iki gün boyunca ekmeksiz kalmak, açlıktan çok duygusal bir boşluğa işaret ediyor.

İki saatlik panik alışveriş!

Tarihteki örneklere bakıldığına salgının yayıldığı dönemlerde “panik alışverişlerin” ortaya çıktığı bir gerçek. Çünkü herkes kendini düşünüyor.

Tarihteki örneklere bakıldığına salgının yayıldığı dönemlerde “panik alışverişlerin” ortaya çıktığı bir gerçek. Çünkü herkes kendini düşünüyor.

İnsanlar bilinmez bir hastalıkla karşılaşıldığında, yetkililerin yeterince önlem almadığını hissettiğinde kendini korumak ve hazırlıklı hissetmek için ihtiyaçlarının üzerinde alışveriş yapabiliyorlar.



Kaygı arttığında insanlar diğerlerinin ne yaptığına dikkat ederler. Çünkü insanoğlu tehlike anında diğerlerinden etkilenmeye açık. Başkalarının yaptığına bakıp bazen doğru olmasa da bazı şeyler yapılabiliyorlar.(20 Mart 2020 tarihli, Korona Notları dizisinin 3. bölümünden alıntıdır.)



Ekonomi de eğlencelidir!



Karantina günlerinde sosyal medyada popüler bir oyun var. İlgi alanlarına göre karantina evi listeleri hazırlanıyor ve “salgın döneminde bunların hangisinde kalmak istersiniz”, sorusuna esprili bir dille yanıt aranıyor. Biraz iş, biraz eğlence diyerek, ekonomi adına bir liste önerisi de benden.







