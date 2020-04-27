Korona notları 41 | 100.000.000.000$ 3 çocuk ve virüs

Dünyanın en zengin üç isminden biri olan Bill Gates, 100 milyar dolarlık servete sahip. Melinda ile evli ve üç çocukları var. Kızları Jennifer 23, Phoebe 17; oğlu Rory ise 20 yaşında. Bill Gates 1955, eşi Melinda 1964 doğumlu. Ve önlerinde uzun bir zaman var. Ama gün gelecek bu büyük servet çocuklara kalacak.



Gelecekte nereye ulaşır bilinmez ama Bill Gates’in şu anki serveti bile kalacak olsa, üç çocuğa, eşit payla, 33.3’er milyar dolar para düşecek.



Herkesin hayali, tam Amerikan Rüyası...



Gelin görün ki, durum pek böyle değil. Durumu anlatayım.



Bill Gates, milyarlarca dolara sahip olarak büyümenin çocukları için sağlıklı olacağını sanmıyor.



Bu yüzden servetinin büyük bölümünü üç çocuğuna bırakmak yerine, hayır amaçlı bağışlara harcamayı tercih etti.



Yani günü geldiğinde, çocuklara, Gates çiftinin servetinden düşecek pay oldukça cüzi bir rakam.



Jennifer, Rory ve Phoebe’nin her birine 10’ar milyon dolar kalacak. Toplamı 30 milyon dolar.



Peki geriye kalan 99 milyar 970 milyon dolar ne olacak?



Bu kaynak, Bill ve Melinda Gates Vakfı’na aktarılacak. Böylece servetin yüzde 99.96’sı hayır işleri ve dünya sağlığı için kullanılacak.



Bu kısa hatırlatmanın ardından, Gates’in virüse bakışına dönelim.



İnternette “GatesNotes” sitesi üzerinden yaptığı ve 24 dakikalık okuma süresine sahip notta, çok önemli tespitler var. Notlarımı iki güne bölerek sizlerle paylaşmaya çalışacağım.



Normal zamanda Gates Vakfı, kaynağının yarısından fazlasını virütik hastalıklardan ölümlerin azaltılmasına harcıyor. Çünkü fakir bir ülkede bir çocuğun 5 yaşına gelene kadar virütik hastalıktan ölme ihtimali, zengin bir ülkeye göre 20 kat fazla. Tedavi, ilaç, aşı geliştirme ve bunların ihtiyacı olan herkese ulaştırılması için çalışıyoruz. Şu anda da uzmanlığımızı Kovid-19 için tam hızla çalışmaya ayırdık. Dünyada yaklaşık 100 grup tedavi ve ilaç; farklı bir 100 grup da aşı üzerine çalışıyor.



Burada önemli olan çalışmaların başarılı olması ve tüm dünyaya ulaştırılması için ölçeklendirilebilmesi.



Koronavirüs, Dünya Savaşı’na benziyor fakat geçmiştekilerden farkı var, bu kez hepimiz aynı taraftayız.



Virüse karşı test, tedavi, aşı ve uygulanacak politikalar konusunda dünyanın işbirliği yapma şansı bulunuyor, bu fırsat kaçırılmamalı.



Hükümet politikalarının yanı sıra insanlarda da davranış değişikliği oldu, bu yüzden gelecekte, geçmişin güçlü ekonomilerini görmek mümkün değil.