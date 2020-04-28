KORONA NOTLARI 42 / Milyar dolar harca trilyon dolar kurtar

Kovid-19 virüsü ile ilgili Bill Gates notlarına devam ediyoruz.

2. Dünya Savaşı’nda teknolojinin kullanılması savaşın bitişini hızlandırmıştı. Radar, torpido ve şifre çözücü teknolojiler buna örnek. Aynı durum koronavirüs salgını için de geçerli. Tedavi, aşı, test, temas takibi ve ülke ekonomilerinin yeniden açılması için gelişmiş, ileri teknolojilere ve inovasyona ihtiyaç var. Yoksa asla normale dönemeyiz.

Geçmişte yaşanan 2. Dünya Savaşı anne ve babalarımızın hayatını etkilemişti. Bu modern virüs salgını da bizim hayatımızı etkileyecek. Bu dönemi yaşayan hiç kimse unutamayacak. Tüm dünya olarak özellikle dar gelirli insanlar için endişelenmeliyiz. Hayat normale dönerken, ekonomiler tekrar açılırken, eşitsizliğin daha da kötü hale gelmesinin önüne geçilmeli.

Aşı bulunduğunda iş bitmiyor. Acil olarak bu projeler için para bulunmalı. Şu anda bu işlere harcanacak milyarlarca dolar, gelecekte kaybedilecek trilyonlarca doları kurtarabilir. Fakat şu anda ülkelerin bir araya gelip nasıl kaynak sağlayacakları konusu belirsiz.

Aşı 5 yılda bulunabilir!

Aşı bulma sürecini basit dille şöyle anlatabiliriz.

a) Aday aşının bulunması

b) Aşının hayvanlarda test edilmesi

c) Aşının az sayıda insanda test edilmesi -Faz 1-

d) Daha çok sayıda insanda güvenlik ve etki testi yapılması -Faz 2-

e) Kalabalık gruplarda testlerin yapılması -Faz 3-

f) Uluslararası resmi kuruluşlardan onay süreci ve her ülkede uygulanması için her bir ülkeden gerekli onayların alınması.

Aşılar tüm zaman dilimlerinde herhangi bir buluştan çok daha fazla hayat kurtarmıştır. Dünyada 2000 yılında 10 milyon çocuk hayatını kaybederken, bulunan aşılar sonrası şu anda bu rakam yarıya inmiş durumda. O yüzden şimdi de tüm dünyanın normale dönmesinin tek yolu, Kovid-19 için etkili bir aşının bulunması. Fakat ne yazık ki, yeni bir hastalığa karşı aşının normal süreçlerle geliştirilmesi 5 yılı bulabilmektedir.

Aşıya sahip olma yarışı

Asıl amaç tüm dünyayı aşılamak. Bu da eğer tek dozluk bir aşıysa 7 milyar doz, 2 dozluk bir aşıysa 14 milyar adet korona aşısı demek. Tüm dünya bu aşıya sahip olmak için uğraşacağından üretimin ölçeklendirilebilmesi ve çok sayıda ülke ve firmanın birlikte hareket etmesi gerekir.

Aşı bulunması için bilim insanları genelde 18 ila 24 aya işaret ediyor ancak bu süreçte Faz 3, en riskli ve kritik safhalardan biri. Tahminleri bunu görerek yapmak, daha doğru olabilir.

Gates’in notları böyle. Daha detaylı göz atmak isteyenler için, internette www.gatesnotes.com tam bir hazine.