Korona notları 46 | Sakin ol Champ... Hepimiz evdeyiz!

“Deli mi, yoksa acaba dahi mi” derken, gerçekten de içindeki deli yan baskın çıktı. Elon Musk’tan bahsediyorum. Amerika’yı kasıp kavuran elektrikli otomobil Tesla’nın kurucusu, uzay araçlarıyla Mars fatihi.



Koronavirüsle ilgili çıkan farklı seslere, Elon Musk, geçen gün, bambaşka bir bakış açısıyla katıldı.



Salgının yayılmasına karşı önlem olarak uygulanan, ekonomilerin kapatılması ve insanların sokağa çıkmasının engellenmesine ünlü işadamı, Trumpvari bir tavırla, Tweet’ler yoluyla isyan etti. Evden çıkma kararının devletlerin değil, insanların kendilerinin alabileceği bir karar olduğunu savunan Musk; sokağa çıkanlara uygulanan yasal işlemleri faşist bir uygulama olarak gördüğünü söyledi.









33 milyon takipçisi var



Twitter’dan 33 milyonu aşkın takipçisine seslenen Musk, “Bu demokratik değil. Bu özgürlük değil. İnsanlara özgürlüklerini geri verin” ifadelerini kullandı.

Bunu yaparken de, Amerika’nın ünlü gazetesi Wall Streeet Journal’ın (WSJ) bir haberinden alıntı yaparak, “Karantinaların hayat kurtarıp kurtarmadığı büyük bir muamma” görüşünü, arkasına aldı.



Makalede, Amerika’nın çeşitli eyaletlerinden örnekler gösterilirken, karantinanın pek de ölümleri önlemediği ileri sürülüyordu.

İsveç’in farklı yaklaşımını öne çıkaran WSJ, ekonomiyi kapatmadan virüsle mücadele eden bu Avrupa ülkesinin başarısını öne çıkarttı.

Gazeteye göre, Amerika’daki karantina hatalı, çünkü hem ölümleri engelleyemedi hem de ekonomiyi perişan etti.



Şimdilerde benzer düşüncede olmasa da; ABD Başkanı Donald Trump’ın da salgın krizinin başlarında bu yönde görüşleri savunduğunu hatırlatalım.



Mars’a gitsek ne olacak!



Gelen yasaklara anti demokratik bir yöntem olarak bakılabilir ancak mevzu sağlık olunca durum çok daha farklı.

İnsan hayatı her şeyin üstünde olduğu için alınan önlemler de çok daha katı olmak durumunda.



Tüm bilim insanları, bu krizde önceliğin “ne ekonomiler”, “ne üretilen otomobiller”, “ne de Mars’a gitmek” olmadığını, bunun bir sağlık krizi olduğunu söylüyor.

Yani, bu sağlık krizi bitmedikten sonra; diğer tüm çözümler ve hayatın normal akışının sürmesi yönündeki uygulamalar, dünya için büyük riskten başka bir şey değil.

Türkiye, ekonomiyi tam olarak durdurmadan yaş gruplarına yönelik kısıtlamalara giderken; sağlıkta da attığı adımların yardımıyla, salgınla sıkı bir mücadele örneği sergiliyor.



Bu başarının bizleri rahatlamaya sevk etmemesi lazım. Tedbiri elden bırakmamak, sosyal izolasyona dikkat etmek ve evde kalmak hala alınabilecek en önemli tedbir.