KORONA NOTLARI / 47: Kapitalistlerin Woodstock'u!

Her kriz bir fırsattır, diyerek; piyasaların çöktüğü dönemlerde, doğru zamanlama ile yaptığı yatırımları kısa süre sonra katlamayı başaran ABD’li milyarder Warren Buffett’ın (90) Kovid-19 karşısında yapacağı hareketi tüm dünya merakla bekliyor...

Bu cümle, 25 Mart 2020 tarihli Korona Notları’nın 8’inci yazısında yer aldı. Ve aradan 45 gün geçti.

Yaşlı kurt Buffett, şirketi Berkshire Hathaway’in yılda bir düzenlediği, doğduğu yer olan Omaha’daki genel kurul toplantısında ortaya çıktı.

Bu toplantı her yıl geleneksel olarak düzenlenir ve yatırım dünyası için o kadar önemlidir ki; bu yüzden “Kapitalistlerin Woodstock”u olarak adlandırılır.

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Gelelim Woodstock’un faydalarına!

Buffett, piyasaların çöküşüyle; ilk üç ayda 50 milyar dolar zarar yazdı. Ama aynı dönemde ilginç bir şey daha yaşandı.

Nisanda dört havayolu hissesini satmasının da etkisiyle, elindeki nakdi 128 milyar dolardan, 137 milyar dolara çıkarmayı başardı. (Pek fena sayılmaz, 1.5 ayda 9 milyar dolar.) Bir anlamda, bu parayla, ucuzlayan hisseleri toplamak için gerekli kaynağı sağlamış oldu.

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Peki Warren Buffett, koronavirüs hakkında ne düşünüyor?

“Hem sağlık, hem ekonomide çok fazla değişken ile olasılık var. Şu anda en iyi durumda değiliz ama en kötü durumda da değiliz. Aslında tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. 2008 krizinde ekonomi treni raylardan çıkmıştı, bu krizde ise biz treni raylardan kaldırıp yana koyduk.”

Korona krizini, Büyük Buhran’la karşılaştıran deneyimli işadamı, o dönemde, yani 1930’larda yapılan bir yatırımın geri dönüşünün 20 yılı aldığına dikkat çekerek, şimdiki krizin olası etkilerine vurgu yapıyor.

Ancak, uzun vadede, Amerika’nın tüm yatırımcılara kazandırdığını da anlatıyor... Bu arada hatırlatalım, 1930, Buffett’ın doğum yılı.

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Ve son bir uyarı daha; “Bu dönemde özkaynakla yatırım yapmak çok önemli. Kriz dönemlerinde kesinlikle borç parayla iş veya yatırım yapmayın.”

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Yazıyı güzel bir Buffett hikayesiyle noktalayalım;

Yıl 1940.

Warren 10 yaşına geldiğinde, doğumgünü hediyesi olarak babasından sirke ya da sinemaya gitmeyi değil, Wall Street’i (Amerikan borsası) görmek istediğini söyler. Babası onu kırmaz ve hediye olarak borsaya götürür. Orada yatırım bankası Goldman Sachs’ın ortaklarından Sidney Weinberg ile tanışır ve kısa bir süre sohbet eder.

Sohbetin sonunda Weinberg, küçük Warren’a ‘hangi hisseyi en çok beğendiğini’ sorar.

Ve bu soru, hayatı boyunca Warren Buffett’a en çok yöneltilen soru olmaya devam eder.