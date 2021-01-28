İnce’nin 50 artı 1 iddiasının formülü

CHP’li muhaliflerce çok eleştirilen Kılıçdaroğlu’nun “dostlarla iktidar” planı bölme, toplama, çıkarmaya odaklı. Yani parti oylarını artırmaktan ziyade, doku uyuşmazlıklarına rağmen ittifak bileşenlerinin ortak gücüne kurgulu. Dolayısıyla da son günlerde çokça konuşulan ittifaklardaki olası gel-gitler ya da üçüncü yol iddiaları nedeniyle parti yönetimindeki herkes eline kâğıdı kalemi almış, 10 puan oradan gelir ya da gider gibi hesap yapıyor. Tabii onlar da şimdilik zira bugüne kadar kurar mı, kurdu, kuruyor, diye konuşulan Muharrem İnce yakında yeni partinin adını, logosunu, programını açıklayacağını duyurdu. Evet, Kılıçdaroğlu “İsteyen parti kurabilir” diye umursamaz havasında ama parti içindeki hesaplamalarda “ince” ayarlamalar olacağı da açık. Kılıçdaroğlu’nun İnce’ye katılacağı iddia edilen vekillerle görüşmesi de bunun kanıtı. Çünkü İnce’nin ısrarla yinelediği “Tek başımıza iktidar olacağız” iddiasının dostlarla ittifak söyleminden rahatsız olan muhalifleri hepten tetikleme olasılığı söz konusu. Dolayısıyla, Muharrem İnce’yi aradım, hem gelişmeleri hem de gündemdeki “tek adam” tartışması ve Nevşehir toplantısı sonrasındaki “50+1 alacağız, tek başımıza iktidar olacağız” iddiasının formülünü sordum. Aramızda geçen konuşma şöyleydi:

“Biz insanlara projelerimizle tarımda, sanayide, eğitimde şöyle yapacağız diye anlatacağız. Gücümüze inanıyoruz, yani ittifaklarla yola çıkmayı bir siyasi parti için yanlış buluyorum. İttifak olmaz demiyorum. İttifaklar son üç ayın işidir, seçim belli olur, masaya yatırırsınız, sizde 30 var, öbüründe 15 var, diğerinde 10 var diye kurarsınız ittifakı. Ama daha ortada fol yok, yumurta yok, ittifakla yola çıkılmaz, bu bir siyasi partinin gücünü düşürür, iddiasını ortadan kaldırır. Biz bu iddiayla yola çıkacağız, başaracağımıza inanıyorum. Milletin bu iktidardan da bu muhalefetten de sıdkının sıyrıldığını düşünüyoruz. Yani bu iktidar tek başına sorumlu değil ki 18 yıldır da halka umut olamamış kendi koltuğunun derdinde olan bir muhalefet var. İktidar kadar muhalefet de sorumlu.”

Şimdilerde bir de “tek adam” tartışması var?

Bu hem iktidar hem muhalefet için geçerli. Hepsi tek adam. Doğru söylüyorlar yani birbirlerine.

CHP sözcüsü ‘Bizde tek adam olmaz’ dedi?

Bir tane örnek söyleyeyim; tek adamlığa bu yakışıyor mu, yakışmıyor mu, onu siz düşünün. Milletvekilleri grup başkan vekillerini seçerdi. Ne zamandan beri? CHP kurulduğu günden bu yana. Ecevit’in, Baykal’ın, Karayalçın’ın hiç kimsenin aklına gelmedi, Kemal Bey’in aklına geldi, grup iç yönetmeliğini değiştirdiler. Şu anda grup başkan vekilleri seçimle değil genel başkan atamasıyla seçiliyor. Seçim gitti, atama geldi yani. Bu CHP tarihinde ilk kez oluyor. Dolayısıyla, biz hazırladığımız tüzüğümüze grup başkan vekillerinin seçimle belirleneceğini ve bunun değiştirileme-yeceğini koyduk. Yani yarın Genel Başkan Muharrem İnce ya da başkası ‘Grup başkan vekillerini atamak istiyorum, grup iç yönetmeliğini değiştirdim’ dediğinde, yapmayacak, tüzüğü değiştirmesi lazım. Hiçbir şekilde tek adamlık yok. CHP’de yaşadığımız, yaşadığım bütün sorunların hiçbirini benim karşıma çıkan yaşamayacak.

50 artı 1 iddianız nasıl gerçekleşecek?

Bakın bu millet bir umut arıyor. Yani 2002’de millet ne yaptı? Parlamentodaki bütün partileri tasfiye etti. Ben milletin yeniden bunu yapacağına inanıyorum. İyi anlatabilirsek derdimizi, bunların hepsini tasfiye edeceğine inanıyorum. İlk turda alacağız diye yola çıkacağız. Ha ilk turda alamadık, herhalde Cumhur İttifakı’na gidecek halimiz yok. Bunu herkes bilir.

Baştan, ‘Gelin ittifak yapalım’ denirse?

Hayır, hayır... Hiçbirinde yokuz, biz 50 artı 1 için çalışacağız, seçimlere üç dört ay kaldı mı, bu iktidarı değiştirmek için tabii ki ittifak yaparız. Ama bu günün işi değil ittifaklar, şartlara göre hepsiyle ittifaklar konuşulabilir. Cumhur İttifakı hariç.

Parti kurma kararı artık net, dönüş yok yani?

Tabii, tabii. Parti kuracağız, o konuda bir sıkıntı yok artık. Yaz gelmeden, baharda olacak.

CHP ‘Gel görüşelim’ derse de mi?

Onların da öyle bir derdi yok zaten. Onların 30’u, 40’ı, 50’yi geçmek gibi bir dertleri yok. Ben zaten başlarına belayım onların. 41 yıl sonra yüzde 30’u geçerek ayıp işlemişim. Onlar öyle birini istemiyorlar zaten. Onların partiyi büyütecek, partisinden 8 puan fazla alacak adamlara ihtiyacı yok. Onların yüzde birlik, ikilik dostlarına ihtiyacı var.

Antalya-İbradı İlçe Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, bazı vekillerin de istifa edeceği iddiaları var?

Kişilerin özgür iradeleriyle yapacakları istifalara benim yorum yapmam doğru olmaz.

Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme dönüş diyor, siz de aynı düşüncede misiniz?

Bakın, şimdi biz seçime neyle gireceğiz? 50 artı 1 ile gireceğiz. Bu belli şu anda. Bu belliyse çalışmayı buna göre yapmak lazım. Kuvvetler ayrılığı olmadığı sürece adına ne koyarsanız koyun diktatörlük olur. İster başkanlık ister parlamenter sistem hiç fark etmez. Önemli olan kuvvetler ayrılığıdır, bağımsız bir yargıyı kuramadığınız sürece sistemin adını değiştirmeniz bir işe yaramaz. Adına takılmıyorum ben, kuvvetler ayrılığına takılıyorum...