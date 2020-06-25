Mısır’ın ipleri ABD’nin elinde

Türkiye’-nin verdiği askeri desteğin ardından Libya’da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını altüst etti. Yani Rusya, Mısır Fransa ve BAE’nin vekâlet savaşçıları Hafter bozguna uğradı ve kirli oyun bozuldu. Dolayısıyla da Libya Ordusu’nun ilerleyişini durdurmak için şimdi de sahaya bir anlamda Sisi sürüldü. Libya Ordusu’nun işgalci Hafter güçlerinden geri alma hazırlığındaki Sirte ve Cufra’yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi Libya’ya askeri müdahaleyi ima eden çılgınca tehditler yaptı. Tabii Fransa ve Rusya’nın gazıyla. O nedenle de Sisi gerçekten Libya’ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi, böyle bir gücü var mı ya da bulunursa sonuçları ne olur gibisinden yanıtları tartışılan çok fazla soru var. Özellikle de Sisi’nin son çıkışının ardından ABD’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yanındaymış havası dikkate alındığında. Çünkü o da “ABD ne kadar samimi?” diye kafa karıştıran bir başka soru durumunda. Gelinen kritik safhayı ve olası gelişmeleri Genelkurmay İstihbarat eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin değerlendiriyor:

“Türkiye’nin devreye girmesiyle dengeler değişince bir yerde durdurdular harekâtı. Bir tarafın çok daha fazla başarı kazanmasını istemiyorlar, birincisi bu. İkincisi, Mısır dediği gibi birliklerini sokup müdahale edebilir mi? Edemez. Yaptığı bayrak gösterme, blöf. Evet, sınırda ama sınırdan Sirte’ye kadar da dünya kadar yol var. Onun için de savaşmak zor, tanklarını sokacak, tanklarla beraber birliklerini sokup oraya gidecek, öyle kolay değil. Zaten Mısır’ın kendi içi de karışık. Böyle bir şeye müdahale etmez ama Mısır’ı buradaki harekâtın durması anlamında Fransa ve Rusya kullanıyorlar. Türkiye ile Mısır’ın birbirleriyle karşı karşıya gelme olasılığı yok, vekâlet savaşı olabilir ama Mısır birliklerinin girip de Sirte’ye müdahale edeceğini sanmıyorum, yani böyle bir şey olmaz.”

Mısır’ın böyle bir gücü var mı?

“Uçağı falan var ama Mısır’ın gücü olmasından çok, sorun şuradan kaynaklanıyor. Mısır bu bölgeye yakın bir yer ve komşular. Bizim uzaklığımız var ama Türkiye iki sefer uçaklarını gönderdi oraya, gücünü gösterdi, buna rağmen Mısır’ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Zaten Mısır’a böyle bir şeyi ABD yaptırmaz. Türkiye de onun için şu an ABD ile falan görüşüyor.”

ABD Libya konusunda Türkiye ile beraber denilebilir mi?

“ABD, Rusya’nın ya da Rusya destekli güçlerin orada Libya’ya hâkim olmasını engellemeye çalışıyor. Türkiye ile beraber işin arkasında duruyor, fiilen aktif olarak bir şey yapmıyor, bir şey söylemiyor ama Türkiye’yi destekliyor. Dolayısıyla, Mısır’ın müdahale etmesi, oraya girmesi mümkün değil. ABD mutlaka etkili olur bu konuyla ilgili. Türkiye bu konuda tek başına gibi gözüküyor ama değil, ABD de Türkiye ile birlikte hareket ediyor, büyük ihtimalle İsrail’in falan da sesini kesiyor. Yani Mısır’ın bu aşamada müdahale etmesi mümkün değil, durdururlar, ABD durdurur.”

Türkiye ile ABD arasında kesin bir ittifak olmadığını, ittifakın sizin gücünüze göre değiştiğini belirten Pekin, devam ediyor:

“ABD bir taraftan Rusya’ya karşı Türkiye’yi destekliyor ama diğer taraftan da Türkiye öne çıktığında Mısır’ı devreye sokanlar arasında o da var. Mısır’n veya BAE’nin, Suudların devrede olduğu bir olayda ABD’nin haberi olmuyor mu? BAE dünya kadar silah alıyor ve öbür tarafa gönderiyor. Silahların bir kısmını da Mısır alıyor. Dolayısıyla, ABD’den habersiz bir şey olduğunu sanmıyorum, haberliler ama orada güç mücadelesi var. O güç mücadelesinde her şey, herkes kullanılıyor. Libya’da böyle bir oyun, satranç oynanıyor.”

Mısır ABD’den habersiz bir şey yapamaz anlamında mı?

“Yapamaz, yapmaması lazım. Ola ki yaptı, ABD’nin müsaade edeceği, çok sınırlı bir şey yapabilir. Yoksa kendi başına böyle bir şey yaptığı zaman ortaya çok farklı bir durum çıkar. Büyük bir bölgesel savaş meydana getirir, bu savaşa sadece Libya, Türkiye falan değil, onlarla beraber Çad, Sudan falan da girer ve sonuçta Avrupa’ya, Afrika’nın tamamından büyük göç olur. Böyle bir şeyi istemez Avrupa, ABD de bu konuda daha dikkatli olur. Ve böyle bir olay o bölgeye Rusya’nın yerleşmesiyle, hatta Çin’in yerleşmesiyle sona erer. Onun için yaptırmazlar.”

Rusya’nın gazıyla yapabilir mi?

“Yaparsa ABD müdahale eder çünkü Mısır’ın ipleri ABD’nin elinde. Her yıl 3 milyar dolar civarında yardım yapıyor, silah satıyor. Mısır her yerden uçak alıyor ama bir sürü şeyi ABD’nin elinde. Ayrıca Mısır’ın Etiyopya ile sorunu var, Sina’da sorunu var. Dolayısıyla, Libya’da yaptığı bir bayrak göstermedir, Türkiye’yi caydırma amaçlıdır.”

Mısır’ın ipleri ABD’nin elinde yani?

“Evet, onun için de müdahale eder Mısır’a. Çünkü onlar Mısır’ı desteklerler ama bir yere kadar...”