Öteki gündemle bir dakika

Yeni yılda da ülkeyi korona salgınıyla mücadele, aşı tartışmaları, Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerginlik, içerideki ve dışarıdaki sıcak gelişmeler ve ekonomideki dalgalanmalarla dopdolu bir gündem bekliyor. Yani eski yılın bildik konularını yine sıkça konuşup tartışacağız. Bu bağlamda da hemen her gün olası yeni bir şok gelişmeye karşı odaklanma durumu söz konusu. Dolayısıyla, bazıları için çok önemli olarak görülen birçok başka sorunun lokal kalması veya ülkenin diğer kesimince dikkate alınmama ya da önemsenmemesi 2021 için de geçerli. Örneğin, TBMM’nin her oturumu öncesinde birer dakika söz verilen 15-20 milletvekilinin dile getirdiği konular gibi. Malum, söz hakkı alan hangi vekil kürsüye çıkarsa, bir dakika içinde kendi yöresinin ya da temsil ettiği kesimin dertlerine değiniyor, ihtiyaçlarını sıralıyor. Aslında bunlara, lokal gibi görülseler de, sözü edilen yerler ya da kitleler açısından hayati önem taşıyan birer dakikalık öteki gündem maddeleri de denilebilir. Ya da hem dile getirenler hem de sözü edilen yerler veya kitleler açısından gaz alma uygulaması. Çünkü bunlar daha çok Meclis Genel Kurul Salonu’nda bir hoş seda olarak kalıyor. İşte 26 Aralık 2020’de çalışmalarına ara veren TBMM’nin son üç birleşiminde (38-39-40) CHP, MHP, HDP’li milletvekillerince dile getirilen ve tutanaklara yansıyanlardan bazıları:

- Yaşar Karadağ (Iğdır): Doğu’nun Çukurova’sı olarak bilinen, alüvyonel tabanlı, çernezyomdan taşınmış, dünyanın en kaliteli topraklarına sahip, iklim olarak da mikroklima iklime sahip olan Iğdır Ovası’nda en önemli problemimiz sulama problemi. Bu açıdan, özellikle ilde planlanan Tuzluca Barajı, Ünlendi Barajı, Göktaş ve Alibeyköy Göletlerinin bir an önce hayata geçirilmesi elzemdir. Tarım Bakanlığı’ndan beklentimiz budur.

- Süleyman Girgin (Muğla): Muğla’da 13 gölet ve baraj inşaatı tamamlanmamıştır. Sulama birliklerinin tahsil ettiği ücretler yüksektir, ücretler makul seviyelere çekilmeli, eskiyen ve su kaybına neden olan sistemler rehabilite edilerek sulama oranı ve randımanı artırılmalıdır. Sulama ve elektrik borçları nedeniyle desteklere bloke konulmakta veya borçlar desteklerden kesilmektedir. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

- Mehmet Celal Fendoğlu (Malatya): Malatya Yeşiltepe bölgesinde askerî hastanenin bulunduğu 100 dönümlük alanın Özelleştirme İdaresi tarafından adliye binası yapılması için Adalet Bakanlığımıza yer tahsisi yapılmış durumdadır. Proje aşamasında olan Malatya’ya yakışır şekilde olacağına inandığımız yeni adliye binasının yapımına ne zaman başlanacak?

- Abdurrahman Tutdere (Adıyaman): Adıyaman merkez Bağlıca, Çatalağaç, Gökçay, Koçali köylerindeki öğrencilerimize hizmet veren Koçali köyündeki ortaöğretim okul binası talebi karşılayamamaktadır. Fiziki şartları yetersiz, depreme dayanıksız bu okulda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz zor şartlarda görev yapmakta ve mağdur durumdadırlar. İlimizin deprem gerçeği de nazara alınarak bu köylerimizin ihtiyacı olan bir okulun yapılması aciliyet arz etmektedir.

- Orhan Sümer (Adana): Pandemi süreciyle birlikte özellikle amatör liglerde, bölgesel liglerde, ufak çaplı turnuvalarda yer alan takımlar ve sporcular büyük ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Amatör kulüplerin oyuncularının ve teknik heyetin sigorta primi yatırılmıyor, böylece vergi borçları birikiyor. Amatör spor branşlarında düzenli olarak sigorta primi yatırmaya çalışan 100 kulüpten fazlası yok şu an. Sadece amatör bölgesel alanda mücadele veren kulüplerin sigorta prim borcunu düzenleyecek, yapılandıracak gerekiyorsa silecek düzenleme getirilerek spor camiasına nefes aldırmamız gerekiyor.

- Arzu Erdem (İstanbul): 15 Mart 2020 itibarıyla olumsuz yönde etkilenen servis şoförlerimizle ilgili bilhassa hem araç kredilerini hem sigorta masraflarını, evlerinin geçimlerini sağlarken de büyük zorluk çeken servis aracı sahiplerimize ve şoförlerimize bir destek verilmesi gerekiyor. Temennim o dur ki 2021 yılında bununla ilgili bir destek çıkacaktır.

- Kemal Peköz (Adana): Tıbbi sekterlik bölümünü bitiren 140 bin gencimiz var. YÖK, programları yaparken taleplere göre değil, kendine göre program yaptığı için şu anda ciddi bir yığılma söz konusu. Hastanelerdeki ve sağlık kuruluşlarındaki görevlerini ise ebeler, hemşireler ve diğer personel yapmaktadır. Bu arkadaşlarımız atama ve kadro beklemektedir.

- Baha Ünlü (Osmaniye): Halk eğitim merkezleri aracılığıyla mahallelerde vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmak amacıyla dikiş, nakış, halı, dokumacılık, kuaförlük ve el işleri gibi meslek kazandırma kursları, usta öğreticileri vasıtasıyla verilmekte ve usta öğreticilere ders karşılığı ücret ödenmekteydi fakat salgına karşı alınan tedbirler kapsamında nisan ayından itibaren kurs süreleri bitmiş olan usta öğreticilerin SGK çıkışları yapılmış, ücret ödemeleri sonlandırılmış, yani geçim kaynakları ellerinden alınmıştır.

- Ömer Fethi Gürer (Niğde): Niğde’de kalsit önemli gelir kaynağıdır, yurt dışına ihracat yapılmaktadır ancak son aylarda Mersin Limanı’nda boş ekipman sorunu yaşanmaktadır. Yerli üretici bu sıkıntıyı yaşarken yabancı firmalar ise bu durumdan etkilenmemektedir. Mersin Limanı’nda yaşanan konteyner ve gemi sıkıntısının aşılması için Ticaret Bakanlığı gerekli girişimlerde bulunmalıdır.

Özetle; dememiz o ki ilk günlerinden itibaren içeride ve dışarıda sıcak gelişmelere odaklanacağımız yeni yılda ana gündemdeki konular kadar bu örnekler ve 26 Ocak’ta TBMM’nin açılmasıyla birlikte yenileri eklenecek öteki gündem sorunlarına da çözüm üretmek veya sürüncemede bırakmamak gerekiyor. Özellikle de Meclis’te sadece bir hoş seda olarak kalmamaları için...