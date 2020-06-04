$’da normalleşme altın yine zirvede

Piyasalar gevşeyen pandemi tedbirleriyle birlikte ekonomik hayatın normale dönmesini fiyatlıyor. Yılın ikinci yarısında dolarda geri çekilme, altındaysa zirvede dalgalanma görülebilir.



Küresel piyasalarda 1929 yılındaki ekonomik buhrandan bu yana en büyük dalgalanma bu yılın ilk çeyreğinde yaşandı. Yatırımcılar güvenli limana sığınma ihtiyacı ile altın ve dolara yöneldi. Dolar/TL kuru 7.26’ya kadar yükseldi. Yıla 5.94 seviyesinden başlayan dolar kuru şimdilerde ise 6.76 seviyesinde bulunuyor.

Kur yılbaşına göre yüzde 13.71 yükseldi. Aynı dönemde gram altın 288 TL seviyesinden 378 TL’ye kadar yükselirken değer artışı yüzde 31.46 oldu. Cumhuriyet altınındaki yükseliş ise yüzde 28.68 seviyesinde. Altının onsu aynı sürede 1.522 dolardan 1.740 dolara çıktı.













2. yarı normalleşme

Yılın ikinci yarısındaki senaryoların hepsi pandemiye yönelik gelişmelerle bağlantılı şekillenecek. Ekonomilerin hızlı toparlanabilmesi, kayıplarının telafi edilebilmesini sağlarken piyasaların da yönünü belirleyecek. En büyük problem olarak işsizlik ön plana çıkıyor. ABD’de yaşanan gelişmeler önümüzde sıkıntılı bir sürecin olduğunu gösteriyor.



Kasım ayındaki seçimler nedeniyle ABD’de yüksek gerilim devam edebilir. Bundan kaynaklı olarak altına yönelim küresel bazda hâlâ gündemde. Yurt içinde döviz kurlarında gerileme yaşanması halinde altının fiyatı dolarla belirlendiği için gram altında da, Cumhuriyet altınında da düşüşler mümkün olacaktır.



Güvenli limandan para çıkar mı?



Altının onsu 1.680 - 1.750 dolar aralığındaki bant içinde dalgalanıyor. 1680 kritik seviye. Buranın üzerinde kalındığı sürece ikinci yarıda olumlu seyir devam edecektir. 1.750 yukarı kırılırsa 1.800 ve 2000’ler gündeme gelecektir. 1.680’in altına kayması halindeyse zayıf seyir beklenmeli. Dolar kuru için kritik seviye 6.80. Bu seviyenin üzerine çıkılması halinde hareketi yukarı taşıyabilir. 6.80’in altındaki hareketler ise 6.25’lere doğru geri çekilmenin devam etmesine olanak tanıyacaktır.



2020’nin ilk aylarında yaşanan peş peşe olumsuz gelişmelerin ardından normalleşmeyle birlikte güvenli limanlardan paranın çıkması bekleniyor. Düşük faiz ve bol likidite ortamı altının güçlü seyrini korumasına neden olabilir. Altının çıkarılma maliyeti 1.100 dolar.



Bu nedenle, aşırı değerli fiyatlarda uzun süreler kalması beklenmemeli. Ancak pandemi döneminde olduğu gibi büyüme beklentileri konusunda daha fazla belirsizlik öne çıkarsa altın fiyatı yükselmeye devam edebilir. Ekonomik büyüme hakkında ne kadar olumsuz haber olursa altının fiyatındaki artış da o derece fazla olur.













Riske yakın takip



Dolar/TL kurunun seyri için Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi göstergesi ve DXY Endeksi izlenirken altına yönelim için korku endeksi VIX takip ediliyor.

Martta 82.69’a yükselen VIX Endeksi 26.93 seviyesinde. Bu oranın 30’un altında olması olumlu ancak asıl hareket aralığı 20’nin altı olmalı. Oran arttıkça altın talebinin yükseldiğini görüyoruz. Türkiye’nin kredi risk primi 509 seviyesinde. Risk biriminin gerilemesi önümüzdeki dönemdeki yatırım iklimi açısından da önemli. 300’ün altı olumlu. 150 seviyeler TL varlıklara yabancı ilgisini çeker.