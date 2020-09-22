Altın yeniden parıldıyor

Dolar/TL kurunun hareketlenmesi ve doların, 7.6190 ile yeni zirve yapması, altının ons fiyatının da 1.930 dolar seviyelerinde gezinmesi, gözleri yeniden altına çevirdi. 470 TL seviyesinde olan gram altın 550 TL’ye tırmanabilir.

Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Dolar kuru 7.60’ın üzerine çıkarak 7.6190 ile yeni bir zirve yaptı. Gözler Para Politikası Kurulu’nun (PPK), 24 Eylül’deki toplantısında. Geç likidite borç verme oranının yükselmesi bekleniyor. Kurun hareketlenmesi ve altının ons fiyatının da 1.930 dolarda seyretmesi gram altını öne çıkarmaya başladı. 470 TL seviyelerde olan gram altın 550 TL’ye doğru yükselişini sürdürebilir. TCMB’nin olası bir aktif adımı ile kurda gerileme olsa bile 450 seviyesinin üzerinde güçlü yükseliş trendi korunacaktır.

Öte yandan dolar kurunda 7.40 seviyesinin üzerine çıkılmasıyla başlayan yükseliş devam ediyor. Kur 7.80 direncine yöneldi. Yeniden 7.50-7.40 desteklerinin altına kaymadıkça yükseliş devam edecektir.

Merkez’in faiz kararı

Kurun hareketlerinde 24 Eylül PPK kararı önemli bir rol oynayacak. TCMB’nin geç likidite borç verme oranında değişiklik yapmaması ya da kuru frenleyecek yeni adımlar atmaması halinde tansiyonun arttığını görebiliriz.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 1.103 seviyesinde bulunuyor. Endekste ilk destekler 1.100 ve 980 seviyelerinde bulunurken dirençler ise 1.120 ve 1.140’ta yer alıyor.

Artış beklenmiyor

JP Morgan, politika faizinde yükseliş beklemiyor ancak geç likidite penceresinde yükseliş öngörüyor. Kurum, TCMB Para Politikası Kurulu’nun perşembe günü yapacağı toplantıda gösterge konumdaki 1 hafta vadeli repo faizini yüzde 8.25’te tutmayı, yüzde 11.25 olan geç likidite penceresi faizini yükseltmeyi tercih edeceğini öngördü.

Goldman Sachs ise kredilerdeki güçlü büyümenin canlandırdığı talebe işaret ederek Türk ekonomisi için 2020 yılı daralma tahminini hafifletti. Goldman Sachs, Türkiye’nin GSYH’sinin 2020 yılında yüzde 5 daralacağı yönündeki tahminini, yüzde 3.5 seviyesine revize etti. Kurum; PPK’nın, 24 Eylül’deki toplantısında, resmi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8.25’te bırakmasını beklerken, faiz koridorunun üst sınırını (geç likidite borç verme oranı) yüzde 11.25’ten yüzde 12.00’ye yükseltmesini beklediğini, duyurdu.

Öte yandan Deutsche Bank, global GSYH’nın koronavirüs salgını öncesi seviyelere geri dönüşte yolu yarıladığını ve tam toparlanmaya 2021 ortasına kadar döneceğini tahmin ettiklerinin bildirdi.

Haftanın gündeminde öne çıkanlar

Bu hafta yurt içi gündem oldukça yoğun bir seyir izleyecek. 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi takip edilecek. 24 Eylül’de Merkez Bankası (TCMB) toplantısı var. TCMB’den genelde politika faiz oranında bir değişim beklenmiyor. Gözler Doğu Akdeniz meselesi eksenindeki gelişmelerin ele alınacağı liderler zirvesi toplantısında olacak. Yurt dışı tarafında ise Powell’ın bu hafta gerçekleştireceği konuşmalar ve PMI verileri öne çıkıyor.